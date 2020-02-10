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الرئيسية | سياسة | بوركينا فاسو تُصادق على فتح قنصلية بالداخلة

بوركينا فاسو تُصادق على فتح قنصلية بالداخلة

بوركينا فاسو تُصادق على فتح قنصلية بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:15

في الوقت الذي تستمر فيه الجزائر وحليفتها القارية جنوب إفريقيا، التي تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقي، في التنديد بالقرارات المتوالية المتعلقة بفتح دول صديقة للمغرب قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية، صادق مجلس وزراء بوركينا فاسو رسميا على افتتاح قنصلية عامة بجهة الداخلة وادي الذهب.

المجلس الحكومي، الذي ترأسه الرئيس البوركينابي روش مارك كريستيان، عرف المصادقة بالإجماع على قرار يتعلق بفتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، تماشيا مع الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

ويأتي قرار الدولة غرب إفريقية في إطار دعم مغربية الصحراء، والاعتراف الصريح بالسيادة الشرعية للمغرب على كامل ترابه، ودحض الادعاءات المغرضة التي ظلت تروّجها الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" منذ انسحاب المغرب من هياكل المنظمة الإفريقية سنة 1984.

كما يهدف قرار الحكومة البوركينابية إلى تقريب الإدارة من رعاياها القاطنين بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وتعزيز حمايتهم وخدمة مصالحهم، وتسهيل عبور مواطنيها عبر بوابة المعبر الحدودي الكركرات.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد، خلال رده على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، بعد فتح ست قنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن "عددا من الدول الإفريقية قد عبرت فعليا عن رغبتها في افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيدا لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وأشار بوريطة إلى أن "التطور الحاصل على مستوى قضية الصحراء المغربية لم يعد دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي فقط؛ بل تعداه إلى مسألة الدعم الواضح لمغربية الصحراء، سواء تعلق الأمر بتغيير المواقف الماضية أو من خلال فتح قنصليات عامة بكبريات مدن الأقاليم الجنوبية".

وفي رده على بيانات الخارجية الجزائرية، صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن "بيانات خارجية الجارة الشرقية للمغرب بشأن فتح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية تؤكد تورطها بشكل مباشر كطرف رئيسي بنزاع الصحراء المغربية".

وأورد بوريطة أنّ "من بين 193 دولة المشكلة لمنظمة الأمم المتحدة تظل الجزائر تُعلق لوحدها على موضوع افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية بالصحراء"، موضحا أن "موقف الجزائر يُبرز للمجلس الدولي والعالم بأسره الأطراف الحقيقية المتدخلة في الصراع حول الصحراء".

حري بالذكر أن قرار بوركينا فاسو الأخير المتعلق بافتتاح قنصلية عامة بجهة الداخلة وادي الذهب يأتي بعد 10 أيام فقط من مصادقة حكومة ساحل العاج على فتح قنصليتها العامة بإقليم العيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Ali الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:36
اعتقد المغرب يقدم تحفيزات مادية للدول الراغبة في فتح قنصليات لها في الاقاليم الجنوبية. مثل دفع تكاليف البناء وحتى رواتب الموظفين . المهم ان تفتح قنصليات في الاقاليم الصحراوية
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2 - مغربي و افتخر الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:45
أشقاء و أصدقاء السوء سوف ينفجرون غيضا ما دامت قلوبهم سوداء و مليئة بالحقد و الضغينة ... ابعدهم الله عنا
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3 - شاكر الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:47
هادي هي الصحبة ديال الصح والاخوة ديال المعقول ماشي بحال شي شيخوت الله إجيبليهم الشفاء العاجل
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4 - ali الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:50
هو فقط افتتاح رمزي.
اما الجالية الافريقية فمنعدمة في الاقاليم الجنوبية.

وبالتالي فما فائدة القنصلية في منطقة ليس بها رعايا تلك الدولة
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5 - محمد أكلموس الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:56
زيدوهوم زيدوهم هاد الشي مكافيهم قل موتوا بغيظكم أخذنا الصحراء وأخذنا الكأس من الصحراء وسنأخذ أرواحكم في الصحراء
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6 - CASASAHARA الاثنين 10 فبراير 2020 - 23:01
عاشت الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها ومزيدا من القنصليات ...جاء الحق وزحق الباطل وبوليزاريو في المزابل
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7 - نزار خالد الاثنين 10 فبراير 2020 - 23:16
Bravo a tous les marocains de tout horizons et de toutes les religions, chacun de son poste, qui travaillent comme des vrais patriotes, merci à tous nos amis de l'Afrique et du monde entier, et toz a nos ennemis et qu'ils gaspillent leurs argents jusqu'au dernier dinar
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8 - bravo الاثنين 10 فبراير 2020 - 23:22
الحمد لله على أن وهبنا وزراء بهذه الكفاءة العالية
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