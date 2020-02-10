سايمون مارتن سفيراً جديدا للمملكة المتحدة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، اليوم الاثنين، عن خلف توماس رايلي، سفير المملكة المتحدة بالرباط، والذي تنتهي مهامه في شهر غشت المقبل.

وكشفت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، في بلاغ على موقعها الرسمي، أنه جرى تعيين سايمون مارتن سفيراً جديداً لدى ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية بالمملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن السفير الجديد سايمون مارتن سيتولى مهامه خلفاً لتوماس رايلي، في شهر شتنبر المقبل.

وشغل سايمون مارتن، السفير المرتقب إلى الرباط، مهام سفير سابق لدى البحرين خلال الفترة 2015-2019. كما شغل منصب نائب السكرتير الخاص لولي العهد الأمير ويلز ودوقة كورونول.

وتقلد الدبلوماسي البريطاني أيضا، في الفترة 2009-2012، مدير المراسيم بوزارة الخارجية ونائب مسؤول التنسيق بين العائلة المالكة والسلك الدبلوماسي، ثم شغل رئيس قسم الشرق الأوسط ولوكربي، إدارة التنسيق الأمني بوزارة الخارجية.

والتحق مارتن بالعمل بوزارة الخارجية عام 1984، حيث شغل مناصب سياسية وتجارية في كل لندن ورانغون وبودابست وبراغ. وكان أحدث منصب شغله هو سفير بريطانيا لدى مملكة البحرين.

وكان السفير الحالي توماس رالي قال في تصريح سابق لهسبريس: "للأسف، سأغادر منصبي في غشت المقبل بقلب حزين تبقت ثمانية أشهر من أجل العمل بالسرعة القصوى من أجل تسريع وتقوية كل ما قمنا به خلال السنتين الماضيتين وتقوية العلاقات أكثر فأكثر بين البلدين".

رايلي أكد أن مغادرته تأتي لنهاية المدة المخصصة له بالبلاد وليست لأي سبب آخر، مشيدا بالمملكة وبما حققته من تطور على مختلف الأصعدة.