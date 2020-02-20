24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دفنا الواقع (5.00)

  2. "مجمع الفوسفاط" وصندوق الحسن الثاني يقتنيان أربعة فنادق فاخرة (5.00)

  3. فرنسا تنهي نظام "إعارة الأئمة" وتوقف استقدام أساتذة مغاربة (5.00)

  4. 20 فبراير (5.00)

  5. مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الجزائر تستدعي سفيرها في كوت ديفوار للتشاور

الجزائر تستدعي سفيرها في كوت ديفوار للتشاور

الجزائر تستدعي سفيرها في كوت ديفوار للتشاور
هسبريس من الرباط
الخميس 20 فبراير 2020 - 20:05

استدعت الجزائر سفيرها بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب فتح هذا البلد الإفريقي قنصلية له في مدينة العيون المغربية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الخميس، إن استدعاء السفير الجزائري يأتي أيضا ضد تصريحات "مبطنة" لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن قنصلية كوت ديفوار بالصحراء المغربية تعد "ضربا للالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء".

وكان علي كوليبالي، وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، وجه رسائل غير مسبوقة من مدينة العيون إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة، أكد فيها أن "كوت ديفوار تتمتع بحرية القرارات وترفض جميع الإملاءات المتعلقة بتوجهها في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "فتح قنصلية عامة بالعيون يعتبر قرارا سياديا يتوازى مع قناعات كوت ديفوار الدبلوماسية المتجذرة في التاريخ".

وقال الوزير الإيفواري في الندوة الصحافية التي جمعته بنظيره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: "في الأعراف الدبلوماسية لبلادنا، لا نقبل تقديم الدروس والمواعظ في السياسة، ولا نقبل تدخل أطراف أخرى في قراراتنا السيادية مع دول حليفة كالمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Mr boby الخميس 20 فبراير 2020 - 20:17
ياك قالو هوما معندهم علاقة بقضية الصحراء؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - عبد الغني الهيفرهيلي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:17
سأكون مسرورا عندما يصل عدد القنصليات ثلثي عدد الدول الافريقية في منظمتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:20
شكرا السيد الافواري على شجاعتك الشجاعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
4 - العبدي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:22
ومتى سيفتح الرئيس فرحات مهنى قنصلية القبائل في العيون المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
5 - البيضاء الخميس 20 فبراير 2020 - 20:22
يجب على المغرب ان يبادر بطرد السفير وقطع العلاقات مع النظام الجزائري ا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - الصالحي محسن الخميس 20 فبراير 2020 - 20:23
بغض الحكومة الجزائرية نعرفه من زمان ليس بالقرار الغريب ومغربنا وصحرائنا في مكانه الجغرافي الصحيح ومن يريد زعزعة القارات فنحن كشعب فداء لملكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - مواطن متتبع الخميس 20 فبراير 2020 - 20:23
ما للجزائر تتدخل في شؤن الدول ذات سيادة كالكوت ديفوار،لماذا الجزائر لا تشارك في المفاوضات،دائما ترفض وتقول أنا لا دخل لي في قضية الصحراء ، يا سبحان الله . ( أنشري هيس بريس مشكورة )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
8 - sedjari الخميس 20 فبراير 2020 - 20:24
العز لدولة كوت ديفوار ولجميع الدول الشقيقة والذل والمهانة لأعداء الوحدة الترابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - filali الخميس 20 فبراير 2020 - 20:25
كل تدخل في سياسات الدول التي لها علاقة جيدة مع المغرب من طرف جنرالات المرادية وتريد كبحها من أجل عدم الإعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائه هو في الحقيقة هدية للدبلماسية المغربية لكشف عورات المسؤولين الجزائريين الأغبياء في المحافل الدولية على أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل.إدا كنتم تعتبرون البوليزاريو دولة اتركوها تدافع عن نفسها وتستدعي سفيرها ان كان لها سفير. هذه هي الدولة الوهمية التي تعيش في فيافي تندوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
10 - تبون ابن فرجون الخميس 20 فبراير 2020 - 20:25
لماذا الجزائر لا تلتزم حدودها وتعالج مشاكلها الداخلية ووت6مل على تحسين مسارها الفاشل في جميع الميادين .حراك منذ سنة رئيس مرفص من طرف الشعب ومشاكل بالجملة وكل هذا تتدخل في شؤون غيرها....على الجارة الشرقية ان تعلم أن لن تستفيد الا العداوة وتقدير اموال الشعب المغلوب على أمره تحت حكم عصابة العسكر .الصحراء مغربية وعلينا مساعدة جمهورية القبائل لتأخذ حقها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - حائر يسأل؟ الخميس 20 فبراير 2020 - 20:25
لماذا الجزائر كلما فتحت أي دولة سفارتها في الصحراء المغربية تصبح وكأنها فوق مقلات زيت؟

