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الرئيسية | سياسة | منيب: التحالف مع حزب "الدولة" خطّ أحمر .. "البام" لم يغيّر جلده

منيب: التحالف مع حزب "الدولة" خطّ أحمر .. "البام" لم يغيّر جلده

منيب: التحالف مع حزب "الدولة" خطّ أحمر .. "البام" لم يغيّر جلده
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:00

في أوّل ظهور رسمي له بعد انتخابه على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، تعهّد عبد اللطيف وهبي بأن لا يدّخر جهداً في "الانفتاحِ على جميع القوى السّياسية في المغرب؛ بما فيها فيدرالية اليسار وحزب العدالة والتنمية"، بحيث شدّد على عدمِ إيمانه بالخطوط "الحمراء" التي ارتبطت بحزبه منذ نشأته.

وحرصَ الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة على دعوة كل الأحزاب اليسارية واليمينية المعارضة إلى التّحالف حول برنامج وطني وفق منهجية جديدة وبناءة تخدم القضايا الوطنية الكبرى، معلناً أنه يمد يده لكل قوى المعارضة، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار، من أجل العمل معاً في المعارضة.

وفي هذا الصّدد، رفضت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد، نبيلة منيب، الدّخولَ في أيّ تحالفٍ مع القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، واصفةً الأخير بـ "حزب الدّولة الذي لم يغيّر جلده ولا علاقة له بالمبادئ التي نؤمن بها وبالمرجعية التي نتبناها في الفيدرالية".

وقالت المسؤولة الحزبية اليسارية في تصريح لهسبريس: "نحن غير مستعدين لأيّ تحالفٍ مع أحزاب الدّولة التي خلقها النّظام"، مضيفة أنّ "المدخل الرئيس هو تحقيق الانفراج السّياسي والسّيادة الشّعبية والإفراج عن المعتقلين السّياسيين".

واعتبرت منيب أنّ "الحزب لا يتجدّد بتجديد القيادات"، في إشارة إلى وصول عبد اللطيف وهبي إلى قيادة "البام"، مبرزة أنّ "الحزب الاشتراكي الموحد دخل في تحالف استراتيجي مع اليسار الديمقراطي الذي يتقاسم معه المرجعية والأهداف نفسها".

من جانبه، استبعد خالد البكاري، محلل وفاعل سياسي يساري، أيّ تحالف ما بين "البام" وفيدرالية اليسار لسببين؛ "الأول يتعلق بكون الفيدرالية تتنازعها حاليا خلافات متعلقة بالاندماج، وبالتالي فليس من مصلحتها فتح أي نقاش بخصوص تغيير الموقف من البام لأن ذلك سيعجل بتشتتها وانقسامها أكثر".

والسبب الثاني، بحسب البكاري، هو أن "تصريحات وهبي لا تحمل أي إشارات إلى الفيديرالية، بل تهم البيجيدي، بمعنى إنها عرض ضمني لتحالف ما بعد الانتخابات بين كتلتين انتخابيتين قويتين، حسب ما يتوقعه وهبي والبيجيدي ومهندسو الانتخابات".

