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كُتّاب وآراء
الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد اللطيف وهبي، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الملك، في البرقية ذاتها، "على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، نتقدم إليك بتهانئنا، مشفوعة بمتمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة".
ومما جاء في البرقية الملكية "إن انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ليعبر عن الثقة التي وضعها فيك أعضاؤه، بفضل ما أبنت عنه من التزام في خدمة مبادئ الحزب، وما هو مشهود لك به من كفاءة وتجربة، وما هو معهود فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وكلها مقومات تجعلك أهلا لبذل كافة الجهود من أجل تعزيز الحضور، المسؤول والوازن، لهيأتك السياسية في المشهد الحزبي، مع توطيد إسهامها، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، والقوى الحية للأمة، وذلك للانخراط الفاعل في رفع تحديات المرحلة الجديدة التي نقود المغرب لدخولها، بكل حزم وعزم، والقائمة على أسس المسؤولية والإقلاع الشامل، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين تسمو فوق كل اعتبار".
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تعليقات الزوّار (8)
لأن فاقد الشيء لا يعطيه