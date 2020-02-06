مصادر: بنشماش يترشح لولاية ثانية في "البام"

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس من مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن الأمين العام المنتهية ولايته، حكيم بنشماش، سيعلن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لولاية ثانية.

وقالت المصادر ذاتها، في حديث خصت به هسبريس، إن بنشماش سيعلن ترشحه يوم السبت في المؤتمر الذي سينطلق غدا الجمعة في مدينة الجديدة، لمنافسة ستة مرشحين سبق أن أعلنوا خوض سباق الأمانة العامة.

وأضافت مصادرنا أن بنشماش سيقدم ترشيحه بناء على طلب من عدد من نواب ومستشاري الحزب بالبرلمان، كاشفة أنه أبلغ منافسيه، وفي مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، أحد وجوه قيادة تيار المستقبل، بذلك.

وتبعًا لذلك، ستضم لائحة المتنافسين على قيادة "البام" كلا من حكيم بنشماش، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد الشيخ بيد الله، وسمير بلفقيه، والمكيزيزي، والكفاية التائب، وعبد السلام بوطيب.