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كُتّاب وآراء
دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية
مُستكينا إلى مَزيد من الروية، لا يُبدي المغرب أية حَماسة للرد على التصريحات المتوالية الصادرة عن الجار الجزائري؛ فللمرة الرابعة منذ وصوله إلى "قصر المرادية"، لا يجد الرئيس عبد المجيد تبون حرجا في ربط أزمات بلاده بالمغرب، وهو ما تجنبت المملكة الرد عليه إلى حدود اللحظة، على الرغم من استرساله ومروره عبر قنوات مختلفة، منها الحملة الانتخابية ووسائل الإعلام الدولية.
ورفض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، التعليق على الخرجات المتوالية للجزائر قائلا: "غايخصني نرد يوميا على الجزائر"، في جوابه عن أسئلة هامشية لوسائل إعلام، أثناء حلوله بالبرلمان لمناقشة تفاصيل مصادقة المغرب على حدوده البحرية.
وبعدها بأسابيع قليلة، اتهم الرئيس تبون "لوبيا فرنسيا مغربيا" بعرقلة الاستثمارات الأجنبية ببلده.
وتحاول الجزائر منذ صعود الرئيس الجديد، إيجاد موطئ قدم على مستوى منطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما جعلها في صدام دائم، مع "المصالح المغربية"، خصوصا في ملف "الأزمة الليبية"، التي يحاول المغرب معاودة ولوجها، لكن "قصر المرادية" يتجه نحو حصر الحل في قرارات "الدول الحدودية"، كما أنه ظل محتفظا بمواقف كلاسيكية من الصحراء، واجهها المغرب بـ"الصمت" كذلك.
وبالنسبة إلى عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن "الرئيس الجديد هو امتداد لعقلية موجودة داخل "قصر المرادية"، لا تستطيع تقديم مشروع مجتمعي حقيقي يحل مشاكل البلد، وبالتالي تلجأ إلى طرح وجود خطر خارجي هو المغرب"، مشيرا إلى أن "تبون عاود الهجوم غير ما مرة من خلال وسائل الإعلام وأجهزة الاتحاد الإفريقي".
وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجزائر لم تطور أداءها على المستوى الدبلوماسي، وظلت محتفظة بنفس القناعات والتصورات، وتطرحها بنفس الطريقة والشكل"، مؤكدا أن "الخطاب الذي يصدر عن الرئيس تبون موجه بالأساس للاستهلاك الداخلي"، مسجلا أن "عدم رد المغرب على هذه التصريحات يحمل فهمه للأمور".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "المغرب يدرك أن الملفات باتت تدبر أكثر على المستوى القانوني، وبالتالي لا مجال للصدامات الثنائية، والدليل هو اتفاق الصيد البحري وترسيم الحدود البحرية وغيرها"، مشددا على أن "المواقف الدولية تبقى ثابتة، والدليل هو قرارات مجلس الأمن، والوضع على مستوى الكركارات، حيث لم تتأثر بما يردده عبد المجيد تبون".
وزاد البلعمشي قائلا: "المواجهة المباشرة بين المغرب والجزائر موجودة، ولا يمكن انتظار الكثير من الرئيس عبد المجيد تبون، فهو وفي لتيار ساعده على الوصول إلى "قصر المرادية""، مسجلا أن "القياس الحقيقي هو النتائج وليس الخطابات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
أحسن شيء فعله المغرب هو عدم الرد على مهاترات ومغالطات تبون والتزامه التأني والإنتظار.
والشعب الجزائري خروجه الى الشارع لم يكن عبثا فقد أدرك أن رجال حكمه يقضون ايامهم بالكذب وحيث ان المغرب راكض بلا توقف فحكام الجزائر ماعاد امامهم غير المغرب يرمون عليه غبنهم وبلادتهم وقلة حيلتهم ، ولا سبيل الى بلوغ وهم يعشعش في مخيلاتهم المريضة زعامة بلا عقل ولا ابداع
فمن الحكمة أن لا يرد المغرب على هذه الشرذمة التي عاثت في الأرض فسادًا
ثانيا لا ننسى بأن لديهم كمية كبيرة من خيرات الأرض يسخرونها من أجل معاكسة المغرب وترك الشعب يموت في البحار قلو لم تكن أموال البترول التي صرفت ولا زالت تصرف على ;;;;;;; لما بقي منهم فرد في تندوف القاحلة وعلينا أن نتفهم الوضع التي تعيش فيه الجزائر الان لقد كونت دولة داخل دولة وتشابكت عليها المحن
الشعب الجزاءري الشقيق.
الصحرة تبنات بفلوسنا وبعرق كتافنا واليوم احنا ابناء الشعب الاحرار اللي غادين ندافعوا عليها بارواحنا و دمائنا وبكتابتنا وشتمنا لكل من التبون والرخيص
الجزاءر تمثل خطر كبير على المغرب فلهدا يجب وضع لجنة امنية خاصة بالجزاءريين القادمين و حتى القاطنيين في المغرب
فكف يا تنون عن حمل معاول العداء و الجفاء للمغاربة الذين لا تنطلي عليهم حيل ناس المرادية مهما مكروا.