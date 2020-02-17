كوت ديفوار تفتتحُ غداً قنصلية عامة بمدينة العيون

هسبريس من الرباط

في خطوة جديدة تكرس مغربية الصحراء، تفتتح كوت ديفوار، غداً الثلاثاء، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة.

ويشارك في حفل تدشين قنصلية كوت ديفوار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإيفواري.

وصادقت حكومة كوت ديفوار، في 30 يناير الماضي، على مرسوم خاص بإحداث قنصلية عامة لها بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية أن هذا الإجراء يروم تقريب الإدارة والخدمات القنصلية من المواطنين الايفواريين القاطنين جنوب المغرب، مضيفا أن "القنصلية الإيفوارية الجديدة بالمغرب ستمكن أيضا من تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين".

وكان إدريسا تراوري، سفير جمهورية كوت ديفوار المعتمد لدى المملكة المغربية، أشرف على افتتاح قنصلية شرفية بالعيون في 28 يونيو 2019 وتنصيب محمد الإمام ماء العينين قنصلا شرفيا بها، بحضور السلطات المحلية وعدد من ممثلي المجالس المنتخبة وشيوخ القبائل الصحراوية.

يذكر أن هذا الإجراء الدبلوماسي الجديد يتزامن مع الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من فتح قنصليات عامة للدول الحليفة للمغرب، ويأتي ليؤكد موقف جمهورية كوت ديفوار الدائم من قضية الصحراء ودعمها المستمر للوحدة الترابية للمملكة.

وفي يناير الماضي، افتتحت جمهورية غينيا كوناكري قنصلية لها بالداخلة، كما افتتحت جمهورية الغابون قنصلية لها بالعيون. وقبل ذلك، افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة وغامبيا قنصليتين لهما بالأقاليم الجنوبية.