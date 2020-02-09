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كُتّاب وآراء
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رسميا .. عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة
الأحد 09 فبراير 2020 - 15:17
انتُخب عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الرابع للحزب الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.
وقد جرى انتخاب وهبي من قبل المؤتمرين خلفا للأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، وذلك باعتبار وهبي مرشحا وحيدا عقب انسحاب باقي منافسيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - عصام الأحد 09 فبراير 2020 - 15:24
رجل يستاهل نتمنى أن يفي بوعوده سياسي كبير ورجل قانون يحترم الخصوم له ما يقول
2 - التراكتور الأحد 09 فبراير 2020 - 15:29
الله ايحفظ من دونالد ترومب الجديد على راس حزب الجرار.واه جميع المنافسين انسحبوا ليفتحوا له الطريق. هذا هو الاحتكار ولا صافي.
3 - خادم الأحد 09 فبراير 2020 - 15:33
باش ينجح سي وهبي خاص ينضم إلى الصفوف الأمامية ويقطع مع الماضي الضائع ويدير يده في يد العدالة والتنمية وباركة من التخربيق وتيدوم عالمعقول
4 - bary الأحد 09 فبراير 2020 - 15:33
félicitation a si ouahbi et que sera dans les attentes de peuples marocaines en générale
5 - منتخب الأحد 09 فبراير 2020 - 15:33
الرجل المناسب فالمكان المناسب وجب الغاء الصراعات و التيارات الفارغة و توحيد صفوف الحزب ليكون يدا واحد و يبدأ تنقية الحزب من الداخل و يرجعوا السيارات لي كيستغلوها أشد استغلال
6 - le tracteur inutile الأحد 09 فبراير 2020 - 15:33
هذا الحزب اتخد من "الجرار" شعارا له. وعندما يكون الجرار بدون آلة الحرث أو الحصاد أو أية آلية أخرى فءنه يبقى غير صالح لأي شيء وعديم المنفعة.
7 - ملاحظ محمد الأحد 09 فبراير 2020 - 15:34
مبروك اسي وهبي يلا بقيتي متشبت بالمبادء ديالك ولكن اذا انت زغت عن مواقفك فسوف يكون مصيرك كالذين من قبلك
8 - ولد الشعب الأحد 09 فبراير 2020 - 15:35
الف مبروك لسيد وهبي رجل ذو كريزما قل نظيرها في وقتنا الحالي رجل يحترم خصومه ويعترف باخطاءه يصلح لان يكون وزير اول في حالة فوزه في الانتخابات شخصيا اتمنى ذالك
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