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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين بديعة الكروي، مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير)، ويونس الأنصاري، مفتشا عاما بوزارة الشغل والإدماج المهني.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد بوسكراوي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش، جامعة القاضي عياض (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، وخليل بنخوجة، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، جامعة القاضي بمراكش (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).
كما تمت المصادقة، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على تعيين سلمى بنزبير، مديرة للهندسة المعمارية (قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني)، وعبد الله هاشمي، مديرا لسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)، وخالد كويزة، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)، والحسين آيت الحاج، مفتشا عاما (قطاع الإسكان وسياسة المدينة).