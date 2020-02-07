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كُتّاب وآراء
مؤتمر حزب "البام" ينطلق على إيقاع الفوضى وتبادل الاتهامات
حالة من الفوضى والمواجهات شهدها مؤتمر الأصالة والمعاصرة الرابع بمدينة الجديدة، بمجرد ما أخذ رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار الكلمة، مباشرة بعد كلمة الأمين العام للحزب حكيم بنشماس.
وعلى وقع المواجهات بين الداعمين لكودار ووراءه ما يعرف بتيار "المستقبل"، الذي يقوده المرشح عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، وبين التيار الآخر الداعم للأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، تم رفع الجلسة الافتتاحية دون أن تنتهي.
ويبدو أن حزب "الدولة" لم يستطع أن يتجاوز خلافاته التنظيمية التي عصفت به على مدى سنتين، حيث بدا التقاطب حادا بين مكوناته، الأمر الذي أدخل المؤتمر في مواجهة بين الفصيلين، دون أن يُنهي جلسته الافتتاحية، رغم ما اعتبر مصالحة بين أطرافه أياما قبل المحطة التنظيمية الرابعة في تاريخ "التراكتور".
الاتهامات كانت موجهة إلى بنشماس، الذي هاجم في كلمة له خصومه بشكل قوي، وهو ما عبر عنه عضو تيار "المستقبل" وعضو المكتب السياسي المهدي بنسعيد، في تصريح لهسبريس، بالقول إن "بنشماس يرفض التخلي عن منصبه لذلك سعى إلى نسف المؤتمر".
وأضاف بنسعيد أن "بنشماس جيّش المناصرين له لأنه لا يريد مغادرة منصبه"، مؤكدا أنه "لن يتم إفشال المؤتمر بأي وجه كان، رغم المحاولات التي يبذلها بنشماس في سبيل ذلك".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "البعض لم يفهم أنه حان الوقت لحدوث التغيير في الأصالة والمعاصرة"، مضيفا أن "الأمين العام المنتهية ولايته عليه مغادرة منصبه، لأنه لا يحترم حزب الأصالة والمعاصرة ولا تاريخه، وكذلك لكونه أصبح لا يمثل الحزب".
من جهتهم، وجه مناصرو بنشماس اتهامات إلى خصومه، وفي مقدمتهم سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، مؤكدين أن "الخروقات التي رافقت الإعداد للمؤتمر كانت سبب رفع الجلسة الافتتاحية".
وفي تصريح لهسبريس، قال عدي بوعرفة، أحد مناصري بنشماس وعضو المجلس الوطني "أنا مع كل ما قال الأمين العام، الذي يعد مناضلا واعتقل بسبب مواقفه، وهو سمى الأشياء بمسمياتها"، مشيرا إلى أن "اللجنة التحضيرية تتحمل المسؤولية، لكونها أدخلت الحزب في عدد من الخروقات، ولم تحترم النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب".
وأضاف البرلماني عن حزب "البام" في مجلس النواب أن "العديد من المؤتمرين لم يتوصلوا بالدعوات، فيما توصل بها البعض قبل 24 ساعة من المؤتمر"، مشيرا إلى وجود "مجموعة من الإنزالات وتجييش أناس لا علاقة لهم بالحزب، وتم الزج بهم من طرف اللجنة التحضيرية لتغليب طرف على آخر".
بوعرفة أكد أن "ما وقع مذبحة لديمقراطية الحزب، خصوصا رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار"، مبرزا أن "الأمين العام تحمل مسؤوليته، والذين يتحدثون عن "النصابة" داخل الحزب وهاجموا إمارة المؤمنين لا يمكنهم أن يترشحوا لقيادة البام"، في إشارة إلى عبد اللطيف وهبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
Pour avoir une place de taille parmi Les meneurs d'une politique assez marocanisée, vs devez avoir une personnalité marocaine forte au niveau de la voix, de la gesticulation, et un peu de mesquinerie purement politicienne.
تجمع خلق ميتا يبقيه المخزن كورقة لمواجهة حزب اداري اخر وهو تجمع الزعيم المظلي المدلل الذي ساهم في تشتيت هذا الحزب لسبب انه مقرب فسيهرب عنده مختلف الانتهازيين والهاربين من المتابعة لاتخاذه كمظلة كما حصل حين خلق حزب التراكتور !!
هذه المخلوقات ليست احزاب حسب المعايير الدولية بل مجموعات خلقها المخزن لخدمته فقط كامتداد له لتمرير مختلف القرارات في إطار ديمقراطية الواجهة !!
وعليه تقع المقاتلة بين الأعضاء لاحتلال احسن المناصب من اجل النهب في ظل انعدام المحاسبة واللاعقاب كما تريدها الدولة العميقة
كل واحد كيضرب على عرامو.
نقولها دائما الاحزاب السياسية لا يصلحون لشيئ سوى نهب المال العام.
ارحلوا كلكم يا احزاب اخر الزمان.
نرجوا من سيدنا ان يقطع عنهم الميزانيات التي تسلم لهم سنويا لانهم لا يقدمون شيئا في المقابل.
اعجبتني عبارة"" لا يحترم الحزب ولا تاريخه...""عن أي تاريخ يتحدث...
" و ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... " صدق الله العظيم
آش هاد الذل.......
آش هاد الشوهة.....
آش هاد التبهديلة......
أتمنى ان يكونوا المغاربة شاهدوا مؤتمر العار للبام حتى تكون لهم فكرة عن طبقتنا السياسية ، وا اسفاه !
هل يصدّق عاقل أن هؤلاء يكادون يتقاتلون من أجل مصلحة المواطن ؟؟؟
اسال الله ان يمنح لمدينتنا رجال يخرجونها من اضحوكة بمن حضر و من هذا الضيق الذي حل بها من طرف هذا المجلس الذي خرج من الخيمة خاسر تحت شعار حرمت اولادي .
شوف البلطجية في أغلبية الأحزاب ، الفوضى و السب و الشتم و الكلام غير اللائق !
البانديا في جميع الأحزاب ، الناس عجبتها المرقة او لعسل !
السياسة كانت تاتدي للحبس و السجن
و الان أصبحت السياسة الي بغى يدير لاباس ، أراضي الجماعية ، الامتيازات المخزنية ، الرحلات و الجولات هو و أفراد العائلة ، الأراضي في حي الرياض ،
المحسوبية و الانتهازية نخرت اغلب الأحزاب السياسية ، يمين و يسار
بصحتكم ، عومو يحركم ، مثل هذه النماذج لا يمكنها ان تمثلني بثاتا
قاليك الأصالة و المعاصرة !