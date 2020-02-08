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الرئيسية | سياسة | جندي يقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بتايلاند

جندي يقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بتايلاند

جندي يقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بتايلاند
هسبريس - رويترز
السبت 08 فبراير 2020 - 13:10

قالت الشرطة التايلاندية إن جنديا قتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي اليوم السبت في مدينة ناكهون راتاسيما بشمال شرق البلاد وإنه لا يزال طليقا.

وذكرت وسائل إعلامية إن 12 شخصا لقوا حتفهم في إطلاق الرصاص الذي يعد حدثا نادرا في تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذي يشهد تمردا منذ عقود.

وكتب الجندي الذي تشتبه به الشرطة على صفحته على فيسبوك في وقت سابق من اليوم "الموت حتمي للجميع". ونشر أيضا صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة في رسالة للصحافيين بإن الجندي أطلق النار في أماكن مختلفة بالمدينة التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن العاصمة بانكوك.

وقالت الشرطة إن الجندي لا يزال قريبا من مركز تسوق وإنه طليق حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندي وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون. وأمكن سماع دوي الطلقات في الفيديو.

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