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الرئيسية | سياسة | الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"

الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"

الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:09

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد اللطيف وهبي، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وقال الملك، في البرقية ذاتها، "على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، نتقدم إليك بتهانئنا، مشفوعة بمتمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة".

ومما جاء في البرقية الملكية "إن انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ليعبر عن الثقة التي وضعها فيك أعضاؤه، بفضل ما أبنت عنه من التزام في خدمة مبادئ الحزب، وما هو مشهود لك به من كفاءة وتجربة، وما هو معهود فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وكلها مقومات تجعلك أهلا لبذل كافة الجهود من أجل تعزيز الحضور، المسؤول والوازن، لهيأتك السياسية في المشهد الحزبي، مع توطيد إسهامها، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، والقوى الحية للأمة، وذلك للانخراط الفاعل في رفع تحديات المرحلة الجديدة التي نقود المغرب لدخولها، بكل حزم وعزم، والقائمة على أسس المسؤولية والإقلاع الشامل، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين تسمو فوق كل اعتبار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ali الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:16
حزب البام قلبها بونية فالمؤتمر ديالو مما يبين ان الاحتكام يكون للقوة وليس للديمقراطية
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15
2 - mohamed الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:17
و لكن هم ياخدون بهده العبرة .المصالح الشخصية فوق كل الاعتبارات ( مصالح الوطن و المواطنين ) اتمنا لو كانت 3 احزاب .
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18
3 - حكومة 2021 الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:19
في رأيي المتواضع حكومة 2021 ستتالف من حزبين فقط هما العدالة والتنمية و الاصالة والمعاصرة. والله أعلم
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-1
4 - زمامرة الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:21
اهنئ السيد وهبي واتمنى ان اراه في الحكومة المقبلة. رغم انه يشبه السيد سعد الدين العتماني .....شخصيته لاتسمح له بان يكون رئيس حكومة. لانه درويشششش
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-7
5 - خليد الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:26
مبروك للاستاذ وهبي رجل مناسب في المكان المناسب ابدا بالتفكير بتغير وجوه عمرت طويلا في تمتيل الحزب بجهات واقاليم المملكة والذين شوهوا سمعة السياسة وزرعوا الاحباط في نفوس من حمل شعار البام بكل ثقة لليصل الى ماوصل اليه في الترتيب الانتخابي الوطني اشخاص فاسدون لايحترموا القانون يخاطبون المواطنين باستقواء وتعالي واستعمال كل اساليب التهديد واستغلال النفوذ للمصالحهم الخاصة
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-7
6 - المصالح العليا للوطن الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:26
تقتضي من الملك حل البرلمان و إصدار ظهير ملكي بتجريم الإثراء الغير مشروع/مصادرة الأموال +/السجن ، انتصاراً للوطن و المواطنين يا رئيس السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية.
لأن فاقد الشيء لا يعطيه
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10
7 - روداني من تيزنيت الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:27
مبرك لك هدا التكليف قبل ان يكون تشريفا ة لي القناعة هده المرة ان الاختيار جيد و نتمنى منك العمل على تكوين ممثلين حقيقيين للجهات و التقاليم بعيدا عن الزبونية و ان تسود الديموقراطية الحقيقية لتفرز لنا نخبة نضيفة و مقدرة لمسؤولياتها نرجو لك التوفيق و مبروك للبام على الخطوة في الاتجاه الصحيح,
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-4
8 - ali الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:50
حزب الاصالة و المعاصرة يمكن ان يخرج من عباءة المخزن و لكن يجب عى وهبي التشطيب عاى اصحاب الشكاير و للسلام
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