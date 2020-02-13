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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 16:48

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين موحى توريرة عميدا لكلية العلوم والتقنيات، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

كما تم تعيين الزهرة الرامي عميدة للكلية متعددة التخصصات بآسفي، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

وعين خالد القلعي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، بجامعة القاضي عياض بمراكش (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

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