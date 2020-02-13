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الرئيسية | سياسة | وهبي ينكب على ترتيب البيت الداخلي لحزب "الأصالة والمعاصرة"

وهبي ينكب على ترتيب البيت الداخلي لحزب "الأصالة والمعاصرة"

وهبي ينكب على ترتيب البيت الداخلي لحزب "الأصالة والمعاصرة"
هسبريس - نور الدين إكجان
الخميس 13 فبراير 2020 - 10:00

ما تزال حرب التيارات داخل حزب "الأصالة والمعاصرة" متواصلة رغم انقضاء مؤتمر "الجديدة"؛ فرغم الخروج بوثيقة مرجعية تحتفظ بـ"التصورات القديمة" نفسها، إلا أن التصريحات المتوالية التي عبر فيها الأمين العام الجديد عن ترحيبه بفكرة التنسيق مع الجميع تبقى مصدر إزعاج لكثير من الأصوات التي تبدي "ممانعتها" لذلك.

ورغم الجدل الكبير الذي صاحب صعود وهبي إلى الأمانة العامة لحزب "الدولة"، إلا أن الوثيقة السياسية التي صادق عليها المؤتمر ظلت محتفظة في باب التحالفات بـ"التنسيق مع الأحزاب التي تلتقي مع الحزب في الحد الأدنى من المشترك، وتتبنى قيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وحسب مصادر مطلعة، فقد ألغى الأمين العام الجديد، عبد اللطيف وهبي، "جميع خرجاته بشأن الحزب، وانكب على ترتيب البيت الداخلي".

وأوردت المصادر ذاتها أن "العديد من اللقاءات ستقعد في الأيام القليلة المقبلة لتبيان التصورات، وتشكيل المجلس الوطني والمكتبين الفيدرالي والسياسي"، وهي الهياكل التي "تخوض أسماء كثيرة صراعات بسببها".

خالد أشيبان، عضو المكتب الفيدرالي السابق لـ"البام" أحد الأوجه المناصرة للقطيعة مع الإسلاميين، قال إن "القيادة الجديدة أمامها الآن فرصة لطي صفحة الخلاف، وأول محطة مفصلية هي تشكيل المكتب السياسي المقبل"، موردا أن لوهبي خيارين لا ثالث لهما؛ "إما أن يمد يده للجميع ويشكل قيادة تمثل الجميع، وإما أن يستفرد بالقيادة مع مناصريه".

وأضاف أشيبان، في تصريح لهسبريس، أن انفراد وهبي بالقيادة "سيكون خطأ قاتلا، لأنه يعرف الآن وشاهد بعينيه أن المناضلين الحقيقيين الشرسين يوجدون في الجانب الآخر"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "من يتقن لعبة الإنزالات والحشد والإغراء بالمال والجاه، يواجه الممارسة السياسية الحقيقية الترافعية التي تعيد الثقة للمواطنين".

وبخصوص المخرجات الجديدة، قال المتحدث إن "الحزب للجميع وليس لتيار معين"، مسجلا أن "التحالف الآن غير وارد رغم أن الأمين العام الجديد وكثيرين من مناصريه يتبنون الأمر"، معتبرا أن "مسألة التنسيق مع تيار معين لها وقتها، سنرى أولا من سيفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبعدها مرحلة التعامل مع النتائج".

وزاد أشيبان ضمن التصريح ذاته أن "الجميع يتبنى حاليا الاشتغال من داخل مؤسسات الحزب رغم تباين وجهات النظر"، مسجلا أن "القرار في النهاية لا يعود إلى الأمين العام وحده أو إلى المكتب السياسي، بل عليهما العودة إلى القواعد وإلى المجلس الوطني للحسم في هذه المسألة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Chaiba net الخميس 13 فبراير 2020 - 10:09
كلشي منكب الله يدير تاويل دالخير. المصاصة تسيل لعاب العطشى. نحس باليأس فيما يتعلق بالساسة و السياسة
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2 - وعزيز الخميس 13 فبراير 2020 - 10:20
كلما تحمل احد مسؤولية ...
يبدا من القعر...




ترتيب البيت من الداخل ...


و قد يضيع الوقت ...


قبل اداء الرسالة الاصل ....



و قد لا يتاتى الوقت لايجاد الجواب للسؤال ...


الذي منه استمدت (كلمة مسؤولية )


لان الوقت لا يرحم ....


بالتوفيق السيد وهبي . ...
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-1
3 - سعيد الخميس 13 فبراير 2020 - 10:23
إعادة ترتيب البيت الداخلي ليس بالأمر الصعب ،ماسيعجز سي وهبي عن تحقيقه هو إعادة ثقة المواطن في الجرار ووهبي يدرك ذلك جيدا.
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8
4 - اليمني الخميس 13 فبراير 2020 - 10:26
ممكن أن نقول الان أن حزب الأعيان ورجال الأعمال وأصحاب المصالح انتهى بانتخاب وهبي أمينا عاما ولذلك أرى أن الطريق معبد للعدالة والتنمية لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة بالمقابل سيعطى للأحرار دور الأصالة والمعاصرة لمواجهة العدالة بتجييش السلطات والقيادة والباشوات والمقدمين بدفع المواطنين للتصويت للتجمع الوطني للأحرار وسوف يلقى الحزب نفس مصير الأصالة والمعاصرة وتبقى الخريطة السياسية على ماهي عليه لكن المشكل الرئيسي المنتظر هو تعيين رئيس الحكومة من غير الحزب الذي تصدر المشهد الانتخابي هذا هو السيناريو في نظري
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