ألم تقل الجزائر أنها محايدة؟
لماذا هذا التناقض؟
وما هي مشكلة الجزائر معنا كمغاربة بالضبط؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
12 - صحراء مغربية الخميس 20 فبراير 2020 - 20:26
هد شي تدل على أن الجزائر هي فعلا البوليساريو خسرات على هدا الكيان مليارات الدولارات من أجل التوسع غربا على المغرب أن يطالب بالصحراء الشرقية على المغرب قطع العلاقات مع هدا النظام يجب على المغرب أن يكون صارمة في وحدته لا لفتح الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - grest الخميس 20 فبراير 2020 - 20:27
مواقف الجزائر الحالية واللتي أصبحت متخبطة وفيها نوع من الانفعال تدل على الوضعية المزرية للعصابة الحاكمة خصوصا مع الحراك ومع احساس العصابة بان قضية الصحراء بدأت تنقلب عليها. والغريب في الامر ان لا الامم المتحدة ولا حتى اشد الدول عداءة للمغرب ولا اي دولة في العالم لم تصدر ادانتها لقرار ساحل العاج الا الجزائر و غدا ستعيد الببغاء الجزائرية في تندوف التنديد بالقرار السيادي لساحل العاج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - ameur الخميس 20 فبراير 2020 - 20:28
و لمذا الحزائر تحشر نفسها فيما لا يخصها و تحل لنفسها ما تحرمه غلى الاخرين تآخذ مثلا على مساندة فرنسا للمغرب و تدافع هي على البولساريو و آلآن تتذخل في بلد مستقل و حر في تصرفاته الدوليك كالكوت ديفوار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
15 - karim الخميس 20 فبراير 2020 - 20:31
وهكذا سقط القناع من على وقبح وجه لنظام القمع العسكري الجزائري.. الجزاءر استدعي سفيرها في كوتديفوار وتدعي انها ليست طرفا في النزاع..لكن كوت ديفوار ليست بيدقا في يد الج زاءر بل دولة إفريقية حرة حليفة المغرب مند القدم ولن الله بشطحات الجزاءر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - jalila الخميس 20 فبراير 2020 - 20:32
ألم تقولوا انكم لا تتدخلون في الشؤون الداخلية للمغرب؟ بماذا تسمون هذا إذن؟
قبح الله نظام الغيرة و الحسد و الحقد و النفاق
عاشت المملكة المغربية الشريفة شامخة و شوكة في حلق الأعداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
17 - مغربي وافتخر الخميس 20 فبراير 2020 - 20:33
مع الاسف الشديد حكام الجزائر المفروضين من طرف عسكر الاستعمار أصيبوا بسعار شديد ضد شعبهم الدي يتضاهر شبه يومي ضد هؤلاء الحاقدين كما أصيبوا بسعار أشد مما يصيب الكلاب بسبب النجاحات التي شهدتها الديبلوماسية المغربية بعد عزل جماعات البولساريو والتي صارت لا تمتل إلا نفسها وكما يقول المتل المغربي اشربوا ماء البحر يا حكام الكابرانات ....... والنصر للشعب الجزائري الشقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
18 - متقاعد الخميس 20 فبراير 2020 - 20:34
ماذا تريد يا تبون؟ ساحل العاج بلد مستقل يفعل ما يشاء!!! أن شاء الله قريبا سنفتتح قنصلية أمريكية في الداخلة!! حينذاك استدعى السفير الأمريكي!! هل يمكن لك فعل هذا!! انا أراه من سابع المستحيلات . ستكون كالقط أمام سبع اونمر!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - rassid الخميس 20 فبراير 2020 - 20:34
بغيت نكتب شي تعليق مابانلي مانكتب ولاو كيبنوا الحكام الجزائريين ماعدهمش الوجه علاش إحشموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - البيضاوي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:36
مايلاحظ ان حكام قصر المرادية قد جن جنونهم بعد الكثير من الانتصارات الديبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية افريقيا ودوليا..

