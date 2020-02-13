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الرئيسية | سياسة | المالكي: غيابات النّواب ضعيفة .. وطرد "الأشباح" ليس اختصاصنا

المالكي: غيابات النّواب ضعيفة .. وطرد "الأشباح" ليس اختصاصنا

المالكي: غيابات النّواب ضعيفة .. وطرد "الأشباح" ليس اختصاصنا
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 13 فبراير 2020 - 13:00

كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن نسبة غياب البرلمانيين بدون عذر برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019-2020 هي 1 في المائة، بينما بلغت نسبة الغياب بعذر ما مجموعه 25 في المائة.

وأكد المالكي خلال ندوة صحافية بمناسبة اختام الدورة البرلمانية، اليوم الخميس، أن تطبيق النظام الداخلي بصرامة كان له أثر على مستوى التقليل من ظاهرة غياب "ممثلي الأمة"، مضيفا أن مجلس النواب قرر الذهاب أبعد في مسطرةِ ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس.

وأوضح رئيس مجلس النواب، في جواب على سؤال لهسبريس، أن طرد "البرلمانيين الأشباح" ليس من اختصاصات الغرفة الأولى، موردا أن "تشديد العقوبات يجب أن يراعي روح الدستور ومرجعيات المحكمة الدستورية"، في إشارة إلى أن عملية العزل تبقى اختصاصا حصريا للمحكمة الدستورية.

المالكي أبرز أنه تم فتح ورش تعديل القانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس النواب لتشديد المراقبة بخصوص مسألة الغيابات "حفاظا على هبة المؤسسة وصُورَتِها، واحتراماً لنبل تَحَمُّلِ مسؤولية الانتداب البرلماني".

وأردف المالكي أن "أغلب النواب والنائبات يحترمون مهامهم ويتحملون مسؤوليتهم التشريعية"، معتبرا أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع.

وبخصوص حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب، أفاد المالكي بأنه جرت المصادقة على 35 مشروع قانون بالإجماع، بنسبة 82 في المائة، معتبرا ذلك ليس توافقا بل تتويجا لحوار بين مكونات المجلس.

لكن المالكي أوضح أن الدورة لم تصادق إلا على مقترح قانون واحد، وهو ما يشكل، بحسبه، نقطة ضعف في الإنتاج التشريعي، كاشفا وجود مقترحات قوانين، بلغ عددها 152، ما زالت محتجزة ولم يستطع مجلس النواب مناقشتها على مستوى اللجان البرلمانية.

ودعا المالكي الحكومة إلى الاستجابة لبعض مقترحات القوانين، مسجلاً أيضا وجود نقص في التجاوب الحكومي مع الأسئلة الشفوية؛ إذ أجابت الحكومة على أقل من 350 سؤالا من أصل ألف سؤال، بنسبة 30 في المائة فقط، والأمر نفسه بالنسبة للأسئلة الكتابية التي بلغ التجاوب الحكومي معها 30 في المائة كذلك؛ إذ توصل المجلس بـ800 جواب من أصل 2700 سؤال.

وشدد المالكي على أن المرحلة تقتضي تجويد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار التوازن، واحترام الصلاحيات الدستورية لكل الهيئات.

