وهبي: التهنئة الملكية تضمنّت الإشادة ببنشماش

هسبريس من الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "رسالة التهنئة الملكية تضمنت الإشادة بسلفي حكيم بنشماش، وهو أمر معهود في الملك محمد السادس من منح كل ذي حق حقه".

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن "ما تم تداوله في منابر إعلامية بخصوص عدم إشارة رسالة التهنئة إلى الإشادة بالسلف، أي الأمين العام السابق حكيم بنشماش، (ما تم تداوله) أمر مجانب للصواب"، مؤكدا بالمقابل على أن "العطف المولوي السامي يهم كل المواطنات والمواطنين، بمن في ذلك القيادة السياسية".

وأشار وهبي إلى أن الإشادة بحكيم بن شماش، الأمين العام السابق لـ"البام"، جاءت في مضمون نص الرسالة التي توصل بها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد، من القصر الملكي.