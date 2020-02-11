الحكومة تتعرّف على "مؤشرات الشغل" بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019، ثم يختتم بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا.

وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين.

يتعلق المرسوم الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمّان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية نفسها.