وزير خارجية فلسطين يدعم وحدة التراب المغربي

هسبريس من الرباط

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، موقف بلاده "الثابت" عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بوحدة وسلامة أراضيها، ودعم وحدة التراب المغربي وجهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأثنى وزير الخارجية الفلسطيني، خلال استقباله سفير المملكة المغربية في فلسطين، محمد الحمزاوي، بمقر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله، "على موقف المملكة الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها؛ وكذا دعمها له في مواجهة مخاطر صفقة القرن وتبعاتها".

كما فصّل المالكي للسفير المغربي، خلال هذا اللقاء، التطورات الأخيرة عقب إعلان "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية، وما آلت إليه الأمور منذ بيان وزراء خارجية الدول العربية الرافض للصفقة أو التعاطي معها.

ولم تفت الوزير الفلسطيني الإشادة بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات عبر ترؤس الملك محمد السادس لجنة القدس.

يذكر أن هذا اللقاء، وفق ما أفاد به مصدر مطلع، "جاء على خلفية محاولات زج القضية الفلسطينية في مسائل تخص الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وبما يخالف الموقف الرسمي والواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".