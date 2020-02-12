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الرئيسية | سياسة | "جرار وهبي" يجرب طّي صفحة "حزب الدولة" ومجابهة الإسلاميين

"جرار وهبي" يجرب طّي صفحة "حزب الدولة" ومجابهة الإسلاميين

"جرار وهبي" يجرب طّي صفحة "حزب الدولة" ومجابهة الإسلاميين
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:00

عبد اللطيف وهبي، ابن مدينة تارودانت، وافد جديد على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، يبحث عن خريطة تموقعات من شأنها خلخلة البنية التنظيمية للحزب الساعِي إلى الحصول على "الشرعية السياسية" بعيداً عن منطق احتواء "الإسلاميين" من جهة، ورسم ملامح "جرار 2021" العازم على "حرث" الاقتراع المقبل وسط "انطفاء" هيئات حزبية من جهة ثانية.

حزب الأصالة والمعاصرة لطالما اقترن بوصف "حزب الدولة" أو "حزب السلطة"، حيث تكرّس هذا التوجه السياسي بالمنطق الإيديولوجي للتنظيم القائم على "محاصرة" حزب العدالة والتنمية، وهو ما تكرّس عبر انتخاب بعض الشخصيات السابقة المعروفة بحسّها "الشعبوي" على رأس الأمانة العامة لمواجهة شخصية عبد الإله بنكيران، وكذلك من خلال هيمنة المُكون الشمالي على دواليب الحزب السياسي.

ومع بروز "المكون الجنوبي" في الهندسة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، تحديدا مدينة تارودانت التي يمثلها عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري الوافدة من مدينة مراكش، سوف يؤثر ذلك حتماً على خريطة التحالفات المستقبلية مع اقتراب الاقتراع الانتخابي عام 2021، لا سيما أن حزبي "المصباح" و"الجرار" أثَاراَ تكهنات سياسية تخص خريطة التموقعات على ضوء تحالف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبشأن مدى قدرة الأصالة والمعاصرة على "التحرّر" من "تهمة حزب السلطة"، قال محمد شقير، الباحث السياسي المغربي، إن "انتخاب عبد اللطيف وهبي على رأس الحزب يجعلنا أمام تطورين؛ أولهما عام يتعلق بانتقال التنظيم من وظيفة احتواء حزب العدالة والتنمية إلى التطبيع مع المشهد السياسي، بحيث كان يُنظر إليه على أنه حزب تكمن غايته في عدم فسح المجال لهيمنة العدالة والتنمية على الواقع السياسي".

وأضاف شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تلك المسألة كُرّست في الوقت الذي انتخب فيه إلياس العماري أمينا عاما للحزب، بوصفه شخصية شعبوية لمواجهة عبد الإله بنكيران، على غرار إدريس لشكر وحميد شباط"، مبرزا أن "إبعاد العماري وبنشماش، مقابل انتقاء وهبي، جعل الحزب ينتقل من مرحلة اتهامه بأنه حزب الدولة إلى حزب يتمتع بالشرعية السياسية على غرار باقي الأحزاب".

أما التطور الخاص الذي شهده الحزب، يوضح الباحث في الشؤون القانونية أنه "تجسد في تحوله من المكون الشمالي صوب المكون الجنوبي، الأمر الذي حوّل الثقل السياسي من منطقة إلى أخرى"، مضيفا أن "الحزب سيعرف تغيرات على مستوى بنيته التنظيمية، بعدما سيطر تيار المستقبل على كل دواليب القيادة داخله".

وفي رده على استفسار يتعلق بقدرة الأصالة والمعاصرة على "خلخلة" البنية السياسية بالمغرب، قال الباحث عينه إن "المشهد السياسي يعرف حملة انتخابية سابقة لأوانها، تسعى من ورائها الأحزاب إلى التموقع في المشهد والبحث عن تحالفات مستقبلية"، مبرزا أن "تصريح وهبي بخصوص التحالف مع البيجيدي يؤشر على تحالف وطني يرسم خريطة تموقعات المرحلة القادمة".

