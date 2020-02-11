24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1313:4716:4419:1120:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)

  2. المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)

  3. قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد (5.00)

  4. بوركينا فاسو تُصادق على فتح قنصلية بالداخلة (5.00)

  5. جدل ترسيم الحدود البحرية .. إسبانيا تُقرّ بمشروعية القرار المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الحكومة تتعرّف على "مؤشرات الشغل" بالمغرب

الحكومة تتعرّف على "مؤشرات الشغل" بالمغرب

الحكومة تتعرّف على "مؤشرات الشغل" بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 02:21

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019، ثم يختتم بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا.

وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين.

يتعلق المرسوم الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمّان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.