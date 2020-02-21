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الرئيسية | سياسة | دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية

دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية

دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 21 فبراير 2020 - 17:55

مُستكينا إلى مَزيد من الروية، لا يُبدي المغرب أية حَماسة للرد على التصريحات المتوالية الصادرة عن الجار الجزائري؛ فللمرة الرابعة منذ وصوله إلى "قصر المرادية"، لا يجد الرئيس عبد المجيد تبون حرجا في ربط أزمات بلاده بالمغرب، وهو ما تجنبت المملكة الرد عليه إلى حدود اللحظة، على الرغم من استرساله ومروره عبر قنوات مختلفة، منها الحملة الانتخابية ووسائل الإعلام الدولية.

ورفض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، التعليق على الخرجات المتوالية للجزائر قائلا: "غايخصني نرد يوميا على الجزائر"، في جوابه عن أسئلة هامشية لوسائل إعلام، أثناء حلوله بالبرلمان لمناقشة تفاصيل مصادقة المغرب على حدوده البحرية.

وبعدها بأسابيع قليلة، اتهم الرئيس تبون "لوبيا فرنسيا مغربيا" بعرقلة الاستثمارات الأجنبية ببلده.

وتحاول الجزائر منذ صعود الرئيس الجديد، إيجاد موطئ قدم على مستوى منطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما جعلها في صدام دائم، مع "المصالح المغربية"، خصوصا في ملف "الأزمة الليبية"، التي يحاول المغرب معاودة ولوجها، لكن "قصر المرادية" يتجه نحو حصر الحل في قرارات "الدول الحدودية"، كما أنه ظل محتفظا بمواقف كلاسيكية من الصحراء، واجهها المغرب بـ"الصمت" كذلك.

وبالنسبة إلى عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن "الرئيس الجديد هو امتداد لعقلية موجودة داخل "قصر المرادية"، لا تستطيع تقديم مشروع مجتمعي حقيقي يحل مشاكل البلد، وبالتالي تلجأ إلى طرح وجود خطر خارجي هو المغرب"، مشيرا إلى أن "تبون عاود الهجوم غير ما مرة من خلال وسائل الإعلام وأجهزة الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجزائر لم تطور أداءها على المستوى الدبلوماسي، وظلت محتفظة بنفس القناعات والتصورات، وتطرحها بنفس الطريقة والشكل"، مؤكدا أن "الخطاب الذي يصدر عن الرئيس تبون موجه بالأساس للاستهلاك الداخلي"، مسجلا أن "عدم رد المغرب على هذه التصريحات يحمل فهمه للأمور".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "المغرب يدرك أن الملفات باتت تدبر أكثر على المستوى القانوني، وبالتالي لا مجال للصدامات الثنائية، والدليل هو اتفاق الصيد البحري وترسيم الحدود البحرية وغيرها"، مشددا على أن "المواقف الدولية تبقى ثابتة، والدليل هو قرارات مجلس الأمن، والوضع على مستوى الكركارات، حيث لم تتأثر بما يردده عبد المجيد تبون".

وزاد البلعمشي قائلا: "المواجهة المباشرة بين المغرب والجزائر موجودة، ولا يمكن انتظار الكثير من الرئيس عبد المجيد تبون، فهو وفي لتيار ساعده على الوصول إلى "قصر المرادية""، مسجلا أن "القياس الحقيقي هو النتائج وليس الخطابات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Azemmour.pauvre الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:00
le silence est la meilleure manière de ne pas répondre aux ignorant
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4
2 - سعيد الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:03
المغرب بالنسبة للنظام الجزائري شماعة يصرف عبرها مشاكله وأزماته الداخلية.
أحسن شيء فعله المغرب هو عدم الرد على مهاترات ومغالطات تبون والتزامه التأني والإنتظار.
