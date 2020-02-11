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كُتّاب وآراء
منيب: التحالف مع حزب "الدولة" خطّ أحمر .. "البام" لم يغيّر جلده
في أوّل ظهور رسمي له بعد انتخابه على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، تعهّد عبد اللطيف وهبي بأن لا يدّخر جهداً في "الانفتاحِ على جميع القوى السّياسية في المغرب؛ بما فيها فيدرالية اليسار وحزب العدالة والتنمية"، بحيث شدّد على عدمِ إيمانه بالخطوط "الحمراء" التي ارتبطت بحزبه منذ نشأته.
وحرصَ الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة على دعوة كل الأحزاب اليسارية واليمينية المعارضة إلى التّحالف حول برنامج وطني وفق منهجية جديدة وبناءة تخدم القضايا الوطنية الكبرى، معلناً أنه يمد يده لكل قوى المعارضة، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار، من أجل العمل معاً في المعارضة.
وفي هذا الصّدد، رفضت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد، نبيلة منيب، الدّخولَ في أيّ تحالفٍ مع القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، واصفةً الأخير بـ "حزب الدّولة الذي لم يغيّر جلده ولا علاقة له بالمبادئ التي نؤمن بها وبالمرجعية التي نتبناها في الفيدرالية".
وقالت المسؤولة الحزبية اليسارية في تصريح لهسبريس: "نحن غير مستعدين لأيّ تحالفٍ مع أحزاب الدّولة التي خلقها النّظام"، مضيفة أنّ "المدخل الرئيس هو تحقيق الانفراج السّياسي والسّيادة الشّعبية والإفراج عن المعتقلين السّياسيين".
واعتبرت منيب أنّ "الحزب لا يتجدّد بتجديد القيادات"، في إشارة إلى وصول عبد اللطيف وهبي إلى قيادة "البام"، مبرزة أنّ "الحزب الاشتراكي الموحد دخل في تحالف استراتيجي مع اليسار الديمقراطي الذي يتقاسم معه المرجعية والأهداف نفسها".
من جانبه، استبعد خالد البكاري، محلل وفاعل سياسي يساري، أيّ تحالف ما بين "البام" وفيدرالية اليسار لسببين؛ "الأول يتعلق بكون الفيدرالية تتنازعها حاليا خلافات متعلقة بالاندماج، وبالتالي فليس من مصلحتها فتح أي نقاش بخصوص تغيير الموقف من البام لأن ذلك سيعجل بتشتتها وانقسامها أكثر".
والسبب الثاني، بحسب البكاري، هو أن "تصريحات وهبي لا تحمل أي إشارات إلى الفيديرالية، بل تهم البيجيدي، بمعنى إنها عرض ضمني لتحالف ما بعد الانتخابات بين كتلتين انتخابيتين قويتين، حسب ما يتوقعه وهبي والبيجيدي ومهندسو الانتخابات".
وقال المحلل السّياسي ذاته إنّ دعوة وهبي تمثّل "تصريحاً للاستهلاك وخلط الأوراق فقط لإبعاد تهمة أنه جيء به من أجل تكسير طابو التحالف مع البيجيدي"، مبرزاً في هذا الصّدد أنّ "وهبي قبل غيره يعلم أن الفيديرالية في وضعها الحالي غير مهيأة لنقاش أي عرض مصدره البام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
اذا الكلام الفارغ في موضوع التحالف لاجل ماذا ؟؟ وهذا مجرد وهم لان طرف يحكم ويتحكم ولا يقبل بتاتا اَي طرف اخر كفاعل سياسي مؤثر !!
لنفرض مثلا ان الشعب قرر كخطوة اخييييرة اتجاه الاحزاب السياسية ان يمنح لكم الفرصة و ينتخب عليكم لتشكلوا الحكومة.....مااااااذا انتم فاعلون..؟؟؟
بمعنى آخر..ما هو البرنامج السياسي و الديمقراطي...وخصوووصا الاقتصادي و الاجتماعي الذي تقدمونه كوعود للشعب إن انتخب عليكم..؟؟؟
اقول هذا وانا منذ الأزل..جميع احزاب المعارضة تنتقد فقط دون تقديم البديل للشعب.
ولكي اقرب لك الفكرة فالشعب فقد الثقة تماااااما في كل الاحزاب...فهم لا يتقنون إلا الكلام و السياسيين كلهم في واد...والشعب في واد آخر.
شعاركم هو انا و من بعدي الطوفان.
حزبك ميكروسكوبي و خارج التامغراببت و مع دلك تتبجحين!!!
و في إحدى حلقاته كان هناك جوج حلاقيا توام و بدأ أحدهم يشتم أخوه التوأم محاولا النيل منه عبر السخرية من أصله و جدوره و مسقط رأسه !!
وصلت المهزلة في هدا المشهد أقصى درجات الحضيض و ضحك الجمهور كثيرا و صفقوا لأدائهم
الرائع .
لأن كِلْيهما من صلب واحد و من رحم واحد و تلقّو نفس التربية !
كدلك أحزاب المخزن مع فارق بسيط وهو أنه في الحلقة ضحك الشعب على البهلوان
و في الواقع تضحك الاحزاب علينا .
الديمقراطية و حرية التعبير و استقلال القضاء و دولة المؤسسات تتعارض مع الطاعة و الولاء و دولة الاستبداد و الحكم الفردي !!
فهذا كله ليس الا تخربيقلوجيا سئم منها المغاربة شيبهم و شبابهم!!
فكفى من هذا العبث !!