وقال المحلل السّياسي ذاته إنّ دعوة وهبي تمثّل "تصريحاً للاستهلاك وخلط الأوراق فقط لإبعاد تهمة أنه جيء به من أجل تكسير طابو التحالف مع البيجيدي"، مبرزاً في هذا الصّدد أنّ "وهبي قبل غيره يعلم أن الفيديرالية في وضعها الحالي غير مهيأة لنقاش أي عرض مصدره البام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Anas fes الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:13
أحزاب لا تصلح لأي شيء . يأكلون أموال الناس بالباطل. جلالة الملك يريد رجالا لكي يعملوا . لقد قام بإصلاحات جد مهمة. نريد مغربا بدون وزراء بدون احزاب بدون برلمنيون .ملك يحكم البلاد و مسيرته موفقة
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2 - د.عبدالقاهربناني الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:15
هذا هو ثمن التصريحات المتهورة للسيد عبداللطيف وهبي!!!
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1
3 - حسناء مرنس الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:24
هل لمثل هذا الكلام من معنى؟ نعرف من يتحكم في المغرب سياسيا و اقتصاديا و ماليا و عقاريا و اعلاميا و امنيا الخ الخ؟
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5
4 - محلل فوق العادة الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:25
ايتها السيدة الفاضلة نبيلة هل تظنين فعلا انه يوجد حزب في بلادنا لا يخضع للدولة او خارج عن سيطرتها اظنك تحلمين وكل من يتجرا على النظام او على الملكية انما هي لعبة التصريحات من اجل التميز الظاهري لا غير قصد تغليط الاعداء وايهام المنتخبين ان هناك جديد وتغيير قادم وفي الحقيقة دار لقمان تبقى على حالها ولو تغير الديكور والاسلوب .....وما دام الدعم يصل الى الاحزاب فالحلم بالتغيير يبقى بعيد المنال....اللهم ان جاء بمبادرة من القيادة العليا للبلاد وهذا في حد ذاته ليس من المستبعد....
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5
5 - عباس فريد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:27
في هذا البلد ليس هناك احزاب حسب المعايير الدولية والشروط السياسية لان المنظومة الموضوعة أصلا لا يمكن معها وجود احزاب تطبق برامج سياسية وتدافع عن هموم الشعب ومتطلبات المواطنين حسب منظور سياسي خاص وهذا شيء غير ممكن تطبيقة حاليا في ظل استحواذ منظومة على كل السلط ولا تقبل بتاتا وجود احزاب منتخبة تتسلم السلطة وتطبق برامجها التي صوت عليها عبر العملية الانتخابية وتكون تحت مراقبة برلمان له استقلالية كل هذا غير وارد التطبيق !
اذا الكلام الفارغ في موضوع التحالف لاجل ماذا ؟؟ وهذا مجرد وهم لان طرف يحكم ويتحكم ولا يقبل بتاتا اَي طرف اخر كفاعل سياسي مؤثر !!
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8
6 - حريم السلطان الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:29
ادعو المغاربة الى التصويت في الانتخابات لطرد الخوانجية من الحكومة,صادرات تركيا شردت 119 الف مغربي ومغربية ونوامهم في البرلمان يدافعون عن تركيا وكانهم ليسو مغاربة وبسبب جهلهم الكبير تحدثو عن فرنسا جاهلين ان ما يصدره المغرب الى فرنسا اكثر مما يستورده منها.اعرف ان الكثير لايصوتون لكن انقاذ المغرب من جماعة بنكيران واجب وطني
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8
7 - إبن المملكة الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:30
من المستحيل أن يقنعني أي حزب مغربي في المستقبل أن أصوت له ... بغينا أو كرهنا السياسي الوحيد الذي يهمه أمر الشعب و يعمل من أجله بكل إخلاص و تفاني هو جلالة الملك محمد السادس ... لأنه أصلا ملك إبن ملك و تلقى تعليما عاليا جدا أو كابر فالخير و الرقي .. ليس كباقي السياسيين الذي يريدون ترقيع أنفسم و أسرهم و الحصول على إمتيازات عن طريق السياسة ... فالسياسة تمارس خدمة لشعب أولا و ليس لذات ...
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8 - ملاحظ مغربي. الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:32
يا سيدتي، إذا ما اسثتنينا الأحزاب الوطنية المعروفة عند المغاربة، فهناك أحزاب مغربية كثيرة هي الأخرى أحزاب مخزنية بمن فيهم الحزب الدي يسير الحكومة اليوم حزب العدالة والتنمية الدي ولد في وزارة الداخلية على أيدي المرحوم إدريس البصري والمرحوم الخطيب كما في علم الكثير من القراء..
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9 - Mosi الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:34
اريد ان اسأل سؤال واحد فقط للسيدة منيب.
لنفرض مثلا ان الشعب قرر كخطوة اخييييرة اتجاه الاحزاب السياسية ان يمنح لكم الفرصة و ينتخب عليكم لتشكلوا الحكومة.....مااااااذا انتم فاعلون..؟؟؟
بمعنى آخر..ما هو البرنامج السياسي و الديمقراطي...وخصوووصا الاقتصادي و الاجتماعي الذي تقدمونه كوعود للشعب إن انتخب عليكم..؟؟؟