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6
3 - احمد الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:05
هو في الحقيقة زعماء الجزائر تجاوزوا الحدود بما يسمى عندنا بالعيب و العار و هذا من شيم النساء عندما يتكلمن كثيرا . لكن هل المغرب سيبقى ساكتا بالعكس المغاربة عندما يريدون الرد يكون بقوة و هذا عشناه ابان الحسن التاني رحمه الله عندما ابكى بومديان في البرلمان . لكن محمد السادس له قلب كبير و لا يريد خسارة من كلتا الجهتين لان ما تقوم به الجزائر فاق ما قامت به فرنسا ابان الاستعمار و هذا ما يجب ان يفهمه الشعب الجزائري نحن اخوة في الجوار و في الدين لكن عندما ينفد الصبر حتى على اخوك فلابد أن تصفعه ليرجع الى الصواب نتمنى ان يرجع رئيس الجزائر الى صوابه قبل أن يشتد الغضب . و تحياتي للشعب الجزائري نتمنى ان يستفيق هو ايضا لرد زعمائهم الى الصواب لاننا نحبهم في الله تحياتي
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4
4 - عادل الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:06
السي تبون يريد تحويل نظرة العالم للمطالب الشعبية بالجزائر للتشويش على التوغل المغربي في إفريقيا، ولكن هيهات هيهات لما يمكرون...
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5 - hamid الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:07
نحن على حق ومنتصرون، نحن في صحرائنا ولا داعي للرد ولنتركهم يجنون لأنهم هم الخاسرون. وفي جسدهم ورم خبيث أي البوليزاريو ينزفهم ماديا وصحيا ونتمنى من الله الشفاء لهم منه بالتخلص منه رحمة للشعب الجزائري الشقيق.
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6 - hamid الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:07
ايها الرءيس اترك المغرب في حاله حاول ان تعالج مشاكل بلدك هي الاولى وحاول ان تقنع شعبكم الدي لازال يخرج في الاحتجاجات اما المغرب بزاف عليك انه يبني بلده اما انتم فبترولكم وغازكم تصرفونه على المرتزقة وتجوعون شعبكم ولا حل لكم الا انتقادات الى جيرانكم المغرب لإسكات شعبكم لكن هيهات هيهات فالاخوة الجزاءريين ليسوا بمغفليت عاقوا بكم مادا وجدت لهادا الشعب اين دهبت الملايير التي تصرفونها على المرتزقة وجوعتم شعبكم فلهادا اترك المغرب المزدهر بصناعته وفلاحته وبحره
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7 - يونس الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:07
تعزية للاخوة في الجزائر بما ابتليتم وما ابتليت مجموعة من شعوب المنطقة العربية من أولئك تحت تسميات مختلفة من الامير حتى الرئيس.........
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8 - شامة الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:08
ماصراته العلاقة المغربية الجزائرية تجسيد يوضح بجلاء حكمة تعلمناها صغارا كم رددناها بلا تدقيق واليوم في كبرنا نرى لها وضوحا في عقولنا وحياتنا اليومية :
والشعب الجزائري خروجه الى الشارع لم يكن عبثا فقد أدرك أن رجال حكمه يقضون ايامهم بالكذب وحيث ان المغرب راكض بلا توقف فحكام الجزائر ماعاد امامهم غير المغرب يرمون عليه غبنهم وبلادتهم وقلة حيلتهم ، ولا سبيل الى بلوغ وهم يعشعش في مخيلاتهم المريضة زعامة بلا عقل ولا ابداع
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9 - مغربي قح الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:09
المغرب يقابل هجمات تبون وما فوقه بالضحك ،النظام الجزائري كله مضحك .الدولة الوحيدة التي حكمها كرسي متحرك. الناس عبر العالم تضحك عنهم و هم يضنون انهم يضحكون معهم ....
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10 - بوجمعة الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:09
المغاربة لا يهتمون بخرجات السي تبون، ولا يستطيعون حتى ذكر اسمه لأن ذكر سيسبب احراجا بالأسرة...
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11 - احمد سيدي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:10
لقد دأبت الجزائر على نشر غسيلها القدر على الاحبال المغربية ضنا منها ان هدا الكدب والبهتان سيلهي شعبها عن المطالبة بحقوقه بل بحريته و.....لكن هيهات هيهات بين الأمس واليوم لان الشعب الجزائري فطن إلى لعبة العسكر أبناء الاستعمار الدين يسيطرون على قصر المرادية ومن هنا اقول للجميع الشبعان المغربي والجزائري إخوان تربطهم أواصر المحبة والصداقة بل الاخوة والمصاهرة و......الم يكن أولى بعسكر المرادية ان يهتم بحسن الجوار وبناء دولتين قويتين أمام كل التحديات ؟ بدل الاهتمام بجماعات المرتزقة والارهابيين واغداق الأموال الطائلة عليهم فادا كان بيتك من زجاج فلا ترمي اسيادك بالحجر
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12 - aka bouzalim الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:11
الصحراء مغربية واللي قال الحريرة باردة يدير يده من اراد ان يقسمنا اللهم قسمه قلبنا ياسميع الدعاء
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13 - المغرب خط أحمر الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:12
ولماذا تريد أيها الكاتب أن تقابل الدبلوماسية المغربية عداء الجزائر بالصواريخ العابرة للقارات أم بالسلاح البيولوجي أو بالكسكس والطاجين أحيانًا للصمت حكمة
فمن الحكمة أن لا يرد المغرب على هذه الشرذمة التي عاثت في الأرض فسادًا
ثانيا لا ننسى بأن لديهم كمية كبيرة من خيرات الأرض يسخرونها من أجل معاكسة المغرب وترك الشعب يموت في البحار قلو لم تكن أموال البترول التي صرفت ولا زالت تصرف على ;;;;;;; لما بقي منهم فرد في تندوف القاحلة وعلينا أن نتفهم الوضع التي تعيش فيه الجزائر الان لقد كونت دولة داخل دولة وتشابكت عليها المحن
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14 - خليل الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:13
لولا تعنت وحسد جنرالات العسكر الجزائري للمغرب لكانت جبهة البولسياريو في خبر كان ورجعت لاحضان الوطن. شأنها شأن كتلونيا في إسبانيا التي لم تلقى أي دعم لا من داخل أو خارج أوروبا
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15 - Hollandddddsdss الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:13
خليهم ياكلوا الشحم واللحم يهدونه للبوليزاريوا
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16 - Moi الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:14
En Algérie on reprend les mêmes et on recommence. Leur haine envers le Maroc est bien incrustée dans leurs l'ADN. Pour eux, le Maroc est responsable de tous les malheurs de l'Algérie y compris les sécheresses et les tremblements de terre.....Quand allez vous vous rendre compte que vous êtes la risée de toute la planète ???
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17 - أطلسي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:14
الخطأ الكبير هو تسرع المغرب في تهنئته بالفوز للرئاسة.هداك وجه النحس .
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18 - Guechati الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:14
Des pauvres malheureux
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19 - HAMID 77 الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:15
نحن أبناء الشعب نردوا عليه يا سادة في وزارة الشؤون الخارجية... لأن المغاربة من أعالي الجبال إلى تخوم الصحراء مؤمنين حتى النخاع بحقوقهم التاريخية المشروعة على صحرائهم وواعون بتلاعبات وكذب وتزوير النظام الجزائري
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20 - ع.الحميد الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:16
ان تتبنى الجزاءر قضية خاسرة من اساسها فهو غباء وانحطاط لكرامة
الشعب الجزاءري الشقيق.
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21 - أخوكم من تونس الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:16
لا أظن أن المغرب سيرد على مثل هذه الطرهات وعلى من يحمل فشله الإقتصادي والإجتماعي والسياسي على الآخرين ، المغرب لم يضع سكينة على عنق المستثمرين والسياسين والمفكرين ليحبوه بل هي مشاعر تلقائية منهم تجاه المغرب الذي وفر لهم كل أسباب الراحة والضمانات ليقبلوا عليه ، نعم فرنسا ونخبها يساندون المغرب في قضيته الوطنية لأنهم هم من قسم المغرب الأقصى مع إسبانيا ويعرفون تاريخه وحدوده ويعرفون أن بلدهم إقتطع أراض من المغرب وضمها للجزائر الفرنسية أنداك ، تبون هو واجهة العسكر ولولى تصريحاته المعادية للمغرب قبل الإنتخابات الصورية لما نصبوه رئيسا فهم يعيشون على حقدهم وعدائهم وكرههم لكل ماهو مغربي ولن يتغير ذالك لأنه أصبح عقيدة لمؤسسة بأكملها ، إنهم يعرفون أن من يقترب من المغرب ستكون نهايته ولم يبقى لهم إلا تحريش مرتزقة تندوف أو الخروج بتصريحات تجعلهم أضحوكة أمام العالم …. عاشت الشعوب المغاربية
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22 - الرد الصريح الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:19
ايخليونا غير حنا اللي ضارنا قلبنا عليهم او مغلغلين مزيا نردو عليهم او نسبوهم اما اللي قلبهم ميت غير ايبقاوا سازتين ما فادونا حتى بشي حاجة هذه 45 سنة.
الصحرة تبنات بفلوسنا وبعرق كتافنا واليوم احنا ابناء الشعب الاحرار اللي غادين ندافعوا عليها بارواحنا و دمائنا وبكتابتنا وشتمنا لكل من التبون والرخيص
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23 - المغرب اولا الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:21
يحيا المغرب وتحيا الصحراء مغربية وشكرا للسي ناصر بوريطة الديبلوماسي المغربي وعبد المجيد تبون يمشي يتكمش لان كلامو اكل الدهر عليه وشرب.
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24 - المغربي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:22
الصمت لغة العظماء للرد على البهلاء
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25 - المعلق الحررر الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:22
كما جاء في الكاريكاتير أعلاه نعم الجزائر تحمل إخوتها وقت الشدة و لا تمل و لا تكل لأن من واجبها الاسلامي و الإنساني أن تفعل ذلك بدون من و لا افتخار إنها البلد المجاهدة الحرة يا سادة ، و تذكروا هذا فسيأتي اليوم الذي تحمله فيكم بدوركم .
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26 - رأي مغربي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:22
يجب أن يعلم الرئيس الجزائري بأن احتضان بلاده للبوليساريو هي التي خلقت ومازالت تخلق الأزمات في الجزائر وبتصريحاته يحاول أن يغطي الشمس بالغربال وتضليل الشعب الجزائري الشقيق.
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27 - القنيطري الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:23
وزارة الخارجية المغربية ليست من الأحزاب هذه الوزارة مثل الداخلية و الأوقاف الدينية تسمى وزارة السيادة لا تنتمي للأحزاب الملك هو الدي يملي سياسة هذه الوزارات
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28 - لعريسي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:24
إن المغرب ابتلي بجار إسمه الجزائر من أسوء الجيران الذين عرفهم التاريخ المعاصر ،والحسد والبغض على المغرب قد تجدر في عروق الجزائريين حتى أصبحوا مرضى به إلى حد الجنون ،والدليل على ذلك أن الملك محمد السادس مد لهم اليد الأمينة للتعاون إلا أنهم أبوا ذلك وهذا يدل على أن لو فتحت الحدود وشاهدوا الجزائريين مدا التقدم والازدهار الذي صار عليه المغرب لكانت السكتة القلبية لهم.
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29 - بالواااااااضح الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:25
الرئيس عبد المجيد ((.،،،،،،)) يعترف بدون ما يدري ان دبلوماسيته فاشلة اقتصاديا . كل من يعلق فشله على اﻵخرين فهو فاشل .... خاصو يحط السوارت وباي باي .. وخلي مكانه ﻷكفاء منه.....
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30 - Immigre الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:26
Il faut pas Répondre à ce clown on dirai qu’il est téléguidé par une télécommande à distance
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31 - متتبع الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:31
النظام الجزاءري مند استقلاله يريد اسقاط النظام الملكي وادخال المغرب في نفق مظلم . ولكن لم ينجح و الحمد لله.على المغرب ان يكون على حيطة و حدر من النظام الجزاءري و اعطي امثلة على ما يقوم به النظام الجزاءري لقيام الفتنة في المغرب في ما يخص التعليقات في يوتوب و هسبريس اغلبها من جزاءريين باسماء و لهجة مغربية . الشيء الاخر هو ارسال عدد من اليوتوبر لتجسس على المغرب لتتطور بعد دالك لتفجيرات ارهابية في مواقع الحساسة.
