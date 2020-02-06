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الرئيسية | سياسة | مصادر: بنشماش يترشح لولاية ثانية في "البام"

مصادر: بنشماش يترشح لولاية ثانية في "البام"

مصادر: بنشماش يترشح لولاية ثانية في "البام"
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 21:34

علمت هسبريس من مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن الأمين العام المنتهية ولايته، حكيم بنشماش، سيعلن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لولاية ثانية.

وقالت المصادر ذاتها، في حديث خصت به هسبريس، إن بنشماش سيعلن ترشحه يوم السبت في المؤتمر الذي سينطلق غدا الجمعة في مدينة الجديدة، لمنافسة ستة مرشحين سبق أن أعلنوا خوض سباق الأمانة العامة.

وأضافت مصادرنا أن بنشماش سيقدم ترشيحه بناء على طلب من عدد من نواب ومستشاري الحزب بالبرلمان، كاشفة أنه أبلغ منافسيه، وفي مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، أحد وجوه قيادة تيار المستقبل، بذلك.

وتبعًا لذلك، ستضم لائحة المتنافسين على قيادة "البام" كلا من حكيم بنشماش، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد الشيخ بيد الله، وسمير بلفقيه، والمكيزيزي، والكفاية التائب، وعبد السلام بوطيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرشيدية الخميس 06 فبراير 2020 - 21:50
وهاذ البشر لا يشبعون يا ربي السلامة من زمان واحنا كنشوفوا نفس الوجوه في الأحزاب كتأكل بيديها وبرجليها وتقول واش قنعات والو
صدق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال : لو كان لابن آدم واديانِ من مالٍ لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب
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2 - محلل الخميس 06 فبراير 2020 - 21:51
يجب ان تغير قوانين الأحزاب بتحديد ترشح الشخص مرتين وتحديد السن في 40 لترك الفرصة لشباب وتجديد دماء جديدة
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