اقول هذا وانا منذ الأزل..جميع احزاب المعارضة تنتقد فقط دون تقديم البديل للشعب.
ولكي اقرب لك الفكرة فالشعب فقد الثقة تماااااما في كل الاحزاب...فهم لا يتقنون إلا الكلام و السياسيين كلهم في واد...والشعب في واد آخر.
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10 - abdo الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:34
يا منيب يا كثرة الكلام 0 مقعد لا يمكنه التحالف مع أكثر من 100 مقعد في البرلمان
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11 - مواطن الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:45
قد تتحالفون مع إبليس لبلوغ ما تصلون إليه وليس حزب الدولة فقط.
شعاركم هو انا و من بعدي الطوفان.
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12 - امغار ناريف الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:01
كل الاحزاب مجرد ديكور خشبي يستغلها من هم في مفصورة القرار لاجل تزيين المشهد السياسي بالمغرب وتمرير عدة قرارات ضد الشعب المغلوب على امره جميعنا نعلم ان الاحزاب والحكومة لا يمثلوننا في شيء بل يمثلون علينا الادوار التي املتها عليهم السلطة المتحكمة في كل امورنا نحن لن نؤمن بهم ولن نصوت لهم لان الشمس لا يخفيها الغربال
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13 - simo الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:02
mounib doit reconnaître son vrai poids. les parties satellite doivent s'associer avec les grands parties .ils prônent un aire hautain mounib crois détenir la vérité absolue. ne voulant pas reconnaître les crimes de la gauche radical commis contre les intérêts suprême de la nation .l'ere de l'idéologie est révolu.
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14 - الشياطين الحمر!! الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:05
الدعوة إلى التحالف ﻻجل المعارضة !! ما ذا ستعارصون ؟! العدالة والتنمية ؟! أحزاب المتشكلة للحكومة !؟ الحكومة اصﻻ يشتكون دائماً من العفاريت والتماسيح والظلمة !! ويؤكدون على انهم مأمورون !! كلكم من طينة واحدة هدفها الأساسي الريع واﻻجور السمينة والتقاعد المريح ، واﻻستقرار في النهاية في دولة أوربية. ........
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15 - كاميليا الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:05
حزب الدولة و أين المشكل ؟أليست الدولة حريصة على استقرار البلاد و النهوض باوضاع المواطنين . وعلى كل حال فليس الحزب الوحيد.
حزبك ميكروسكوبي و خارج التامغراببت و مع دلك تتبجحين!!!
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16 - mossa الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:14
ادا كانت الديموقراطية تسمح لكل واحد ان يقوم بما يشاء مع احترامه عدم تجاوز الخطوط الحمراء فقد يكون هدا اللعب من اجل استهلاك الوقت فقط .يمكن ان تنجم عنه احتكاكات قد تفضي الى اشياء ايجابية ولكنه شيء مبالغ فيه لانه لا يضع اي حساب للوقت والاكراهات التي تنجم عن عامل الزمن الدي لا يقدر بثمن من اجل التنمية والحكامة .انا برايي يجب ان تكون دمقراطية اخرى وظيفية او تسمى باي تسمية على اساس ان تكون فيها الاختيارات وفق الاشياء الايجابية.لقد لاحظنا في العقد الاخير الركائز الاساسية في عدة ميادين بدات تفرغ من محتوايتها وقد يعود هدا الى هدا الانسياب الدي تشبعت فيه الثقافة الرصينة في هدا الجو الدي يدعي الديموقراطية بافكار القشور
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17 - أردربالز الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:16
قادتني الضروف يوما إلى جامع
و في إحدى حلقاته كان هناك جوج حلاقيا توام و بدأ أحدهم يشتم أخوه التوأم محاولا النيل منه عبر السخرية من أصله و جدوره و مسقط رأسه !!
وصلت المهزلة في هدا المشهد أقصى درجات الحضيض و ضحك الجمهور كثيرا و صفقوا لأدائهم
الرائع .
لأن كِلْيهما من صلب واحد و من رحم واحد و تلقّو نفس التربية !

كدلك أحزاب المخزن مع فارق بسيط وهو أنه في الحلقة ضحك الشعب على البهلوان
و في الواقع تضحك الاحزاب علينا .
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18 - الورزازي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:22
احزاب و برلمان و انتخابات و مجالس وووووووو الخ . كلها فيترينا للاستهلاك الخارجي الا انها فيترينا تثقل كاهل الشعب و الخلاصة هي ان :
الديمقراطية و حرية التعبير و استقلال القضاء و دولة المؤسسات تتعارض مع الطاعة و الولاء و دولة الاستبداد و الحكم الفردي !!
فهذا كله ليس الا تخربيقلوجيا سئم منها المغاربة شيبهم و شبابهم!!
فكفى من هذا العبث !!
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