واستند الباحث المغربي في وجهة نظره إلى التحالف المحلي الذي وقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بين الحزبين، لكنه أشار أيضا إلى "إمكانية حدوث مفاجئات أخرى"، لافتا إلى "كون المشهد لن يتخلخل بصفة عامة نظرا لكون الأحزاب الكبرى تجسد قوة متوازية تقريبا"، مبرزا أن "ما يسمى أحزاب الكبار تحاول التموقع، ويأتي في مقدمتها كل من الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار".

وختم شقير تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلا إن "العنصر المشترك بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يكمن في السعي نحو احتواء تطلع حزب التجمع الوطني للأحرار في تصدّر الحكومة المقبلة، حيث سبق لعزيز أخنوش أن عبر عن رغبته في تصدر الانتخابات القادمة. ومن ثمة، فهذا السيناريو وارد بين التنظيمين من أجل احتواء هذا الطموح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ⴰⵎⵓⵔⵏⵡⴰⴽⵓⵛ الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:11
تارودانت المدينة الجميلة والرائعة وسكانها الطيبين، دائما تنجب للمغرب المثقفين والغيورين على الوطن مثل وهبي واحمد عصيد والقائمة طويلة
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-11
2 - المهدي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:15
فصول مسرحية جديدة بإخراج جديد وكومبارس جديد مع تغيير التكتيك وإدخال علاقة الحزب بالدولة في السرية للإيحاء بأن الحزب مهتم بالقواعد الشعبية تمهيداً لابتلاعها في الاستحقاق المقبل بعد ان استنفد دور الپارشوك الاسلامي .. الوطن في حاجة لمن يخدمه وينتشله من الفقر والبؤس والضياع وليس لمن يحدد أهدافه في مواجهة هذا الحزب أو ذاك .. واش جائزة تخدم ولا دّابز مع البيجيدي ؟
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20
3 - said الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:15
صعب جدا بل من المستحيل أن يمحو وهبي الصورة النمطية وانطباع المغاربة على التراكتور مهما حاول خصوصا في ظل فقدان المغاربة للثقة في الأحزاب.
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22
4 - kimo الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:18
غير كون هاني ارجو الا تصدع رأسك بحزب العدالة والتنمية هو الان حزب خاسر خاسر 100% وهم اصبحو يعرفون هدا المعطى المشكلة تكمن فيكم انتم والسؤال المطروح من انتم وماهي اهدافكم الحقيقية التغيير مصطلح اكل الدهر عليه وشرب
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2
5 - Nabil الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:24
حزب الجرار حزب الوردة حرب الكتاب حزب المصباح كل الاحزاب هي أحزاب الدولة بامتياز شي طلع شي هابط شعارهم المصلحة الشخصية وتطبيق الاجندات اما المواطن ليه الله.
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28
6 - أحلام اليقظة الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:26
ما دام هذا الجرار الذي يظهر وراءك على الحائط مجردا من أية آلة للحرث أو الحصاد أو دراسة فهو عديم الفائدة ولا يصلح لشيء وحتى التنقل عليه يبقى بطيئا مثل السلحفاة. لهذا، فإذا كنت تعتمد على هذا الجرار فحساباتك خاطئة منذ البداية لأن المخزن أو النظام أو الدولة العميقة أقوى مما تتصور. ولن يكون من السهل الانقلاب على النظام الذي أخرج حزبك إلى الوجود.
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4
7 - ahmed الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:27
سنساند حزب الجرار في سوس لكن شريطة ألا يتحالف مع الإسلاماويين تجار الدين الذين يبيعون الوهم ويحسنون استغلال الشبكة العنكبوتية بكتائبهم الكيدية ويركبون على مشاريع سلفهم. على الأصالة والمعاصرة إحداث جيش عرمرم من الكتائب لحرث المغرب والتصدي لهؤلاء. نعم سنساندكم.
