24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير: "الأوفشورينغ" رافعة لتنمية الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض" (5.00)

  3. هذه إرهاصات إقرار نظام الملكية الدستورية في فكر علال الفاسي (5.00)

  4. كأنه هو.. (5.00)

  5. تقرير: النساء يعانين من السمنة .. والتقزم يصيب أطفال المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مؤتمر حزب "البام" ينطلق على إيقاع الفوضى وتبادل الاتهامات

مؤتمر حزب "البام" ينطلق على إيقاع الفوضى وتبادل الاتهامات

مؤتمر حزب "البام" ينطلق على إيقاع الفوضى وتبادل الاتهامات
هسبريس ـ محمد بلقاسم
الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:30

حالة من الفوضى والمواجهات شهدها مؤتمر الأصالة والمعاصرة الرابع بمدينة الجديدة، بمجرد ما أخذ رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار الكلمة، مباشرة بعد كلمة الأمين العام للحزب حكيم بنشماس.

وعلى وقع المواجهات بين الداعمين لكودار ووراءه ما يعرف بتيار "المستقبل"، الذي يقوده المرشح عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، وبين التيار الآخر الداعم للأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، تم رفع الجلسة الافتتاحية دون أن تنتهي.

ويبدو أن حزب "الدولة" لم يستطع أن يتجاوز خلافاته التنظيمية التي عصفت به على مدى سنتين، حيث بدا التقاطب حادا بين مكوناته، الأمر الذي أدخل المؤتمر في مواجهة بين الفصيلين، دون أن يُنهي جلسته الافتتاحية، رغم ما اعتبر مصالحة بين أطرافه أياما قبل المحطة التنظيمية الرابعة في تاريخ "التراكتور".

الاتهامات كانت موجهة إلى بنشماس، الذي هاجم في كلمة له خصومه بشكل قوي، وهو ما عبر عنه عضو تيار "المستقبل" وعضو المكتب السياسي المهدي بنسعيد، في تصريح لهسبريس، بالقول إن "بنشماس يرفض التخلي عن منصبه لذلك سعى إلى نسف المؤتمر".

وأضاف بنسعيد أن "بنشماس جيّش المناصرين له لأنه لا يريد مغادرة منصبه"، مؤكدا أنه "لن يتم إفشال المؤتمر بأي وجه كان، رغم المحاولات التي يبذلها بنشماس في سبيل ذلك".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "البعض لم يفهم أنه حان الوقت لحدوث التغيير في الأصالة والمعاصرة"، مضيفا أن "الأمين العام المنتهية ولايته عليه مغادرة منصبه، لأنه لا يحترم حزب الأصالة والمعاصرة ولا تاريخه، وكذلك لكونه أصبح لا يمثل الحزب".

من جهتهم، وجه مناصرو بنشماس اتهامات إلى خصومه، وفي مقدمتهم سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، مؤكدين أن "الخروقات التي رافقت الإعداد للمؤتمر كانت سبب رفع الجلسة الافتتاحية".

وفي تصريح لهسبريس، قال عدي بوعرفة، أحد مناصري بنشماس وعضو المجلس الوطني "أنا مع كل ما قال الأمين العام، الذي يعد مناضلا واعتقل بسبب مواقفه، وهو سمى الأشياء بمسمياتها"، مشيرا إلى أن "اللجنة التحضيرية تتحمل المسؤولية، لكونها أدخلت الحزب في عدد من الخروقات، ولم تحترم النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب".

وأضاف البرلماني عن حزب "البام" في مجلس النواب أن "العديد من المؤتمرين لم يتوصلوا بالدعوات، فيما توصل بها البعض قبل 24 ساعة من المؤتمر"، مشيرا إلى وجود "مجموعة من الإنزالات وتجييش أناس لا علاقة لهم بالحزب، وتم الزج بهم من طرف اللجنة التحضيرية لتغليب طرف على آخر".

