السلوفاكي لايتشاك يقترب من منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء

هسبريس - يوسف لخضر

لم ينف مسؤول تواصل في وزارة الخارجية السلوفاكية خبر اقتراح الوزير ميروسلاف لايتشاك لمنصب مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، وهو المنصب الشاغر منذ شهر ماي من السنة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن دبلوماسيين أنه من المتوقع تعيين ميروسلاف لايتشاك، وزير الخارجية السلوفاكي، مبعوثاً خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء في غضون أيام قليلة.

وذكر المصدر أن "أنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه".

وفي رد على سؤال بعثته هسبريس إلى بريد وزير الخارجية السلوفاكي، أجاب مسؤول تواصل بما مفاده أن لايتشاك "تلقى عروضا عديدة بخصوص مسيرته المهنية المستقبلية"، وأضاف قائلاً: "لن نُعلق، حالياً، على هذه العروض".

ولم ينفِ جواب مسؤول تواصل الخارجية السلوفاكية خبر اقتراح لايتشاك لمنصب المبعوث الخاص إلى الصحراء، وهو ما يُرجح بقوة صحة هذه الأخبار، خصوصاً أنه التقى بالأمين العام للأمم المتحدة في الثالث من فبراير الجاري.

وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، تفادى الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع.

وكان كريستوف كوهلر، رئيس ألمانيا الأسبق، آخر من تقلد منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ونجح في جمع المغرب و"البوليساريو" والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات في سويسرا في دجنبر من سنة 2018، ومرة ثانية في مارس 2019؛ لكن لن يتم إحراز أي تقدم في القضية.

وتقلد لايتشاك، الذي يروج اسمه لهذا المنصب، مسؤوليات عديدة في بلاده، كما تقلد رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين شتنبر 2017 وشتنبر 2018.

وسبق للدبلوماسي السلوفاكي أن شغل منصباً في سفارة بلاده في موسكو من سنة 1991 إلى 1993، ليعود إلى بلاده ليشغل منصب مدير ديوان في الخارجية ثم مدير ديوان الوزير الأول، ليتنقل إلى اليابان كسفير لبلاده، كما عمل مساعداً تنفيذياً للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلقان.

ويشغل لايتشاك منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية منذ سنة 2012، بحيث تمت إعادة تعيينه في المنصب نفسه سنتي 2016 و2018.

وتخرج الدبلوماسي السلوفاكي، البالغ من العمر 56 سنة، من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ويحمل دكتوراه في القانون من جامعة كومينيوس في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا.