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الرئيسية | سياسة | كوت ديفوار تفتتحُ غداً قنصلية عامة بمدينة العيون

كوت ديفوار تفتتحُ غداً قنصلية عامة بمدينة العيون

كوت ديفوار تفتتحُ غداً قنصلية عامة بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 فبراير 2020 - 15:46

في خطوة جديدة تكرس مغربية الصحراء، تفتتح كوت ديفوار، غداً الثلاثاء، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة.

ويشارك في حفل تدشين قنصلية كوت ديفوار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإيفواري.

وصادقت حكومة كوت ديفوار، في 30 يناير الماضي، على مرسوم خاص بإحداث قنصلية عامة لها بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية أن هذا الإجراء يروم تقريب الإدارة والخدمات القنصلية من المواطنين الايفواريين القاطنين جنوب المغرب، مضيفا أن "القنصلية الإيفوارية الجديدة بالمغرب ستمكن أيضا من تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين".

وكان إدريسا تراوري، سفير جمهورية كوت ديفوار المعتمد لدى المملكة المغربية، أشرف على افتتاح قنصلية شرفية بالعيون في 28 يونيو 2019 وتنصيب محمد الإمام ماء العينين قنصلا شرفيا بها، بحضور السلطات المحلية وعدد من ممثلي المجالس المنتخبة وشيوخ القبائل الصحراوية.

يذكر أن هذا الإجراء الدبلوماسي الجديد يتزامن مع الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من فتح قنصليات عامة للدول الحليفة للمغرب، ويأتي ليؤكد موقف جمهورية كوت ديفوار الدائم من قضية الصحراء ودعمها المستمر للوحدة الترابية للمملكة.

وفي يناير الماضي، افتتحت جمهورية غينيا كوناكري قنصلية لها بالداخلة، كما افتتحت جمهورية الغابون قنصلية لها بالعيون. وقبل ذلك، افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة وغامبيا قنصليتين لهما بالأقاليم الجنوبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - simo soussi الاثنين 17 فبراير 2020 - 15:56
ايوا هادي خدمة نقية من عند الخارجية و سي بوريطة عطاه الله الصحة . مكيشوفش ولادو مع هاد افتتاح القنصليات ههه . العز و النصر . الشقيقة غدا عندها انتكاسة وطنية
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25
2 - امير الشعراء الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:09
.قطرة قطرة يمتلء النهر
في الاخير سيرغم العالم على الاعتراف بما يجب الاعتراف به.
وستبقى صنيعة الاستعمار تغرد خارج السرب.

يقول الشاعر :
ستنفجر الجزائر في قريب...
لتحصد ما جنته من الرياح
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22
3 - oujdi الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:10
bravo à nos amis africains ce sont eux nos vrais frères
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18
4 - بومرداس الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:14
المرتزقة يسوقون للعالم ان الصحراء المغربية منطقة حرب وتشهد حصارا عسكريا وامنيا مشددا وقد افتتاح هده القنصليات التي يتواجد موظفوها بصفة دائمة ان مدننا الجنوبية تعرف امنا وتنمية تفتقر اليها معظم مدن الصحراء الجزائرية الكبرى ولايوجد سوى بعض المرتزقة على رؤوس الاصابع يقومون احيانا باخد صور سيلفي في اماكن خالية لقبض التمن من السلطات الجزائرية
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19
5 - Aisa الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:20
مبروك لكوت ديفوار مكان مناسب ،ونتمنى فتح السفارة لدولة اخرى في تندوف قريبا.
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18
6 - الصحراء المغربية و بس الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:30
ضقة ضقة أوو غير بلاتي ... بعض الأشقاء من جهة الشرق سامحهم الله سوف، تنفجر قلوبهم و تطير عقولهم حين سماع هذا الخبر . بوووووووم
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10
7 - الروداني الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:32
اللهم بارك وزد وانعم على هاد البلد الأمين بلاد الشرفاء
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8
8 - نون الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:39
ملف الصحراء يجب أن يحل نهائيا بشتى الطرق أما القنصليات فهذا شكلي فقط
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-15
9 - حاميدو الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:41
هذا تضامن إفريقيا مع المغرب فأين التضامن العربي نريد أن نرى قنصليات للسعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن وكل الدول العربية تفتح قنصليات لها في مدن الصحراء المغربية أم هو فقط تضامن على نشرات الأخبار و أمام عدسات الكامرات .
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7
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