من جهة ثانية، كشف رئيس مجلس النواب أنه سيتم إدخال تغييرات على جلسة الأسئلة الشفوية لتصبح أكثر التصاقا بمشاكل المغاربة والقضايا ذات الطابع الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على الأسئلة ذات الطابع الوطني والاقتصادي، "لأنه لا يعقل أن يتحول المجلس إلى منصة لطرح المشاكل المحلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مزگيتام الخميس 13 فبراير 2020 - 13:11
وماهي اختصاصاتكم ربما كلكم أشباح ولكن لا تشعرون....
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27
2 - البر لمان الخميس 13 فبراير 2020 - 13:14
غيابات النواب ظعيفة
ما شاء الله
على من تظحكون
السيد يمكن معايش فالمغرب البرلمان فغالبية الوقت كيصفر
شوف الدول المجاورة فرنسا او بريطانيا وشوف حضور البرلمانيين كيداير الناس اللي عاطية قيمة لمهمة البرلماني اما عندنا فالبرلماني مرادف للنوم واستغلال النفوذ والتعويظات السمينة وهذر للمال
لا قيمة لوجوده
خليني ساكت احسن
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17
3 - علي الخميس 13 فبراير 2020 - 13:15
الاشباح تلزمهم الرقية الشرعية وليس المؤسسة التشريعية .لانه لا يمكن لبرلماني ان يطرد برلماني .ولا يمكن لشبح ان يطرد شبح .والاخبار في روسكم
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16
4 - دمحم الخميس 13 فبراير 2020 - 13:19
يمكن الان طرح القوانين و المساءلة و المحاسبة لان الوقت اطيب و مؤهل و مفتوح على المساءلة و الانتخابات و لهذا اطلب من السيد المالكي ان يطرح قوانين جديدة بموجب محاسبة البرلمانيين او اعفاءهم من جميع المهن الانتخابية و تجريدهم من الحصانة بعد غياب 3 مرات بدون عذر... و هذا سيعطي دفعة جديدة الاحزاب السياسية.
هناك قضية عدد مناصب الانتخابية وووو و لهذا لابد من تحقيق شيء جديد تحت. رئاسة الإشتراكية. ثم رفع الحصانة عن كل انواع الفسد.
الواجبات بدون جزر لا نتيجة منها و لا فيها. الانزال بالواجب و المسؤولية حق و قانون و ليس نوم و تمهىب من المسؤولية...
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3
5 - هاروت وماروت الخميس 13 فبراير 2020 - 13:20
أكبر مستفيد من الريع البرلماني هو هذا المالكي دائماً يدافع عن الريع بل هي من اختصاصاته في البرلمان لماذا يتملص من طرد الأشباح الموظفين والمتغيبين في البرلمان ؟؟ لأنه يعرف من هم المستفيدين لماذا لا يعلن عن لائحة أسماء الموظفين في البرلمان في البوابة الإلكترونية مع نبذة من حياتهم لكي يطلع المواطن على مستوى دراستهم وكيف ولج إلى تلك الوظيفة ؟؟ لا شيء من ذلك يذكر حيث لقيتها بلاد سايبة تتديرو مابيغيتو لاحسيب ولا رقيب ..وما خفي أعظم .
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10
6 - متعجب الخميس 13 فبراير 2020 - 13:21
السيد المالكي لعلك على حق في ارقامك لاكن اخطأت في إختبار الأرقام، حبدا لو قلت لنا نسبة النواب المتغيبين على الاقل مرة في السنة من مجموع النواب ام لا تستطيع؟ حبدا لو قلت لنا عدد الايام التي تم التغيب فيها في السنة بالنسبة لكل نائب ام لا تستطيع؟ حبدا لو قلت لنا ما نوعية التبريرات المقدمة و على اي أساس يتم تقييم هده التبريرات؟ وهل كل التبريرات واقعية و هل يتم التأكد منها و هل يتم اقتطاع التغيبات من الأجر ام لا ؟ ام انك لا تستطيع؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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4
7 - حسن الخميس 13 فبراير 2020 - 13:24
حضوركم او غيابكم لا يفيد المواطن في شيء. حبدى لو تغيبتم بصفة دائمة
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9
8 - hassan الخميس 13 فبراير 2020 - 13:24
يعني بالعربية الشلحة ،البرلمان المغربي ليس من إختصاصه محاربة الفساد "الاشباح". بل فقط من إختصاصه إسجل الحضور للاشباح و يعمر ليهم الماندات ويمشيو إتخلصو ،برافو بررافو على تخصص . إنه تخصص " غمض عينك على الفساد"
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8