بوعرفة أكد أن "ما وقع مذبحة لديمقراطية الحزب، خصوصا رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار"، مبرزا أن "الأمين العام تحمل مسؤوليته، والذين يتحدثون عن "النصابة" داخل الحزب وهاجموا إمارة المؤمنين لا يمكنهم أن يترشحوا لقيادة البام"، في إشارة إلى عبد اللطيف وهبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - النوري الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:45
و الله مهزلة...حيت اغتيلت الديمقراطية داخل حزب البام...أنا مع حل الحزب الذي لم يقدم إضافة الى المشهد السياسي المغربي. انتهى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
2 - اصدق تعبير الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:46
إنه اصدق تعبير على عدم فعالية هؤلاء النمادج... ما سياسيين ما والو ..داخليا لا ديموقراطية لا والو..الصراع من اجل القمة..الكل يعتقد ان الفرصة مواتية للإنقضاض على الزعامة...نمادج كلها فاشلة...تصرفات مراهقة...مرة أخرى : أصدق تعبير على ان أحزابنا دون المستوى المطلوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - aziz الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:49
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . مادا ننتظر من أحزاب لازالت تسوي خلافاتها الداخلية بهده الطريقة البها..........!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
4 - صابر الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:51
كلمة الرفاق و المناضلون شعارات كل الاحزاب تتغير الى النفاق و الصراعات ليعلم المواطنون اي النوايا تلك التي كانوا يختبؤون وراءها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
5 - مواطن الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:52
مال كل الاحزاب لانهم لايمثلون اي احد يمثلون جيوبهم فقط اين الديمقراطية الذي يتبجحون بها نفس المصير ينتظر الاعدالة ولاتنمية والاتحاد والا استقلال و...... كل في فلك يسبحون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - aziz الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:54
مثل هاته التصرفات التي تصدر من حين لآخر عن الأحزاب تدعونا إلى مقاطعة الإنتخابات ...لأن هذه الكائنات لاتصلح لتولي المسؤوليات بهذا البلد، والدليل هو مايجري في بلدنا مند الإستقلال إلى يومنا هذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
7 - مغترب الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:54
فقدنا الثقة في جميع الأحزاب بدون استثناء نتمنى من الملك أن يوقف مهزلة الانتخابات و يقوم بتعيين حكومة تكنوقراطية ذات كفاءة عالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
8 - مواطن الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:55
يجب فتح تحقيق في تصريحات الامين العام حول الصفقات العابرة للجهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - احزاب كرتون الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:57
أحزاب فاشلة وإنتهازية تبحت فقط عن المناصب لقد كرهتم المواطنين في الانتخابات والسياسة والسياسين.وتسألون لماذا لا يشارك المواطنون في الانتخابات أبمثل هده الاحزاب سيتقدم المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - ابو عدنان الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:58
مهزلة في تاريخ الاحزاب ابسياسية المغربية وعموما الاحزاب التي تخلقها الدولة مصيرها الفوضى والبلطجة عار على من يقول اننا وصلنا لمستوى الوعي الذي يجعلنا نتخلى عن الكراسي بهذه السهولة وأسفاه .........على احزاب اامخزن وزمن البصري سير سير اوقف اوقف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - د.عبدالقاهربناني الجمعة 07 فبراير 2020 - 21:59
...فإن كان لتيار داخل الحزب أن ينشأ فلن يكون إلا ضمن الأهداف التي إستحدث من أجلها أي كحزب بديل للإديولوجيات الإسلامية الصورية على غرار جل الأحزاب الوطنية الأخرى التي تنئى بالسياسة عن الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