النظام الجزاءري خلاص قد فضح نفسه اليوم امام المنتظم الدولي كله، لانه كان داءما يقول ان مشكل الصحراء بين المغرب والبوليزلريو ولا دخل له في المشكل..
اليوم قد كشف نفسه انه متورط حتى اخمس قدميه في مشكل الصحراء المغربية ،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
21 - nast الخميس 20 فبراير 2020 - 20:37
فليأكلوا رمال الصحراء و ليشربوا ماء البحر إن لم يعجبهم الحال. لما لا يعطون للإنفصاليين العاصمة الجزائر و السهول إن كانوا يحبونهم إلى هذا القدر فهي أحسن لهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
22 - hicham الخميس 20 فبراير 2020 - 20:38
les dirigeants algériens sont des malades
et en plus ce sont illégitimes et des voleurs
ils nous cherche jour et nuit et il vont nous trouvés dans un cauchemar
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - مغربي قح الخميس 20 فبراير 2020 - 20:39
ولماذا التشاور،أليست الجزائر التي تقول أن لا دخل لها في مشكل المغرب مع( البول) يزاريو؟إن شاء الله قنصلية لجمهورية القبائل الشقيقة بالعيون أو الداخلة أو سمارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
24 - reda الخميس 20 فبراير 2020 - 20:40
pendant que tout le monde s'uni, nos "frères" algériens consacre tout leurs efforts pour diviser le Maroc sous des slogans communistes vides. c'est triste. un jour ils seront puni de la même façon car on récolte toujours ce que l'on sème.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - ولد حميدو الخميس 20 فبراير 2020 - 20:40
الجزاءر ستحتفل بالسنة الاولى للحراك الدي دعا اليه تبن بدون واو
فهل تدخل المغرب في شؤونهم

