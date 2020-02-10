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كُتّاب وآراء
العثماني يلتقي آبي على هامش قمّة الاتحاد الإفريقي
أجرى رئيس الحكوم سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين في أديس أبابا، محادثات مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد؛ بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بحضور هسفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي؛ نزهة العلوي المحمدي.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، التي جرت على هامش القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي، أعرب العثماني عن ارتياحه للعلاقات الجيدة التي تربط بين المغرب وإثيوبيا.
وقال إن البلدين يعملان على تعزيز هذه العلاقات، خاصة في شقها الاقتصادي، وأشار إلى مجموعة من المشاريع المشتركة قيد التنفيذ، وأخرى مبرمجة، مضيفا أنه بحث مع آبي سبل تسريع وتيرة إنجازها.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة تنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الأسمدة والفلاحة والطاقات المتجددة. كما ذكر بعدد من اتفاقيات التعاون التي تربط المغرب بإثيوبيا والتي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا البلد، في 2016، لتوفر خارطة طريق تفعيل مختلف المشاريع بين البلدين.