12 - Anas fes الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:00
هاده الأحزاب لا تصلح لأي شيء لا حاجة لنا بها أموال الشعب تصرف على التفاهات . ملك البلاد جلالة الملك يقوم بإصلاحات جد مهمة و يشتغل لوحده . نحن كشعب معه أما أصحاب المصالحة لا مكان لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - Jrr الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:00
Certes, Wahbi sera sûrement le leader du pam dans les jours prochains, mais cette personne représentera nullement un leader que doit avoir la politique marocaine.
Pour avoir une place de taille parmi Les meneurs d'une politique assez marocanisée, vs devez avoir une personnalité marocaine forte au niveau de la voix, de la gesticulation, et un peu de mesquinerie purement politicienne.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
14 - سلام الصويري الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:01
أشخاص من مختلف الآفاق لا يجمعهم اي مبدأ او نظام أساسي فقط الهرولة وراء الإثراء غير المشروع بدون محاسبة في إطار الريع كركن للحكم والتحكم وكسب الولاء !!
تجمع خلق ميتا يبقيه المخزن كورقة لمواجهة حزب اداري اخر وهو تجمع الزعيم المظلي المدلل الذي ساهم في تشتيت هذا الحزب لسبب انه مقرب فسيهرب عنده مختلف الانتهازيين والهاربين من المتابعة لاتخاذه كمظلة كما حصل حين خلق حزب التراكتور !!
هذه المخلوقات ليست احزاب حسب المعايير الدولية بل مجموعات خلقها المخزن لخدمته فقط كامتداد له لتمرير مختلف القرارات في إطار ديمقراطية الواجهة !!
وعليه تقع المقاتلة بين الأعضاء لاحتلال احسن المناصب من اجل النهب في ظل انعدام المحاسبة واللاعقاب كما تريدها الدولة العميقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - Qarfaoui Genova الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:02
منذ سنين و نحن نردد دائما أن هذا الحزب بني لخدمة أجندات خاصة و ليس لخدمة المواطن ِِ حزب بني على باطل و ما بني على باطل فهو باطل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - عادل الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:05
يجب حل هذا المولود السياسي لأنه ولد مشوها من رحم المخزن،...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - مثقف غير مرتشي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:07
عندما يدخلون في الحكومة لن يصطدموا لأنهم سيصبحون بدناء ولن يستطيعوا التحرك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
18 - مهدي العلوي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:09
مع الأسف صراع المصالح الضيقة و كيف يقتنع الناس بالمشاركة في الانتخابات، و ما وقع للبام يشبه ما حدث الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره التاريخي عند ظهور مجموعة الوفاء،و الان اصبحت الظروف مواتية لظهور بام اصلي و بام تصحيحي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:16
هذا ما كان منتظرا قبل اليوم لأن الأشخاص يتنافسون على المصالح الشخصية فقط والمصلحة العامة بعيدة كل البعد عن المؤتمرين ولدى جميع الأحزاب دون استثناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - Hakim الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:17
المقاتلة على فلوس الدولة وفلوس الشعب
كل واحد كيضرب على عرامو.
نقولها دائما الاحزاب السياسية لا يصلحون لشيئ سوى نهب المال العام.
ارحلوا كلكم يا احزاب اخر الزمان.
نرجوا من سيدنا ان يقطع عنهم الميزانيات التي تسلم لهم سنويا لانهم لا يقدمون شيئا في المقابل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - خالد من المانيا الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:17
