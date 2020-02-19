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كُتّاب وآراء
"كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب
استغلت الأحزاب المشاركة في الحكومة قانون التعيين في المناصب العليا، فأغرقت الإدارة العمومية بالمئات من المقربين من القيادات الحالية، إما على شكل مكافآت عن الخدمة الحزبية أو في إطار شراء الولاءات.
المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني أقحمتا ما مجموعه 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.
ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها "كعكة المناصب العليا"، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.
وجاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.
واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران أدخلت تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.
وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.
من جهتها أدخلت حكومة سعد الدين العثماني السنة الماضية تعديلات على القانون، إذ أضافت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
Le Maroc tout entier est un gâteau entre les mains de ceux qui nous gouvernent , il n'ont jamais cessé de le partager et de le servir à différentes sauces, tout en faisant goûter au peuple les amertumes de la vie suivant toujours leurs sauces qu'ont commence à trouver de mauvais goûts.
Les concours de sélections sont biaisés la commission créée sur mesure pour le condidat pistonné généralement un opportuniste qui saura partager le gâteau au mépris des autres candidats qui ont perdu leurs temps et leurs efforts pour postuler au dit poste
Si l'incompétence tuait peu de responsables en réchapperaient
المنتخبون 2021 يدعون الله يجيب شيء مغفلين نقديوا بهم الغرض !
1100 منصب زيدلها 1100 نائب وزيدلها 1100 كاتبة وزيدلها 1100 مندوب وزيدلها 1100 مسكن وظيفي وزيد عليهم 1100 سيارة و1100 سائق وكلهما ينتمون لنفس الحزب .... يمكن راني غالط الله يسمح لي .
من ينتمي للأحزاب اوً حين يطرد منه يمنح ذلك العضو كما ذكر في المقال منصب عالي هذا هو ما يعرف بالفساد السياسي
لماذا لا يختارون اطر حرة عالية التكوين من المجتمع اوً من الجالية المغربية قصد تطوير الدولة؟