الجزاءر تعتبر نفسها وازنة و بانها دولة ملاحظة في مباحثات الصحراء كما لو انها دولة عظمى مثل امريكا او روسيا بينما هي متورطة في تكوين مرتزقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - richi الخميس 20 فبراير 2020 - 20:42
عجبا للجارة الجزائر .وصل فيها الحقد والكراهية مستوى لا يصله إلا من كان مريضا بكل الأمراض ولا دواء له.المغرب ماض في طريقه بثبات نحو مستقبل زاهر .الله احفظنا من الأعداء الحاقدين. امين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
27 - المهدي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:47
اهانت فرنسا و امريكا ودول أخرى الجزائر في كثير من المناسبات ولم تستدع سفراءها في الجزائر !!!! و لما فتحت الكوت ديفوار قنصليتها في العيون المغربية انهارت اعصاب عصابة المراديا !! ويقول تبون ان الجزائر لا دخل لها في الصحراء المغربية !!! هل تريد الجزائر ان تفرض ايديولوجيتها وأفكارها القديمة على دول العالم !!! على عصابة المراديا ان تدرك ان للدول سيادتها و وقراراتها و كرامتها ! و ان تدرك ان العقليات و الأنظمةتغيرت وان والبترودينار تبدد وان الشعب الجزائري في امس الحاجة الى قرارات اقتصادية و اجتماعية و سياسية جريئة ولا تهمه قنصليات العيون و الداخلة لا من قريب ولا من بعيد !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
28 - حداوي مغربي مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:49
يقول المثل* لي فيه الفزع كيقفز *في قارتنا الأفريقية الجزائر وحدها ضرها رأسها في موضوع فتح القنصوليات في إقالمنا الجنوبية.....إذا هي الطرف الرئيسي في موضوع قضيتنا الوطنية؟ و باز .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
29 - المغربيالحر جرف تافلالت الخميس 20 فبراير 2020 - 20:51
للتشاور ....الله يلعن الي ميحشم ...النظام الجزائري لا زال في سباته العميق نظام متخلف .كل الانظة سايرت الواقع وافاقت من جهلها إلا النظام الجزاءري يعكس واقعا لا يشرف الشعب الجزاءري العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
30 - Jamal suede الخميس 20 فبراير 2020 - 20:51
اصبح جليا مع مرور الوقت ان الجزائر هي مصدر كل المشاكل فما يخص الوحدة الترابية لذا على المغرب ان يتحاور مع الحكومة الجزائرية مباشرة وليس البيدق الجبهة المرتزقة ، المغرب يجب عليه تحريك ديبلوماسية نحو الجزائر مباشرة وكفانا احترامًا للجار ومحاولاتنا تحسين العلاقة معه في المقابل هو لا يريد أبدا ان يعمل خطوة او نصفها للصلح ، وكذلك على المغرب ان يغير من لهجته حبذا لو أصبحت اكثر جرأة وقوية وموجهة مباشرة للجنرالات الجزائريين الذين لا يريدون السلام ولا حسن الجوار والعلاقة الطيبة مع اخواننا الجزائريين.
أنا لم افهم عقلية الجنرالات القديمة والبالية اهم واهمون ان المغرب سوف يتخلى عن صحرائه ؟ والله لن تكون ولن يحلموا ولو بحفنة من ثرابه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
31 - مغربي أمازيغي صحراوي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:52
النظام الجزائري يشهد على نفسه العالم كله ويشهد الأمم المتحدة بأنه الطرف الرئيسي المسؤول على النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وبأن المرتزقة ما هم إلا واجهة تستعملها كما تشاء لإضعاف المغرب والهائه حتى لا يطالب بصحرائه الشرقية التي سيطرت عليها إبان فترة الإستعمار الفرنسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
32 - oujdi الخميس 20 فبراير 2020 - 20:52
دبا بدا يبان شغل باللي الجزائر ماشي غير طرف فالقضية هي مولات الشي هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
33 - مول القاصح الخميس 20 فبراير 2020 - 20:53
اتضح جليا للعالم ان الجزائر هي التي تطالب بالصحراء المغربية. ولا وجود للبولساريو. اتضح الأمر..... اذن لا مفاوضات مع البوليساريو بل مع الجزائر. وان الحرب معها. سقط القناع. وضهر وجه الجزاء للعيان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
34 - HAFID الخميس 20 فبراير 2020 - 20:53
الله انعل اللي ما يحشم مامراعيين لا لجورة ولا الدين اللي بنا او بينهم،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
35 - حاميدو الخميس 20 فبراير 2020 - 20:54
إذا كان هذا هو رد الجزائر على كل دولة تتخذ قرارا سياديا فلتستدعي للتشاور كل سفرائها من 85 دولة عبر العالم سحبت إعترافها بعصابة الإنفصاليين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
36 - بخروبة النيف والرجولة الخميس 20 فبراير 2020 - 20:56
لا حول ولا قوة الا بالله, مثى حكام الجزائر يستفيقوا من سباتهم العميق مثى سوف تستفيدون من الدروس التي لقنها لكم دبلوماسيو المغرب المحنكون ,مثى يمكنكم ان تستعوا اننا نعيش في القن 21 وانثم لا زلتم يفكرون بالسياسة التي غسل بها دماغكم الهواري بوخروبة بتفكيركم بالنيف والرجولة ,الى مثى ستستمروا في دبلوماسيتكم العوجاء فبالامس طرد رئيسكم طبون رئيس شركة قطرية للمواصلات ,واليوم هاانثم تستدعون سفيركم من دولة لم تضركم ولم تعاديكم بشئ ذنبها الوحيد ان لها صداقة مثينة مع المغرب البلد الذي يعترف به دوليا في كل القارات الخمس بانه بلد الامن والاستقرار والسلم والامان ,باب المغرب مفتوح امام رجال دولتكم اذا ارادوا ان يستفيدوا كيف يتعاملون بدبلوماسية متوازنة بالخبرة التي يملكها رجال دولة المغرب وربما يمكن مساعدتكم عن التخلي عن فكرة النيف والرجولة وهذا في صالح الشعب الجزائري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
