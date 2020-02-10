مزوار: المغرب يحتاج أفقا جديدا للمضي في مسار إعادة الثقة

هسبريس من الدار البيضاء

قال صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه دخل مرحلة تأمل بعد الاستقالة التي قدمها من تنظيم "رجال الأعمال"، مشيرا إلى أنه منكب على اشتغالات تهم التزاماته الشخصية، مع تتبع دائم لتطورات الأحداث والوقائع الحزبية والسياسية والبرلمانية.

وأضاف مزوار، في حديث مع جريدة هسبريس، على هامش حضوره فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، أن "المسافة الحالية تسمح له بالرؤية الموضوعية للأشياء، والقدرة على التمحيص واستخلاص الدروس، التي يُمكن أن تقدم إجابات مهمة لمستقبل البلد".

وأوضح القيادي السياسي السابق أن "المغرب يعيش عديدا من الأسئلة المهمة خلال الأسابيع الحالية؛ من بينها النموذج التنموي، والعقد الاجتماعي الجديد، ودور الأحزاب السياسية، ومستقبل النخب الجديدة، فضلا عن التحولات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الدولي والإقليمي".

وأشار مزوار إلى أن "الفاعل السياسي أو النخب الحالية يجب أن تتجاوز النظرة التقليدية والكلاسيكية للأشياء"، مشددا على أن "البلاد بحاجة إلى تجديد الرؤية وتقوية المؤسسات، فضلا عن كثير من مساحة الثقة والمبادرة"، وزاد: "نحتاج الثقة في النفس، فكل الدول الناجحة تثق بنفسها وقدراتها".

وسجل الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه "على الرغم من الخلافات والاختلافات، فإن هناك نسقا جماعيا مجتمعيا يمضي في نفس الاتجاه"، مؤكدا أن "الطموح يبقى هو أن تكون محطة 2021 مساعدة للبلد على الانتقال إلى تحقيق مكتسبات نوعية".

وأكمل المتحدث قائلا، ضمن التصريح ذاته، إن "المغرب يحتاج أفقا جديدا، وانفتاحا وعزيمة، لكي يمضي في مسار إعادة الثقة"، مؤكدا "أهمية الأمل للمضي قدما نحو الأمام".

واستقال صلاح الدين مزوار، في شهر أكتوبر الماضي، من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد الجدل الذي خلفته تصريحاته حول الوضع في الجزائر خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمراكش.

ويأتي هذا القرار بعد صدور بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج تشجب فيه تصريحات مزوار حول الأوضاع القائمة بالجزائر.

واعتبرت الوزارة نفسها، ضمن خرجتها، أن "صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر".