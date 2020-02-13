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الرئيسية | سياسة | الحكومة: الإساءة إلى رؤساء الدول سلوك يُنافي "التحضر المغربي"

الحكومة: الإساءة إلى رؤساء الدول سلوك يُنافي "التحضر المغربي"

الحكومة: الإساءة إلى رؤساء الدول سلوك يُنافي "التحضر المغربي"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 13 فبراير 2020 - 18:00

رفضت الحكومة المغربية بعض السلوكات التي رافقت مسيرة الرباط الرافضة لـ"صفقة القرن"، والتي تزعمتها تنظيمات إسلامية ودعوية ويسارية.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية اليوم الخميس، إن رفع صور تعود إلى رؤساء دول عربية من قبل بعض الجهات في المسيرة التضامنية مع فلسطين هو "سلوك خارج مبدأ التحضر المعهود لدى الشعب المغربي".

وأضاف الوزير عبيابة أن "ما وقع من سلوكات في المسيرة لا تهم المغرب ولا الحكومة، بل تهم أصحابها وهم المسؤولون عنها"، مشيرا إلى أن "الجميع التزم بأن تكون مسيرة سلمية ومنضبطة للدفاع على مصالح الشعب الفلسطيني".

وشدد المسؤول الحكومي على أن رفع صور رموز دول عربية من قبل بعض الجهات هو "أمر خارج الالتزام وخارج الاتفاق ومبدأ التحضر الذي نتفق عليه في كل مسيرة".

وكانت أحزاب حكومية شاركت في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الإساءة إلى رموز دول عربية خلفت ردود أفعال متباينة؛ وهو ما شكل إحراجا لدى التنظيمات السياسية المشاركة في الحكومة.

وفي جوابه عن سؤال حول مسألة "البيدوفيل" الكويتي المتّهم باغتصابِ فتاة قاصر لا يتجاوزُ عمرها 14 سنة بمدينة مراكش، وفراره خارج المغرب بمساعدة من سفارة بلاده في الرباط، أخلى الوزير عبيابة مسؤولية الحكومة من هذه الفضيحة.

وأورد "لسان الحكومة"، في توضيحه بخصوص تدخل السفارة الكويتية: "عندما يصل الأمر إلى القضاء انتهى الأمر كيفما كان تدخل أي جهة"، وزاد أن "القضاء المغربي يقوم بمهامه الآن، وله وسائل متعددة ويتصرف وفق القوانين والإمكانات".

وكان حقوقيون شددوا على ضرورة "تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية أطفالها وطفلاتها من كل أشكال العنف، وتوفير كل ما تتطلبه هذه الحالة من رعاية صحية ودعم نفسي ومتابعة الجاني وعدم إفلاته من العقاب".

وأدانَ اتحاد العمل النسائي-فرع مراكش بشدة "سلوك هذا المواطن الكويتي المَرضي واللامسؤول لما ألحقه من أضرار نفسية وجسدية بهذه الفتاة القاصر"، ودعا المسؤولين إلى متابعته، وطالب بـ"تعديل قانون العنف، بتجريم الاغتصاب وتوفير الوقاية والحماية والتكفل لضحايا العنف والاغتصاب وعدم الإفلات من العقاب"، مشددا على أنه "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي قح الخميس 13 فبراير 2020 - 18:07
واش بان ليك اسي رئيس الحكومة فبرنامج les guignols الذي يسيئ إلى كل حكام فرنسا وغيرهم من حكام الغرب بطريقة فكاهية استهزائية؟زعما حنا محضرين أكثر من فرنسا؟
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51
2 - oujda48 الخميس 13 فبراير 2020 - 18:08
و هل الاساءة للشعب بشتى انواعها تلاىم الحكومة؟؟؟
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45
3 - Sam.. italy الخميس 13 فبراير 2020 - 18:08
وهل لا تعرف آراء الشارع العربي على التواصل خاصة اليوتيوب..اعمل لك إطلالة وسترى خونة اممهم مادا يتلقون من أحرار شعوبهم يا سيد الرئيس الرمزي حتى وليس ....
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11
4 - ملاحظ الخميس 13 فبراير 2020 - 18:14
و ماذا عن الإهانة و لا المبالاة الذي يتعرض إليها المواطن كل يوم و في شتى المجالات و فساد حكومة لا نعرف رأسها من رجليها
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29
5 - نور الخميس 13 فبراير 2020 - 18:15
الحكومة تتنصل من مسؤولياتها اتجاه المواطنين ودائما تحملهم المسؤولية مثال على ذلك النصب على المواطنين بالملايير في قضية ما يسمى "باب درنا" . السؤال لمذا يدفع المواطن الضرائب ما دام لايستفيد من اي شيئ وامنه مهدد وحرمة ابناء الوطن تنتهك من قبل بعض المرضى الاتين من بلدان اخرى.
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18
6 - محمد احمد108 الخميس 13 فبراير 2020 - 18:16
اذا تريدون فقط السير و التصفيق و الرقص في الشوارع كالمجانين ... فقد راينا في جميع التظاهرات العالمية احراق الاعلام و صور الزعماء و الفاسدين ورفع الشعارات ... ومنهم حتى من قام باحراق مصاحف القران الكريم و لم تنددوا بهذه الاعمال
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22
7 - حكيمة الخميس 13 فبراير 2020 - 18:21
و الإساءة لي 40 مليون مغربي كيجاتك شحال غدي تعيشو 80 عام قريب أجلكم لقد هرمتم و لا زلتم منافقين
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25
8 - متتبع الخميس 13 فبراير 2020 - 18:24
إلى متى ستبقى هذه الحكومة تخلي مسؤوليتها في قضايا تهم الشعب والرأي العام على وجه الخصوص؟ اخلت مسؤوليتها في قضية ما يعرف ب "باب دارنا" وفي قضية البيدوفيل الكويتي... قضايا وفضايح هزت الرأي العام الوطني دون أن تتحرك الحكومة للتعبير عن موقف مسؤول ومتناغم مع تطلعات الشعب...
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7
9 - ثمين عبدالجواد الخميس 13 فبراير 2020 - 18:26
ثمة رؤساء دول لا يستحقون الاحترام لانهم طغاة و لم ينتخبهم الشعب و لانهم وكلاء الاستعمار لا اقل و لا اكثر - و ثمة رؤساء دول تراهم يستفزون الشعوب الاخرى و يحتقرونها و يفرضون عليها سياسات المسخ و النهب و التفقير...و تمة رؤساء دول لا يحترمون شعوبهم و تراهم في سياحة لا تنقطع بطائرات محملة بالخدم و الحشم و اشياء مهربة اخرى بتواطء مع دول معينة..و هناك رؤساد دول لا يخاطبون الشعب و لا يهبطون اليه و لا يقدرون على خطاب و لو قصير جدا... و هناك رؤساء دول يملكون قصورا في دول اخرى في تنافي مطلق مع السيادة الوطنية لان لهم بالضرورة جنسيات اجنبية و اوراق اقامة و يبدرون اموال الشعب في التفاهات و الكماليات و ينتفخون باموال الفقراء...و هناك رؤساء دول يلبسون البسة مزركشة مضحة تثير السخرية و كأنهم مراهقون..و هناك رؤساء عنصريون..الخ...فاين يبدأ الاترام و كيف يكون لمثل هؤلاء الرؤساء حيث يبيع البعض منهم الارض و السكان و الشجر و البحار و الاقتصاد و كل شيئ...فكيف نحترمهم؟؟
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10 - مسمار جحا الخميس 13 فبراير 2020 - 18:33
الحكومة المحكومة خافت من الرؤساء العرب وما خافتش من الله حيت هي عارفة و حنا عارفين المسرحيات لي دارو فمسيرة الرباط كيجسدو الواقع،، ديكشي لي شوفناه فتلفزة عند ترامب عاودو جسدوه فمسرحية بسيطة على الشارع و لكن تحكي الواقع المر و من باع فلسطين،، كتبيعو لحمار و ضحكو على لي شراه هذا جهدنا عليكم و كنشكر اصحاب فكرة تجسيد مسرحيات في الشارع تجسد حقيقة ما يدور حول بصقة القرن
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11 - Hollandddddsdss الخميس 13 فبراير 2020 - 18:40
العلاقة رقم 8
قال الرسول صل الله عليه وسلم:
من شب علي شيء مات عليه. المنافق يموت منافقا بدليل الحديث.
المنافق يهمه الكرسي فقطططططط ياسيدتي.
كن منافقا تكن محبوبا وعزيزا وذوا قيمة وحتي السلطة تكن بيدك
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12 - simo الخميس 13 فبراير 2020 - 18:41
واش من نيتكم. إذن أش بالكم في سي أخنوش الذي توعدنا بإعادة التربية .هل يدخل هذا في خانة التحظر أيضا؟ ؟
أنشري هسبريس
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13 - التاريخ لا ينسى الخميس 13 فبراير 2020 - 18:44
لاول مرة أعرف ان مسؤولا بمرتبة وزيرلا يعترف بالتاريخ ، سواء كان إيجابيا او سلبيا: مثل چيفارا وبونابارت وشارون وعرفات ويوسف بن تاشفين وبوحمارة والملك فيصل وماو تسي تونغ ونيرون ألخ.. فما هذا يا هذا ، اليس هناك رموز وشخصيات تأبى النسيان، ولو اراد السيد الوزير تعسفا الامر بنسيانها؟. فهلا فرق السيد عبيابة بين السياسي( الوزير) والاكاديمي ( الجامعي)..؟
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14 - عبدالرحمان الخميس 13 فبراير 2020 - 18:48
خرجة غير موفقة. كان أفضل إلتزام الصمت.
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15 - الريح الخميس 13 فبراير 2020 - 18:49
الرؤساء والملوك أكثرهم سرطان ينخر في جسم الشعب كيف لي أن أحترم رئيسا أو ملكًا وابني يبيت جوعان كيف لي أن أحترم من له قصورًا و أموالًا خارج البلد والفقير يموت جوعًا وعطشًا في البلد
الشتم والسب قليل في حق بعض الحكام العرب وحتى إذا كان فهل الحاكم أصبح رسولًا لا يجوز نقاشه بما جاء به
الحاكم في الدول التي تعتبر نفسها دولا يقدم الى المحكمة إذا أخطأ اما الحاكم عندنا ما بقي لنا الا الصلاة باسمه
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16 - القعقاع الخميس 13 فبراير 2020 - 18:54
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن دبلوماسييها، نجحوا في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.
العالم - البحرين

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: "ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي"​​​.

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان".

وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.

يذكر أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلدهن.
يذكر أن هناك عشرات الآلاف من الفتيات المغربيات و السوريات و الاسيويات من دول فقيرة لازلن رهن الاستعباد الجنسي في السعودية و قطر والبحرين و عموم دول الخليج المسلم .
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17 - Adam الخميس 13 فبراير 2020 - 18:56
حرية التعبير ياسيدي الرئيس. ادا كان ترومب ادلهم واحتقرهم جميعا وشعبه يستهزئ منه علنا في القنوات التلفزية الأمريكية واخدها ترومب بروح رياضية لأنه يؤمن بالديمقراطية التي لا يعترف بها المسمون بحكام وأمراء الخليج. أنه الواقع المر ياسيدي الرئيس.
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