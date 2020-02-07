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كُتّاب وآراء
حركة فتح: المغرب يدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أكد إياد نصر، الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعضو المجلس الثوري للحركة، أن المغرب "كان على الدوام ومنذ البدايات سندا حقيقيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة والمشروعة".
وأضاف نصر، في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي، أن الشعب المغربي "عبر عن مواقف مساندة ومدافعة عن القضية الفلسطينية في كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني"، مردفا: "المغرب، وكما عاهدناه، له موقف دائم وثابت يدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش بأمن وأمان، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وبخصوص خطة السلام الأمريكية، قال نصر إن المملكة المغربية "أكدت دعمها الدائم لإيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، ينصف الشعب الفلسطيني ويحافظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ويصون معالمها الحضارية والإنسانية".