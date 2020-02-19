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الرئيسية | سياسة | "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب

"كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب

"كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:00

استغلت الأحزاب المشاركة في الحكومة قانون التعيين في المناصب العليا، فأغرقت الإدارة العمومية بالمئات من المقربين من القيادات الحالية، إما على شكل مكافآت عن الخدمة الحزبية أو في إطار شراء الولاءات.

المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني أقحمتا ما مجموعه 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.

ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها "كعكة المناصب العليا"، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.

وجاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.

واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران أدخلت تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.

وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.

من جهتها أدخلت حكومة سعد الدين العثماني السنة الماضية تعديلات على القانون، إذ أضافت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مواطن الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:12
أن لم تستحيي فافعل ماشئت الأحزاب أفسدت الدولة و العقاب سيكون في انتخابات 2021 إما تبعدو علينا فمرة إما نبعدوكم حنا معندنا منديرو بالانتهازيين ارحلوا يا مرتزقة
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52
2 - benaissa الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:13
كعكة المناصب التي يستفيدون منها أقرباء وأصدقاء زعماء الأحزاب السياسية وهي تعتبر رشوة للأحزاب السياسية وبدالك سكوتهم عن القرارات المهمة التي تزيد من افقار الشعب وادلاله. ..هم يصبحون أغنياء في رمشة عين لدالك يحاربون قانون الاغتناء الغير مشروع أو بالأحرى من أين لك هدا
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47
3 - said الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:14
تبارك الله ترى كم ستنهب هذه المناصب من ميزانية البلد يقولون على الموظفين الذي يتقاضون جوج ريال انكم ترهقون ميزانية البلد وهم الان يعينون هذا العدد الذي يتقاضى مراتب خيالية. اذن من يرهق الميزانية. أتوجه للذين ينتقدون المتعاقدين مارأيكم في هذا الخبر والمناصب العليا. أم انكم غير قادرين عليهم. المتعاقدون ورجال التعليم في هذا البلد أصبحوا حائطا قصيرا في هذا البلد لأنهم مستهدفون والنتيجة أجيال من الشباب معاقة لاتحسن سوى التشرميل. ومن يزرع الشوك يحصد العاصفة. احصدوا ما زرعتم
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27
4 - صابر الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:14
كعكة بطعم مسموم يتبعها دعاء كل مضلوم ...
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37
5 - خبير الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:15
اذا اغلب التعيينات ليس بمعيار الكفاءة و انما بمعيار باك صاحبي . انه المغرب يا سادة
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39
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:15
يد الله فوق أيديهم اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين لنعم الله على عباده المؤمنين وآدم علينا نعمة الأمن والأمان يارب الأرباب يامعتق الرقاب واجعل بلادنا بلاد الدين وراحت المحتاج والمسكين لافائدة ترجى من المسؤولين كل شيء بالزبونية والمحسوبية لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
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14
7 - المتتبع الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:19
معني كل هذا ان القانون الخاصبهذه التعيينات فصل علي مقياس اعضاء هذه الاحزاب والمحكومة لا الحالية ولا السابقة رمت وراء ظهرها الكفاءات لك الله يا مواطن
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7
8 - Nabil الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:20
هادي هي باك كان صاحبي وأصحاب الشواهد العليا شوماج
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9
9 - Yassin yassin الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:20
ادا لم تستحيي فافعل ما شئت.
Le Maroc tout entier est un gâteau entre les mains de ceux qui nous gouvernent , il n'ont jamais cessé de le partager et de le servir à différentes sauces, tout en faisant goûter au peuple les amertumes de la vie suivant toujours leurs sauces qu'ont commence à trouver de mauvais goûts.
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5
10 - marroquí الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:21
أواه، يعني باش ندبر على راسي، خاصني نخارط مع شي حزب،،، في الدول المتقدمه العكس هو الصحيح،، خاصك تكون ناجح ثم تناديك الاحزاب للانخراط بها، حتى تكون نافع لها والصالح العام
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8
11 - ياسين مولاي احمد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:24
احزاب فاشلة تغرق مالية المغرب و تستنزفها اكثر من اية ميزانية اخرى: ينبغي احتساب ما يتلقاه النواب من روابت و معاشات و تفضيلات و امتيازات في البرلمان و مجلس المستشارين و الجماعات البلدية و القروية و المدن و ميزانية دعم الاحزاب و دعم صحف الاخزاب الخ فالى اين نسير؟ هل هذه هي الديموقراطية؟ هذا نظام ريعي ورثناه عن المستعمر الخبيث الذي عرقل نمو و تطور المغرب و المغاربة و وضع العصا في عجلة تنمية المغرب لسنوات طويلة...نعلم ان الدولة المعنية هي دولة غير ديموقراطية اصلا و كان يحكمها فقط الجنرالات و العسكر الى بداية ال 70 و هي دولة الموظفين و اقتصاد الريع الذي جزء كبير منه مبني على استغلال موارد دول افريقية عن طريق طبعا الاستغلال و الريع و الرشوة و التواطء مع الفاسدين المحليين الذين يهربون كل شيئ الى المتربول حيث لهم قصور و اقامات و شركات الخ.. اي ورثنا تركة جهنمية غير طبيعية مفروضة لا تلائم وضعنا و تقاليدنا بخلاف امريكا اذ لا وجود للريع او دولة الموظفين بل الوجود للمبادرين المقاولين صحاب الشركات و هم من يقود الدولة اللبرالية الحرة المبادرة اي لا ريع عندهم بل العمل و الراسمال المبادر فقط...
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7
12 - Allal الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:29
طبعا. وما هو الشغل الشاغل للأحزاب إلا اقتسام الكعكة. لك الله يا وطني٠
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7
13 - V.h الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:35
Il faut arrêter ces mascarades de nominations
Les concours de sélections sont biaisés la commission créée sur mesure pour le condidat pistonné généralement un opportuniste qui saura partager le gâteau au mépris des autres candidats qui ont perdu leurs temps et leurs efforts pour postuler au dit poste
Si l'incompétence tuait peu de responsables en réchapperaient
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1
14 - aziz الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:39
كل المناصب العليا بيد الأحزاب السياسية ماذا تركتم للمجتمع المدني؟!!!. الله يعفوا علينا منكم....
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5
15 - husta الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:40
Faire de la politique au Maroc est un excellent business. Je vais faire une demande pour ouvrir un parti politique
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1
16 - امغار الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:41
المحكومة المغربية تغري الاحزاب بالمناصب من اجل اسكاتهم واخضاعهم لتوجيهاتها الطامعة الى الهيمنة على جميع الميادين المربحة
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4
17 - اجديك الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:41
صافي اسيدي، وريوتيني اش ندير؛ حتي انا غادي نقلب علي شي حزب وساعلن نفسي مناضلا؛ شكرا علي هاته المعلومة الدقيقة...
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3
18 - ورديغة الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:44
لمثل هذا فاليعمل العاملون هذا هو طموح الأحزاب التي تتصارع على كسب الإنتخابات وكسب ود الشعب وها النتائج بانت على صورتها الحقيقية أيوا هل من مزيد في انتخابات 2021
المنتخبون 2021 يدعون الله يجيب شيء مغفلين نقديوا بهم الغرض !
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2
19 - مفتاح الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:46
لماذا لا يتم توظيفهم بموجب قانون التعاقد . ام ان الاحزاب اتية من المريخ . ولا تعيش في هذا الوطن . عليها ما عليها ولها ما لها . لماذا يكيلون علينا بمكيالين . وما حرم علينا حلال عليهم . دولة الريع والارتزاق . لا تنتظر من احزابها خيرا . . محكومة الخزي والعار . لا اصلح الله لكم حالا.
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4
20 - Younes usa الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:49
بما تنفعنا هاده المناصيب . ما دور هاؤلاء يأكلون الأجور و والامتيازات. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشتغل لوحده. قام بإصلاحات جد مهمة. بما تنفعنا هاده الأحزاب و الرؤساء!!!!!!
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3
21 - مواطن . الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:53
... ومع ذلك انا لا انتمي الى الاحزاب السياسية ولا اشارك في النقابات كلهم يغتنمون الفرص . انا لا اثق الا في سيدي جلالة الملك وحزبي هو الدوحة العلوية الشريفة .
1100 منصب زيدلها 1100 نائب وزيدلها 1100 كاتبة وزيدلها 1100 مندوب وزيدلها 1100 مسكن وظيفي وزيد عليهم 1100 سيارة و1100 سائق وكلهما ينتمون لنفس الحزب .... يمكن راني غالط الله يسمح لي .
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-1
22 - ابوزيد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:54
الاحزاب تتهافت وتتسابق على المناصب العليا بالزبونية و اباك صاحبي واخدم لي ولدي نخدم لك ولدك .هذه هي ااحقيقة المعروفة من زمان .و هذا هو سبب هروب الادمغة وعدم التفكير في الرجوع للمغرب لكثير من ابناء هذا الوطن دوي الكفاءات العليا في عدة دول عبر العالم خصوصا اوربا وامريكا .والاحصاءات الاخيرة تدل ان المغاربة يفضلون ايجاد شغل بالمعرفة والزبونية وليس بالكفاءة والاستحقاق.
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0
23 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:54
الحقيقة المرة ان عقولنا لم ترق بعد الى تسيير نفسها بنفسها في الوقت الذي اصبحت فيه العقول البشرية ترقى شيئا فشيئا الى العقول الانسانية نجد انفسنا نحن نرجع الى ما قبل آدم الذي علمه الله الاسماء كلها . وكما يقول المثل الشعبي '' لفيقيه للي نستناو براكته دخل الجامع ببلغته' لكن كل نفس بما فعلت رهينة . اين انتم يا اصحاب اليمين هل بدلتم وغيرتم الاتجاه فلم تعودوا لا اصحاب يمين ولا اصحاب يسار. مثل ماسح زجاج السيارة يذهب وياتي وهو مكانه وياليته يمسح وينقي الزجاج بل يزيده وسخا وضبابا
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0
24 - خليل هولاندا الأربعاء 19 فبراير 2020 - 15:54
مشكل عويص:
من ينتمي للأحزاب اوً حين يطرد منه يمنح ذلك العضو كما ذكر في المقال منصب عالي هذا هو ما يعرف بالفساد السياسي
لماذا لا يختارون اطر حرة عالية التكوين من المجتمع اوً من الجالية المغربية قصد تطوير الدولة؟
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25 - عبدالعزيز الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:00
الأحزاب المشكلة للحكومة لا تعتمد على الكفاءات بل تعتمد على الصداقات الأقرباء والموالين لها لإسناد المناصب السمينة التي تستنزف خزينة الدولة التي تغديها ضرائب. الشعب.
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