الدكاكين السياسية تحولت الى حلبات للمصارعة و الاسباب تبقى داءما هي المناصب و المصالح الشخصية والاغتناء السريع من اموال الضراءب،لايوجد حزب في المغرب له مصداقية كلهم لصوص و يقتاتون على الريع،حان الوقت لمقاطعتهم جميعا و كل من يمنح صوته لهؤلاء فضميره ميت و هو يساهم في تسمين المفسدين و السلام،انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
22 - فاسي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:22
على غرار كل الاحزاب، الانتهازية والوصولية دائما هي الشعار ...
اعجبتني عبارة"" لا يحترم الحزب ولا تاريخه...""عن أي تاريخ يتحدث...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
23 - فكيكي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:23
حزب يفتقد إلى الهوية وإلى امتداد داخل القواعد الشعبية حزب خلق نفسه بنفسه بدون مشروع نابع من الشعب وبدون مناضلين حقيقيين.كل ما يجمعهم مصالحهم الشخصية و والوصول إلى كراسي الساطة لحماية مصالحهم ولهذا ومن الطبيعي ان يقع ماوقع قبل انتهاء الجلسة الإفتتاحية السب والشتم والتدافع والفوضى داخل القاعة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - إلى كاتب المقال الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:31
كلمة "تراكتور" التي استعملتها في مقالك تعني "الجرار" باللغة العربية. كان عليك أن تطلب ذلك من أي تلميذ في القسم الابتدائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - بسيط الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:34
انقلب السحر على الساحر.
" و ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... " صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - Hassan الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:35
الصراعات القائمة بين تيار كودار اخشيشين ضد تيار بن شماس ومن معه هي صراعات سببها شخصي اكثر من ماهو سياسي..وماوقع اليوم وتكلم ضيوف المؤتمر، سيساهم بلا شك في تعميق أزمة نفور المواطنين من السياسيين..والله حتى حشومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - امازيغي سوسي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:45
الكل يبحث عن مصلحته الشخصية.اما مصلحة الشعب فهي في خبر كان.لا نريد احزابا.المقاطعة انشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - خريبكي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:50
اشنوا غذي تنظير من أشخاص لا يعرفون ديمقراطية ومعنها الحقيقي ومفهمها و تقولك حنا في الحزب فلني وفلني، لا توجد ديمقراطية بدون محاسبة ولا توجد محاسبة بدون سجين. شعب ضحية لي الأحزاب مهما جيل القديم في الأحزاب السياسية صوف تعنون الويلات وأقوال لكم كفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - اولاد الوطن الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:52
آش هاد المستوى ......
آش هاد الذل.......
آش هاد الشوهة.....
آش هاد التبهديلة......
أتمنى ان يكونوا المغاربة شاهدوا مؤتمر العار للبام حتى تكون لهم فكرة عن طبقتنا السياسية ، وا اسفاه !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
30 - مواطن مغربي الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:00
شاهدت الصور و الفيديوهات ، فلم أرَ إلا وجوها تنذر بالشر كوجوه أرباب السوابق .
هل يصدّق عاقل أن هؤلاء يكادون يتقاتلون من أجل مصلحة المواطن ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
31 - ولد البلاد الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:09
ماذا يقع ؟ لماذا كل هذا الشنآن؟ علاش كايتقاتلوا؟ واش هادشي ديال السياسة والأحزاب فيه الفلوس؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - مهتم ومعني الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:13
ولكن سياسة التعتيم والعام زين لازالت تمارسها الشركة الوطنية يا حسرة للاذاعة والتلفزة خاصة القناة الاولى ... ما زال لم تهب رياح التغيير على المجال السمعي البصري...؟؟؟ القناة لم تشر لأي شيء وقع وكان ما يحدث بالجرار سيجرنا للوراء .. ؟؟ بالصدفة صادفنا نفس الخبر بالقناة الثانية لنعلم بأن الأمور وقع فيها ما وقع ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
