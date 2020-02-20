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كُتّاب وآراء
الجزائر تستدعي سفيرها في كوت ديفوار للتشاور
استدعت الجزائر سفيرها بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب فتح هذا البلد الإفريقي قنصلية له في مدينة العيون المغربية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الخميس، إن استدعاء السفير الجزائري يأتي أيضا ضد تصريحات "مبطنة" لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن قنصلية كوت ديفوار بالصحراء المغربية تعد "ضربا للالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء".
وكان علي كوليبالي، وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، وجه رسائل غير مسبوقة من مدينة العيون إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة، أكد فيها أن "كوت ديفوار تتمتع بحرية القرارات وترفض جميع الإملاءات المتعلقة بتوجهها في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "فتح قنصلية عامة بالعيون يعتبر قرارا سياديا يتوازى مع قناعات كوت ديفوار الدبلوماسية المتجذرة في التاريخ".
وقال الوزير الإيفواري في الندوة الصحافية التي جمعته بنظيره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: "في الأعراف الدبلوماسية لبلادنا، لا نقبل تقديم الدروس والمواعظ في السياسة، ولا نقبل تدخل أطراف أخرى في قراراتنا السيادية مع دول حليفة كالمغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
ألم تقل الجزائر أنها محايدة؟
لماذا هذا التناقض؟
وما هي مشكلة الجزائر معنا كمغاربة بالضبط؟
قبح الله نظام الغيرة و الحسد و الحقد و النفاق
عاشت المملكة المغربية الشريفة شامخة و شوكة في حلق الأعداء
النظام الجزاءري خلاص قد فضح نفسه اليوم امام المنتظم الدولي كله، لانه كان داءما يقول ان مشكل الصحراء بين المغرب والبوليزلريو ولا دخل له في المشكل..
اليوم قد كشف نفسه انه متورط حتى اخمس قدميه في مشكل الصحراء المغربية ،،
et en plus ce sont illégitimes et des voleurs
ils nous cherche jour et nuit et il vont nous trouvés dans un cauchemar
فهل تدخل المغرب في شؤونهم
الجزاءر تعتبر نفسها وازنة و بانها دولة ملاحظة في مباحثات الصحراء كما لو انها دولة عظمى مثل امريكا او روسيا بينما هي متورطة في تكوين مرتزقة
أنا لم افهم عقلية الجنرالات القديمة والبالية اهم واهمون ان المغرب سوف يتخلى عن صحرائه ؟ والله لن تكون ولن يحلموا ولو بحفنة من ثرابه
تحية خاصة للديبلوماسية المغربية وعلى راسها ناصربوريطة المحترم الذي يتحرك في جميع الاتجاهات ...
ويا اجبل ما ايهزك ريح والموت كل الموت لاعداء وحدتنا الترابية .
نحن نلتفت الى دول الخليج التي بذل بلدي الغالي والنفيس دفاعل عنها من أجل أن تفعل شيئا ولما لا افتتاح قنصليات لها بصحرائنا الحبيبة .
وفي جميع الأحوال أحب من أحب وكره من كره فنحن في صحرائنا وكما قال نابليون بونابارت:"إنهم أعدائي وأنا الكفيل بهم".