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الرئيسية | سياسة | وهبي: التهنئة الملكية تضمنّت الإشادة ببنشماش

وهبي: التهنئة الملكية تضمنّت الإشادة ببنشماش

وهبي: التهنئة الملكية تضمنّت الإشادة ببنشماش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 20:25

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "رسالة التهنئة الملكية تضمنت الإشادة بسلفي حكيم بنشماش، وهو أمر معهود في الملك محمد السادس من منح كل ذي حق حقه".

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن "ما تم تداوله في منابر إعلامية بخصوص عدم إشارة رسالة التهنئة إلى الإشادة بالسلف، أي الأمين العام السابق حكيم بنشماش، (ما تم تداوله) أمر مجانب للصواب"، مؤكدا بالمقابل على أن "العطف المولوي السامي يهم كل المواطنات والمواطنين، بمن في ذلك القيادة السياسية".

وأشار وهبي إلى أن الإشادة بحكيم بن شماش، الأمين العام السابق لـ"البام"، جاءت في مضمون نص الرسالة التي توصل بها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد، من القصر الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Samir الأربعاء 12 فبراير 2020 - 20:44
المهم هو العمل. ماذا استفاد المغرب من مناصبهم ام ماذا استفادوا هم من مناصبهم. كل المؤشرات الوطنية و الدولية تؤكد أن المغرب في هبوط مستقيم نحو الهاوية.
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 20:45
التهنئة الملكية بروتوكول دأب عليه الملك عند انتخاب اي رئيس لحزب سياسي ولا علاقة لها بأمور أخرى
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7
3 - medmod الأربعاء 12 فبراير 2020 - 21:10
منذ نشاتي الى لم ارى اي شىء يذكر من الاحزاب الا الصراع في ما بينهم حتى عرفنا ان الاحزاب مجرد دكاكين وبوابة التوضيف الغير المباشر للمنخرطين والاقرباء . وان لم تكن متحزبا فلك الله . وستستمر الامور على هذا المنوال .
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