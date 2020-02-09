رسميا .. عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

هسبريس من الرباط

انتُخب عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الرابع للحزب الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.

وقد جرى انتخاب وهبي من قبل المؤتمرين خلفا للأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، وذلك باعتبار وهبي مرشحا وحيدا عقب انسحاب باقي منافسيه.