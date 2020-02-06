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كُتّاب وآراء
مصادر: بنشماش يترشح لولاية ثانية في "البام"
علمت هسبريس من مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن الأمين العام المنتهية ولايته، حكيم بنشماش، سيعلن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لولاية ثانية.
وقالت المصادر ذاتها، في حديث خصت به هسبريس، إن بنشماش سيعلن ترشحه يوم السبت في المؤتمر الذي سينطلق غدا الجمعة في مدينة الجديدة، لمنافسة ستة مرشحين سبق أن أعلنوا خوض سباق الأمانة العامة.
وأضافت مصادرنا أن بنشماش سيقدم ترشيحه بناء على طلب من عدد من نواب ومستشاري الحزب بالبرلمان، كاشفة أنه أبلغ منافسيه، وفي مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، أحد وجوه قيادة تيار المستقبل، بذلك.
وتبعًا لذلك، ستضم لائحة المتنافسين على قيادة "البام" كلا من حكيم بنشماش، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد الشيخ بيد الله، وسمير بلفقيه، والمكيزيزي، والكفاية التائب، وعبد السلام بوطيب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
صدق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال : لو كان لابن آدم واديانِ من مالٍ لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب