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الرئيسية | سياسة | سويسرا تفضح "البوليساريو": "الجبهة" لا تتوفر على ممثل قانوني

سويسرا تفضح "البوليساريو": "الجبهة" لا تتوفر على ممثل قانوني

سويسرا تفضح "البوليساريو": "الجبهة" لا تتوفر على ممثل قانوني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:00

في وقت تُروّج فيه جبهة "البوليساريو" الانفصالية لعقد اجتماعات في البرلمان السويسري ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف، نفت وزارة الخارجية السويسرية وجود أي صفة قانونية لجبهة "البوليساريو" في البلاد أو في المجالس الأممية الواقعة فوق الأراضي السويسرية.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مذكرة موجهة إلى سفير المملكة المغربية المعتمد لدى دولة سويسرا، حصلت عليها هسبريس، أنه "لا يوجد أي تمثيل قانوني لجبهة "البوليساريو" في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا أي تمثيل قانوني بالمجلس الفيدرالي السويسري".

وفندت الخارجية السويسرية، في المذكرة الشفوية، ادعاءات جبهة "البوليساريو" بوجود ممثل قانوني لها في سويسرا أو وجود مكتبه، مشيرة إلى أنه لا صفة قانونية لهذا الممثل المزعوم وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد.

وأضافت الخارجية السويسرية أن "عناصر "البوليساريو" يستفيدون من الحقوق المستمدة من دستور البلاد، شأنهم في ذلك شأن باقي الأشخاص الموجودين على الأراضي السويسرية، وتحديدا الحق في حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتنظيم الجمعيات".

وتعتبر الوثيقة الصادرة عن الخارجية السويسرية بمثابة صفعة مدوية لجبهة "البوليساريو"، التي دأبت عبر أذرعها الإعلامية إلى الترويج لوجود ممثل قانوني لها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أو في سويسرا.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و20 مارس المقبل.

وستعرف هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأنشطة؛ أهمها اللقاء رفيع المستوى الذي سيلقي خلاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان كلمة لإبراز مجهودات ومنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.

كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لمواصلة المملكة لمجهوداتها في إطار مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب(CIT) ، حيث سيعطي وزير الدولة انطلاقة أشغال النشاط الموازي حول موضوع "تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب.. مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى" الذي سينظم يوم الاثنين 24 فبراير 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مراقب من قريب... الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:15
ممثلوا ما يسمى ب"البوليزاريو" ينتقلون بوثائق وجوازات سفر جزائرية وبتمويل جزائري وجلهم ليسوا أصلا من الصحراء المغربية فبديهي جدا أن لا تكون لهم تمثيلية شرعية
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46
2 - Khalid 294904 الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:15
الجبهة لا تملك إلى حقد الجزائر وقودا لمحركها المنهك و المرتشي و خوف جنوب إفريقيا من دور ريادي للملكة في القارة الإفريقية .
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42
3 - عمرو حوتي الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:16
كل الدول التي تؤيد هذه المرتزقة لا زالت لم تعرف عن مغربية الصحراء شيئ . والمرتزقة فقط فئة تكونت على يد القدافي وهواري بومدين لعرقلة تمت بالفشل . والكل يعرف أن الصحراء مغربية فقط هناك حسد من بعض الأعداء الذين لا زالو يدعمون هذه المرتزقة الفاشلة . وعن قريب ستنتهي هذه المرتزقة لأنها ليس لها قانون ولا حق فيما تقوم به . وإن شاء الله سينتقم من أعداء وحدتنا الترابية عن قريب
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33
4 - kata الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:18
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهي كمرتزقة ليس لها قانون حتى في اللجوء السياسي لقاو علمن يضحكوا ألحبا و البارود من جنيڤ
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22
5 - وناغ الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:19
البوليزاريو في فراش الموت
البوليزاريو
هي اموال المحروقات الجزائرية
لولا هده الاموال
لاستطاعت ان تعيش يوما واحدا
العالم كله يعرف هدا
ولكن عندما تقدم لهم الاموال
يغضون الطرف
والان هناك نقص في الاموال
واردات المحروقات
في هبوط مستمر
وغدا
سيطردونهم
من المنظمة الافريقية
لان الجزائر
لم تعد تدفع
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25
6 - حاميدو الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:27
بعد بيان الخارجية السويسرية الذي ينفي كل صفة قانونية عن تنظيم البوليساريو الإرهابي على الأراضي السويسرية هل يسحب تبون الجزائر سفيره من جنيف للتشاور كما فعل مع الكوت ديفوار التي عرت على عورته في إفريقيا .
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22
7 - ولد حميدو الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:34
يظنون بان سويسرا هي الموزمبيق او حتى جنوب افريقيا
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18
8 - ابي بشرايا الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:37
الامر لايتعلق فقط بسويسرا بل بكل دول اوربا التي يوجد فيها هؤلاء الاشخاص المشبوهين الدين يقدمونهم كممتلين او سفراء للمرتزقة في لاتوجد اي دولة تعترف بالدولة الشبح وابرزمتال ابي بشرايا الدي كان ينتحل صفة سفير في فرنسا والان في الاتحاد الاوربي
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11
9 - abarkane الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:39
البوليساريو اصبح كالبعير الأجرب تتهرب منه الدول واحدة تِلو الأخرى
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10
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