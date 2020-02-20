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كُتّاب وآراء
رئيس مجلس النواب يستقبل سفير كوبا في الرباط
استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خابيير دوموكوس رويز، سفير كوبا في الرباط، وذلك في إطار زيارة مجاملة وتعارف بعد اعتماده سفيرا جديدا بالمملكة.
وخلال هذا اللقاء أكد الطرفان، حسب بلاغ لمجلس النواب، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المغرب وكوبا، وبناء مرحلة جديدة من التعاون بعد عودة العلاقات الدبلوماسية وتعيين سفيري البلدين.
وأبرز رئيس مجلس النواب التوجه الإستراتيجي للمملكة في تعزيز التعاون جنوب - جنوب، تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى العدد الهائل من مشاريع التعاون التي أطلقها الملك مع عدد من الدول الإفريقية على الخصوص، في مجالات حيوية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والصناعة وغيرها.
وعلى الصعيد البرلماني، دعا رئيس مجلس النواب إلى تكثيف تبادل الزيارات بين البرلمانيين من البلدين، ووجه دعوة إلى رئيس البرلمان الكوبي من أجل القيام بزيارة عمل لبلادنا، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
من جهته، أعرب السفير الجديد لكوبا عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات، مشيدا بريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومبرزا توفر فرص كبيرة وإمكانيات متعددة للتعاون بين البلدين.
كما استعرض السفير الإصلاحات الكبيرة والتحولات التي تعرفها كوبا، مؤخرا، معبرا عن عزمه العمل على تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين والبلدين.
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تعليقات الزوّار (2)
مرتزقة البوليزاريو فقدت كذلك الكثير من الدول الذين كانوا يدعمونهم سواء في افريقيا واروبا الشرقية ..
اكثر من 85 دولة في العالم قد سحبت اعتراف بجمهورية الوهم.
وقريبا ان شاء الله لن يتبقى لهم سوى صنيعتهم وأسيادهم في قصر المرادية .