الجزاءر تمثل خطر كبير على المغرب فلهدا يجب وضع لجنة امنية خاصة بالجزاءريين القادمين و حتى القاطنيين في المغرب
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32 - زهير الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:32
الرجل متأثر ببوخروبة . و يريد ان يلعب دور الزعيم التاريخي و هو لا يتوفر على شرعية داخل بلده . شخص ابن العصابة و مرتبط بقضية 7 اطنان كوكايين . اعتقد بوتفليقة لم ينزل لمستواه ، و كانت له بعض الاستقلالية عن الجنرالات . اما تبون فالمسكيين دخل في هستيريا بسبب المغرب و قرارات ارتجالية و غياب لباقة ديبلوماسية و اخيرا فتح مشكل ديبلوماسي مع افريقيا بسبب القنصليات . سنستمع بزعيم الكوكايين و عقلية 10 فعقل فها هو النفط انخفضت اسعاره و الخزينة لم يعد فيها الا بعد الدولارات لن تكفي لاقل من سنتين بدون احتساب مصاريف صفقات الاسلحة منها . و الحراك مستمر . اراهن انه سيتم اسقاطه من الشعب الجزائري قبل 2022 .
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33 - مغربي حتى النخاع الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:32
القافلة تسير ::::. نحن نعرف حدود بلادنا أكثر من أي أحد لذا أقول في الصمت حكمة. فل تشاطرونني الرأي؟
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34 - عبدالحق ا الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:32
رءيس باءر من مخلفات الحرب الباردة فهو و امتاله يعملون بمبدا خلف تعرف ففي الوقت الذي كان عليه ان يعتكف هو و اسياده في التكنات على البحت عن الحلول الجدربة لحل مشاكل الشعب الجزاءري المغلوب على امره مند الاستقلال فننا نراه يخبط خبط عشواء لخلق الفتن و القلاقل هنا وهناك ليعلق عليه فشل السياسات العمومية الجزاءرية و الاستفراد هو و الباقي من العصابة بخيرات الغاز و البترول و تهريبها لدى اسياده لعلهم يقبلون بهم و ذلك عوض سلك سياسة راب الصدع مع الجيران و ان يركب معهم قطار التنمية بارساء علاقات تعتمد التعاون الذي فيه المصلحة العامة للجميع و التي شعارها الاحترام المتبادل في العلاقات و المصالح.
فكف يا تنون عن حمل معاول العداء و الجفاء للمغاربة الذين لا تنطلي عليهم حيل ناس المرادية مهما مكروا.
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35 - mjalwake fnew york الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:33
les marocains lui repondent ,et ils lui repondront encore, ,,le Sahara est marocaine et il le sait et il ne pourra rien faire c est juste du blablablabla.
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36 - ben lebsir ahmed الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:34
هدا النضام عشوائي متخبط يتخبط يمينا وشمالا نضام بدون سياسو واضحة لايعرف كيف يجد مكانته في وسط الشعب وهو يتهرب هدا ما جعله يتجه الى صنعته البوليساريوا لانه لايملك اي حلول لبلده وشعبه لانه اصلا غير ديموقراطي رئيس مزور لاعلاقة له بالريئاسة لا يعرف ما العمل يريد ارضاء العسكر لانهم هم من صنعوه واهدوه له الكرسي لكن بمعادة المغرب لكن المغرب لايسمع للجهلاء والحقداء والمزورين تبون حلقة سوف تدهب قريبا اما موتا او استقالة لانهم حاقدين اريد اسءل تبون من قتل بومديان من قتل بطاط من قتل بوضياف من قتل قايد صالح ومن سيقتلك انكم نضام مستنسخ من الشيوعية والمافيا
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