9 - رحال تاقي الخميس 13 فبراير 2020 - 13:28
سءمنا هذه الديناصورات !! حفريات متحجرة لا زالت تجثم عبى صدر شعب بءيس لا حول له امام جبروت من فرضوه على الشعب منذ عشرات السنين هو ومن معه فصار البلد أطلال بسببهم في مختلف القطاعات ورغم ذلك لهم الصنطيحة الكلام عن اشياء لا وجود لها على ارض الواقع !!
اتقوا الله في هذا الشعب البءيس
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8
10 - مراكشي امازيغي الخميس 13 فبراير 2020 - 13:35
ليس لديكم اختصاص اصلا استاذ! ما دامت هذه الفوضى وانعدام الضمير المهني لدى هؤلاء مستشرية.
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4
11 - راي صريح الخميس 13 فبراير 2020 - 13:35
عجيب وغريب هذا المنطق الجديد الذي اصبح متداولا ..رئيس البرلمان يصرح ان طرد البرلمانيين الاشباح ليس من اختصاصات الغرفة الاولى ووزير الشغل " المعجزة " يصرح ان التوظيف ليس من اختصاصات الحكومة ....طيب فمن يسير هذا البلد اليس هذه المواقف هو تعبير عن العجز والاستهتار بالمسؤولية وبمشاعر الناس....حقا في المغرب لا تستغرب..
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7
12 - خالد من المانيا الخميس 13 فبراير 2020 - 13:40
هاد المالكيالذي يدافع عن الريع والبرلمانيين هو نفسه شبح و ماذا يقدمه للشعب المطحون في مقابل الملايين و الامتيازات التي يتقاضاها،لاشيء،لو حولوا هاته القبة البرلمانية الى مستشفى لكان انفع للمواطنين الذين لا يجدون حتى مستشفى يحترم شروط الانسانية
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8
13 - مومو الخميس 13 فبراير 2020 - 13:48
حفاضا على هيبة اامؤسسة برلماني يقطن و بعيش في تركيا و اﻵخر لم يسبق له ان ولوج هده اامؤسسة و يتحدتون عن هيبة اامؤسسة!
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14 - سعيد الخميس 13 فبراير 2020 - 13:54
يلاه مضاربين مع غير باش يحضرو بحال دقول كتخلصو على الحضور ماشي باش يمتلو شعب و اقتارحو قوانين
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15 - قاسح خير من كذاب الخميس 13 فبراير 2020 - 13:54
الاشباح لا يمكن لهم معاقبة الاشباح . لو تغيب العامل في ضيعة المالكي و لو لساعة واحدة لاقتطعها من اجرته الهزيلة و لقام بطرده في لمحة بصر .
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2
16 - أستاذة وطنية الخميس 13 فبراير 2020 - 14:04
غياب البرلمانيين معضلة لأنهم يتقضاوا أجرة ولا يعملون لانه يجب تطبيق الأجرة مقابل العمل حسب مقولة بنكيران ولكن تتعدرون بأنه ليس اختصاصكم لأن هؤلاء هم أصدقاء الأمس وخلفاء الغد
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17 - مواطن مغربي الخميس 13 فبراير 2020 - 14:06
و ما هي اختصاصاتكم و أين هي المحكمة الدستورية لطرد جميع الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية
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18 - مواطنة الخميس 13 فبراير 2020 - 14:11
وما هو لختصاصكم يا رئيس البرلمان !!!!؟ على من تضحكون !!؟ أنتم من صادقتم على القانون "الأجرة مقابل العمل"هل هذا يطبق فقط علينا نحن من يتفانون في أداء أعمالهم وبمجرد غيابنا ولو من أجل المطالبة بالحقوق تسرع وزارة المالية في تطبيق الاقتطاعات من اجورنا !!!"الكيل بمكيالين !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.
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19 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 13 فبراير 2020 - 14:17
البرلمانات في الدول الراقية والديمقراطية يطبقون القانون فوق الجميع والبرلمان المغربي بغرفتين عبا على خزينة الدولة دون فائدة تذكر تحياتي لمن ينادون بالمحاسبة الدقيقة والمتابعة للمتلاعبين والمختلسين للمال العام ومتابعتهم شيء لامفر منه والمطلوب من كل مسؤول محاسبة النفس قبل المحاسبة أمام الله في اليوم الدي لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من رحم ربي
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