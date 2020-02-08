التصويت على الأمين العام يجدد خلافات "البام"

هسبريس - محمد بلقاسم

اشتدت الخلافات مجددا بين "تيار الشرعية" برئاسة حكيم بنشماش و"تيار المستقبل" برئاسة المرشح عبد اللطيف وهبي، من داخل المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أدى إلى رفع جلسة مناقشة قوانين التنظيم.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن الخلافات بين الفصيلين المتصارعين داخل حزب "البام" بلغت ضمن لجنة القوانين مستويات من التوتر أدت إلى توقف المؤتمر للمرة الثانية، بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها الجلسة الافتتاحية أمس الجمعة.

وفي هذا الصدد طالب اليوم السبت تيار الأمين العام المنتهية ولايته بضرورة جعل التصويت على الأمين العام المقبل من اختصاص المؤتمر؛ في حين طالب التيار المحسوب على وهبي بالاحتفاظ بما في قوانين الحزب السابقة، وهي تصويت المجلس الوطني بعد انتخابه على من سيقود سفينة "التراكتور".

ويعيش المؤتمر الرابع للحزب أزمة غير مسبوقة خلال انتخاب أمينه العام، إذ تشير المعطيات مِن داخل مؤتمر الجديدة أن التنظيم الثاني في المغرب انتخابيًا قريب من الانفجار دون أن يتم انتخاب زعيمه.

ويواصل الفريقان اتهام بعضهما بـ"التجييش داخل المؤتمر"، وذلك قبل ساعات من انتخاب الأمين العام، وهو ما يؤشر على استمرار الأزمة التنظيمية داخل "حزب الجرار".