37 - عزيز الخميس 20 فبراير 2020 - 20:59
الجزائر بهذه الخرجات تكشف نفسها للعالم انها طرفا ريئسيا في النزاع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - خالد F الخميس 20 فبراير 2020 - 21:00
الجزائر تمارس الحكرة على بعض الدول من بينها الكوت ديفوار، لكن النظرية الميكيافيلية في العلاقات الدولية أثبتت أنها فاشلة، ونذكركم أن الله حي لايموت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Omar الخميس 20 فبراير 2020 - 21:02
الجزاءر تؤكد بهذا القرار انها الطرف الرءيسي في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء وعليه يجب مواجهة الجزاءر بشكل مباشر في كل المحافل الدولية واعتبار قضية الوحدة الترابية للمغرب قضية بين بلد يستعيد اقاليمه الجنوبية من الاحتلال الاسباني وجار له اطماع للتوسع والهيمنة على شمال غرب أفريقيا عبر خلق دويلة تابعة تضمن له منفدا على المحيط ستمكنه من استغلال مناجم تندوف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - amaghrabi الخميس 20 فبراير 2020 - 21:02
الدولة الجزائرية أصبحت لا تسيطر على اعصابها بسسب الصفعات المدوية التي تاتيها من الدبلوماسية المغربية التي تسجل نقطا إيجابية في سجل أعداء الوحدة الترابية.كيف يعقل ان تتدخل الدولة الجزائرية في قرارات دول عالمية حرة تربط علاقات مع من تشاء وتساند القضايا العالمية على حسب اقتناعها وعلى حسب مصالحها الاقتصادية والسياسية والإنسانية والسلمية.والله لقد جعلتنا الدولة الجزائرية حائرين لا نفهم منطقها ونتأسف على حقدها الذي اصبح مرضا عضالا في جسدها وارجو من الله لهم الشفاء العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - abdo agadir الخميس 20 فبراير 2020 - 21:03
ٱدا بهدا الإجراء الدي اتخدته الخارجية الجزائرية باستدعاءها لسفيرها بكودتفوار احتجاجا على فتحها قنصليتها بمدينة العيون يتضح وبالملموس أن حكام المرادية قضية الصحراء تبقى بالنسبة لهم من الأولويات والتي يسخرون لها كل الدعم المالي والسياسي وضحو حتى بمشاكلهم الداخلية من بينها الحراك الدي دام عاما كاملا يطلبون فيه تنحي هده الزمرة الحاكمة .لدى يجب على المغرب أن يزيد من تحركاته الدبلوماسية لكسب مزيدا من النقط الإيجابية ولإفشال هدا العدو الخبيث الدي لا يعير أي اهتمام للجوار والعروبة والنضال المشترك الدي جمع البلدين الشقيقين ضد الإستعمار الفرنسي ..الصحراء مغربية وستبقى مغربية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - حاميدو الخميس 20 فبراير 2020 - 21:03
الجزائر لا تعلم أن كوت ديفوار ليست دولة مرتشية تبيع المواقف كجنوب إفريقيا وغيرها من الدول التي غرفت من الخزينة الجزائرية وأفقرت الشعب الجزائري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - med الخميس 20 فبراير 2020 - 21:03
عاشت المملكة المغربية من طنجة حتى الگويرة وعاش الشعب المغربي البطل وعاش الملك نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - عادل الخميس 20 فبراير 2020 - 21:05
الكوت ديفوار السنغال و غينيا و دول اخرى رغم انهم ليسوا دول عربية و لا توجد بيننا حدود مشتركة إلا ان مواقفهم تتثبت مدى مساندتهم بالمغرب هذه الدول في التي يجب ان نقول عنهم أخوتنا ز ليس البعض الذي يردد خاوة خاوة ثم يطعنك بالظهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - مواطن . الخميس 20 فبراير 2020 - 21:08
منذ ان قررت الدول دات السيادة فتح قنصليات لها بمدينة العيون الشامخة وجارتنا الشرقية الحاضنة للمرتزقة اصيبت بالسعار وتدعي امام العالم بانها محايدة في هذا الصراع الذي دام طويلا بسبب ضغوطاتها على الدول الافريقية الضعيفة والتي محت لها الديون مقابل الاعتراف بالمرتزقة . لم تستوعب المسكينة ان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها احب من احب وكره من كره .
تحية خاصة للديبلوماسية المغربية وعلى راسها ناصربوريطة المحترم الذي يتحرك في جميع الاتجاهات ...
ويا اجبل ما ايهزك ريح والموت كل الموت لاعداء وحدتنا الترابية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - بلعياش الخميس 20 فبراير 2020 - 21:19
تحية تقدير واعتزاز لدولة كوت ديفوار الشقيقة فقد كانت دوما الى جانب المغرب بل وحتى محامي الدولة المغربية أمام محكمة العدل الدولية عندما طرح عليها ملف الصحراء المغربية كان إفواريا و قد أثنى عليه جلالة الراحل الحسن الثاني في خطاب رسمي لذلك فلا غرابة اليوم في أن تتقدم الدولة الشقيقة كوكبة المدافعين عن وحدتنا الترابية.
نحن نلتفت الى دول الخليج التي بذل بلدي الغالي والنفيس دفاعل عنها من أجل أن تفعل شيئا ولما لا افتتاح قنصليات لها بصحرائنا الحبيبة .
وفي جميع الأحوال أحب من أحب وكره من كره فنحن في صحرائنا وكما قال نابليون بونابارت:"إنهم أعدائي وأنا الكفيل بهم".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.