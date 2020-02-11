24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإدريسي يصدر ديوانا رقميا على موقع "أمازون"
- الملك يقدم خارطة طريق تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- جمهور الوداد أمام الفتح
- الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"
غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)
المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)
جدل ترسيم الحدود البحرية .. إسبانيا تُقرّ بمشروعية القرار المغربي (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (177)
- تركيا ترضخ لشروط المغرب .. و"الإخوان" يدافعون عن "سوق أردوغان" - (100)
- دراسة: مستوى التدين لا ينعكس على مردودية العمل عند المغاربة - (84)
- المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" - (81)
- جبهة البوليساريو تلعب ورقة "تقرير المصير" في لقاء مع غوتيريس - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تتعرّف على "مؤشرات الشغل" بالمغرب
ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019، ثم يختتم بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا.
وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين.
يتعلق المرسوم الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمّان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية نفسها.