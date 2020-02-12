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مجلس النواب يشرع في تعديلات قانونية لطرد "البرلمانيين الأشباح"

مجلس النواب يشرع في تعديلات قانونية لطرد "البرلمانيين الأشباح"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:00

كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، شروع المجلس في تعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين الأشباح".

ولا يُتيح القانون الداخلي الحالي لمجلس النواب إمكانيات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "ممثلي الأمة"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدونها بمواصلة الغياب، بل هناك من غادر المغرب نهائيا ولم يتقرر في حقه شيء، مثل حالة النائب البرلماني حميد شباط، أو كحالة النائب المختفي عن أنظار المجلس فؤاد العماري، شقيق إلياس العماري.

وأوضح المالكي، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، عشية الثلاثاء، أنه سيعمل "في ما يتبقى من الولاية، في إطار التوافُقِ بين مكونات المجلس، على الذهاب أَبْعَدَ في مسطرةِ ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس".

وأردف المالكي بأن مجلس النواب فتح لهذا الغرض "ورش تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هِبَةِ المؤسسة وصُورَتِها واحتراماً لنبل تَحَمُّلِ مسؤولية الانتداب البرلماني".

ويتجه مجلس النواب إلى فرض عقوبات تصل إلى الطرد من المؤسسة التشريعية بعد استفحال ظاهرة الغياب وأثرها على سمعة المجلس وعلى صورته أمام الرأي العام.

وعلى مستوى الحصيلة التشريعية برسم دورة أكتوبر قال المالكي إن المجلس صادق على مشاريع قوانين مهمة في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة، من قبيل نصوص تتعلقُ بتوفيرِ مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

كما صادق مجلس النواب على قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يُتَمِّمُ وَيُغَيِّرُ قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخَرَ بتغييرِ وتتميمِ القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وتضافُ هذه النصوص حسب المالكي إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات "تتوخى تَيْسِيرَ وتمويلَ الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة (06) ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات".

وبلغت حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب المصادقة على 35 مشروع نص، منها مقترح قانون واحد، وأربعة وثلاثون (34) مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة، منها مشروعا قانون بخصوص ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية.

وفي ما يخص مراقبة العمل الحكومي، يورد المالكي، "أجاب أعضاء الحكومة خلال 12 جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية عن 347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعاتٍ وخدماتٍ وبرامجَ عمومية وأداءِ المَرْفقِ العام؛ عِلْماً أن أعضاء المجلس وَجَّهُوا إلى أعضاء الحكومة، برسم الدورة 1160 الحالية، سؤالا شفويا و2700 سؤال كتابي أجابت الحكومة عن 800 منها".

رئيس مجلس النواب أكد أن حصيلة المجلس ينبغي أن تشكل "حافزا على مواصلة أداء الواجب، وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعززُ تقدمَ ونَمَاءَ بلادِنَا تحت قيادةِ الملك محمد السادس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الفاسي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:14
كيف تطردونهم وهم أشباح إجلبوا لهم راقي بركان ليحاربهم ليخلصكم منهم
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12
2 - رأي مغربي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:20
عقوبة الطرد في هؤلاء النواب غير كافية يجب أن تكون مصحوبة بإرجاع الرواتب التي حصلوا عليها أثناء الغياب .
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12
3 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:20
سي المالكي يجب معاقبتهم ومحسابتهم في أقرب وقت ممكن شبعو سرقة والفساد باغين إهربو هههه
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6
4 - حسن فرنسا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:21
ليس الطرد فقط يجب المحاسبة أيضا ومن اين لهم هدا هم وعائلاتهم انه عادي جدا لعدم حضورهم الجلسات لقد أصبح أغنياء من أموال الشعب والدين اتجه نحو الديار الأوربية يجب احضرهم بالقوة مع علمكم ان لنا إتفاقية في هدا المجال للمبحوث عنهم
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6
5 - abdou الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:22
بالمقارنة مع دول متقدمة وراقية لآ يتوفر لدينا بالمغرب برلمانيون كفئ .مستوا هزيل جيدا نتمنى في سنة 3050ميلاديةان نتوفر على برلمانيون في للمستوى المطلوب
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4
6 - ماسي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:22
اللاعب المغربي وادو يلتحق بمحاربي الصحراء للتربص عند بلماضي ومساعدته والمساهمة في مرافقه الثعالب في التصفبات المونديالية والافريقية نعم بلماضي الداهية دائما في الريادة هو و زطشي انها ضربة معلم فهل من تعليق يا مغاربة
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1
7 - ساري المفعول الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:26
كل مجال في بلدنا فيه موظفون أشباح ليس البرلمان وحده، حكى جندي ماوقع في المكان الذي أشتغل به في الخدمة أن ضابطا له رتبة عالية كان يشغل الجنود في ضيعته الفلاحية ولم يكن في علمهم أنهم جنود حتى مات ذالك الضابط، أليس هؤلاء موظفون أشباح
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8 - عبود الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:26
ايوا البرلمان الذي يجب عليه أن يراقب الحكومة خاص من يراقبه وا مشاكل في هاد لبلاد وهادام حميد شباط من أين له بالعملةالصعبة حتى يصرف على نفسه بالخارج ماتقوليش لنا راه حراق للخارج في زورق مطاطي وأصبح مهاجر غير شرعي
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9 - فرانز كافكا الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:27
حضورهم او غيابهم بحال بحال ، مسرحية هزلية درامية اسمها البرلمان تمثل على الشعب المغربي اولا و المجتمع الدولي ثانيا ... إنها مسرحية باهضة الثمن تكلف الشعب المغربي ميزانية جد ضخمة ... لو كانت هذه الميزانية تستثمر في التعليم و الصحة و المشاريع و البنيات التحية كن راه حنا ما عندنا حتى مشكل او فقير ... مثل السويد و الدانمارك مثلا
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10 - عتيقي عبدو الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:29
سيعمل "في ما يتبقى من الولاية، في إطار التوافُقِ بين مكونات المجلس، (سوف يعمل)
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11 - يوسف الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:31
سلام
يجب إصلاح الغرفتين معا
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12 - حمزة الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:44
ماهي حقيقة قصة التحاق الاعب المتألق المغربي وادو بالطاقم الفني لمنتخب الجزائر الخبر رسمي على موقع الفيفا.
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0
13 - CASA FANTÔME الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:45
البرلمان بقبتيه كله عبارة عن اشباح ويجب طردهم بالكامل لا خير فيهم
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14 - ضد إهانة الشعب . الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:47
اللهم زد وبارك وحرب من الله والرسول للذين يهينون الشعب .
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