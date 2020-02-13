وهبي ينكب على ترتيب البيت الداخلي لحزب "الأصالة والمعاصرة"

هسبريس - نور الدين إكجان

ما تزال حرب التيارات داخل حزب "الأصالة والمعاصرة" متواصلة رغم انقضاء مؤتمر "الجديدة"؛ فرغم الخروج بوثيقة مرجعية تحتفظ بـ"التصورات القديمة" نفسها، إلا أن التصريحات المتوالية التي عبر فيها الأمين العام الجديد عن ترحيبه بفكرة التنسيق مع الجميع تبقى مصدر إزعاج لكثير من الأصوات التي تبدي "ممانعتها" لذلك.

ورغم الجدل الكبير الذي صاحب صعود وهبي إلى الأمانة العامة لحزب "الدولة"، إلا أن الوثيقة السياسية التي صادق عليها المؤتمر ظلت محتفظة في باب التحالفات بـ"التنسيق مع الأحزاب التي تلتقي مع الحزب في الحد الأدنى من المشترك، وتتبنى قيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وحسب مصادر مطلعة، فقد ألغى الأمين العام الجديد، عبد اللطيف وهبي، "جميع خرجاته بشأن الحزب، وانكب على ترتيب البيت الداخلي".

وأوردت المصادر ذاتها أن "العديد من اللقاءات ستقعد في الأيام القليلة المقبلة لتبيان التصورات، وتشكيل المجلس الوطني والمكتبين الفيدرالي والسياسي"، وهي الهياكل التي "تخوض أسماء كثيرة صراعات بسببها".

خالد أشيبان، عضو المكتب الفيدرالي السابق لـ"البام" أحد الأوجه المناصرة للقطيعة مع الإسلاميين، قال إن "القيادة الجديدة أمامها الآن فرصة لطي صفحة الخلاف، وأول محطة مفصلية هي تشكيل المكتب السياسي المقبل"، موردا أن لوهبي خيارين لا ثالث لهما؛ "إما أن يمد يده للجميع ويشكل قيادة تمثل الجميع، وإما أن يستفرد بالقيادة مع مناصريه".

وأضاف أشيبان، في تصريح لهسبريس، أن انفراد وهبي بالقيادة "سيكون خطأ قاتلا، لأنه يعرف الآن وشاهد بعينيه أن المناضلين الحقيقيين الشرسين يوجدون في الجانب الآخر"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "من يتقن لعبة الإنزالات والحشد والإغراء بالمال والجاه، يواجه الممارسة السياسية الحقيقية الترافعية التي تعيد الثقة للمواطنين".

وبخصوص المخرجات الجديدة، قال المتحدث إن "الحزب للجميع وليس لتيار معين"، مسجلا أن "التحالف الآن غير وارد رغم أن الأمين العام الجديد وكثيرين من مناصريه يتبنون الأمر"، معتبرا أن "مسألة التنسيق مع تيار معين لها وقتها، سنرى أولا من سيفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبعدها مرحلة التعامل مع النتائج".

وزاد أشيبان ضمن التصريح ذاته أن "الجميع يتبنى حاليا الاشتغال من داخل مؤسسات الحزب رغم تباين وجهات النظر"، مسجلا أن "القرار في النهاية لا يعود إلى الأمين العام وحده أو إلى المكتب السياسي، بل عليهما العودة إلى القواعد وإلى المجلس الوطني للحسم في هذه المسألة".