33 - Mostafa الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:18
ادا رأيتهم تعجبك أجسامهم ورباطات أعناقهم وإن تكلموا تسمع لجعجعاتهم لكنهم اعجاز نخل خاوية مع كامل الاحترام. لازالت احزابنا بكل تلاوينها غارقة في الفوضى والتأخر والتشدق بالأفضلية والتقدمية لكن هيهات هيهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - وجــــــــدي // وجـــدة . الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:35
في مدينة وجـــــــــدة اعطى صندوق الاقتراع المرتبة الاولى لحزب الاصالة والمعاصرة من اجل ان يكون الرئيس من هذا الحزب . لكنه منح الرئاسة في طبق من ذهب للحزب الذي احتل المرتبة الاخيرة في الاقتراع ب 7 مقاعد فقط . هل سنثيق مرة اخرى في هذا الحزب ؟؟؟ ... لا والف لا .
اسال الله ان يمنح لمدينتنا رجال يخرجونها من اضحوكة بمن حضر و من هذا الضيق الذي حل بها من طرف هذا المجلس الذي خرج من الخيمة خاسر تحت شعار حرمت اولادي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - massi السبت 08 فبراير 2020 - 00:08
ها هو الدليل القاطع الدي يثبت بان المغرب ليس مستعد للملكية البرلمانية و ان على الملك فسخ جميع هده الدكاكين و الحكومة و و تكوين حكومة من تقنوقراط 100 في 100 , و الملكية التنفيدية هي الحل الوحيد , هده مهزلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
36 - moha السبت 08 فبراير 2020 - 00:11
اين انت يا الياس العماري هل ترى ما خلفت ورائك ...من يستطيع منهم ان يهدن الاخر و انت كنت بهمسة بغمزة بإشارة واحدة الكل كان يسكت ...ولكنك رحلت بعد أن عرفت منتهى الحزب انت بفراستك تنبأت بهذا ولكن مع نفسك فقط الان باتوا يعرفون سبب استقالتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - متتبع 007 . السبت 08 فبراير 2020 - 00:14
يذكرني هذا التصادم بالحزب الذي تبادل اعضاؤه التراشق بالكيسان والطباسل والكراسي ويذكرني كذلك - بمسيرة الحمير - الذي اخرجها البرلماني الغائب الى الشارع . متى نرتقي ؟ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - med السبت 08 فبراير 2020 - 00:16
أحزاب مخزنية إنتهت صلاحيتها ويجب أن تحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
39 - البيضاوي السبت 08 فبراير 2020 - 00:39
ما بني على باطل فهو باطل هذا الحزب كله يجب أن يرحل وليس بنشماس وحده لأن حزب الأصالة والمعاصرة أسس لمواجهة العدالة والتنمية ولم يفلح وبقي الإثنان في مواجهة بعضهما لا الأول هزم الثاني ولا الثاني خدم مصلحة البلاد ةلهذا يجب على البام مغادرة الساحة السياسية خصوصا بعد أن ظهر حزب الأحرار لمنافسة العدالة والتنمية فهل سينجح الأحرار في إسقاط البيجيدي أم أن مصيره سيكون نفس مصير البام خصوصا إذا خرج بنكيران من قمقمه من جديد ليظهر حزب آخر في مواجهة العدالة والتنمية وتستمر اللعبة ويستمر المسلسل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - الوجدي السبت 08 فبراير 2020 - 00:40
ها همًا ممثلين الأمة ، قاليك السياسية لخدمة المواطن ، لبلان باين الخوت !
شوف البلطجية في أغلبية الأحزاب ، الفوضى و السب و الشتم و الكلام غير اللائق !



البانديا في جميع الأحزاب ، الناس عجبتها المرقة او لعسل !
السياسة كانت تاتدي للحبس و السجن
و الان أصبحت السياسة الي بغى يدير لاباس ، أراضي الجماعية ، الامتيازات المخزنية ، الرحلات و الجولات هو و أفراد العائلة ، الأراضي في حي الرياض ،
المحسوبية و الانتهازية نخرت اغلب الأحزاب السياسية ، يمين و يسار

بصحتكم ، عومو يحركم ، مثل هذه النماذج لا يمكنها ان تمثلني بثاتا

قاليك الأصالة و المعاصرة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - وطني السبت 08 فبراير 2020 - 00:46
حزب لا وجود له إلا في البرلمان ومجالس الجماعات أما على أرضية الوطن مجهول ومنعدم وبالتالي يتناطحون فيما بينهم في إقليم دكالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 41 | عرض: 1 - 41

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.