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-6
8 - المد العام الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:28
مهما كانت الأسباب والاعدار والاتهامات والمبادئ والتوجهات فتكتل الجميع داخل قطب مساندوآخر معارض او ممتنع هو التعبير الوطني عن الحالة الصحية المبدئية و المفروض ان تكون كذلك هي الحالة الدائمة و النهائية التي تعبر بدورها عن تشبت نواب الشعب في مبادئهم ومشارعهم ومواقفهم.
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0
9 - مجرد وجهة نظر الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:30
ما بقي سهوا من لهيب منتشر من المصباح سيدكه الجرار دكا ، اللهم لطفك
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-3
10 - مسمار جحا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:36
المسار السياسي لانتخابات 2021 مرسوم من طرف دولة، و هذه الاحزاب و هؤلاء الكراكيز يلعبون على مشاعر المغاربة، الانتخابات القادمة غالبا سيقودها العدالة بتحالف مع البام ليس بسبب حب الدولة للعدالة و إنما لتمرير باقي القوانين التي تؤثر على الشعب بصفة مباشرة لتأتي بعدها انتخابات 2027 التي سيتم فيها استبعاد العدالة بصفة نهائية عن الحكومة و ما عمرهم غيرجعو يحلمو بها، دولة كتضحك على العدالة و كيدوزو بها لقوانين لي بغات حتى يساليو منها و يلوحوها، و بما ان اخنوش اخطأ كثيرا و تبين أنه ليس برجل دولة فقد يتم استبعاده و سيقوم حينها تحالف بين البام و الندالة،، كل الاحزاب تخدم الدولة و أجنداتها على حساب الشعب المقهور، المغرب يحكمه المافيا و لوبيات و لي باقي غي كراكيز
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3
11 - الداخلة الصحراء المغربية الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:37
السلام عيكم
في البداية نهنئ الأمين العام للبام الجديد ونتمنى له حظ موفق في مهمته الجديدة وأن يدفع بعجلة العمل السياسي في المغرب وأن يتجنب الأخطاء التي وقع فيه خصمه القديم
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-2
12 - خالد F الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:41
لا شك أن الإنتخابات التشريعية المقبلة ستكون مختلفة حارقة وغير مسبوقة، ففي إعتقادي البسيط أن الأحزاب السياسية ومعها الناخب قد وصلا مرحلة من النضج لا تسمح لأحد بالتراجع عن مطلب التقدم والإزدهار خاصة مع إصرا المؤسسة الملكية بالعمل على إيجاد مشروع تنموي يواكب الدينامية الإقتصادية للمملكة. وعليه فإن مكونات المشهد السياسي معنية بالدرجة الأولى ومسؤولة أمام المواطن الذي لا يريد سوى ملئ ثلاجته وتطبيبه وتعليم أبنائه ةقليل من الرفاهيه في الحد الأدنى،
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-1
13 - moh الأربعاء 12 فبراير 2020 - 14:44
المشاكل العالمية تحدتكم وتحدت حتى الاحزاب التاريخية كالاستقلال والاتحاد الاشتراكي لان المرحلة التي نعيشها الان هي ثمرة دلك التوافق الدي بدء مع تسعينيات القرن الماضي وتمت كتابته باحرف واضحة في سنة 98 وما بعده لم يبقى الا اعادة نفس المنتوج في السياسة يجب ان ينبثق شيء جديد على ضوء الظروف الراهنة وبرأيي ان ثقافة الاحزاب الحالية لا يمكن ان تؤدي الى أي جديد يدكر خصوصا اننا لم نتواصل مع البحث العلمي ومعيننا لا يفرز الا الرصيد المعرفي الململم اثناء قراءتنا المتفرقة في الثانويات والكليات وبدلك لا بد للاحزاب من تختلي بنفسها من اجل ان تبحث عن الجواب الدي يجب ان يكون وفق المرحلة هدا ان كانت صادقة ولها نية في التغيير
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