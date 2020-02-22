24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفقيه بوليف (5.00)

  2. موظف شرطة يهدد بالانتحار في مدينة خنيفرة‎ (5.00)

  3. رحيل بوتفوناست (5.00)

  4. ثلاث حالات انتحار في يوم واحد ببرشيد وسطات (5.00)

  5. محامي فرنسي يميط اللثام عن تفاصيل "اختطاف" المهدي بنبركة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | وزير خارجية فلسطين يدعم وحدة التراب المغربي

وزير خارجية فلسطين يدعم وحدة التراب المغربي

وزير خارجية فلسطين يدعم وحدة التراب المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 22 فبراير 2020 - 15:05

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، موقف بلاده "الثابت" عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بوحدة وسلامة أراضيها، ودعم وحدة التراب المغربي وجهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأثنى وزير الخارجية الفلسطيني، خلال استقباله سفير المملكة المغربية في فلسطين، محمد الحمزاوي، بمقر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله، "على موقف المملكة الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها؛ وكذا دعمها له في مواجهة مخاطر صفقة القرن وتبعاتها".

كما فصّل المالكي للسفير المغربي، خلال هذا اللقاء، التطورات الأخيرة عقب إعلان "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية، وما آلت إليه الأمور منذ بيان وزراء خارجية الدول العربية الرافض للصفقة أو التعاطي معها.

ولم تفت الوزير الفلسطيني الإشادة بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات عبر ترؤس الملك محمد السادس لجنة القدس.

يذكر أن هذا اللقاء، وفق ما أفاد به مصدر مطلع، "جاء على خلفية محاولات زج القضية الفلسطينية في مسائل تخص الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وبما يخالف الموقف الرسمي والواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حديث السبت السبت 22 فبراير 2020 - 15:15
لم يقل شيئا. !!! فقط تلاعب بالمصطلحات والعموميات ولم يشر إلى أي حقيقة او قضية بعينها ولا يستطيع أن يذكر قضية الصحراء المغربية لأنه يحلب بقرتين إثنين معا......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
2 - Hamid السبت 22 فبراير 2020 - 15:18
المعرب في صحرائه أحب من احب وكره من كره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - مغربي أمازيغي صحراوي السبت 22 فبراير 2020 - 15:20
والله عرفتها مند البداية... بأن السفير الفلسطيني بالجزائر وضعت له مصيدة بالطريقة الخبيثة التي يتقنها النظام الجزائري فوجد نفسه بغتة تؤخد له صورة بجانب مرتزقة و شرويطتهم ولم يرد حينها إفساد البروتوكول المسطر من طرف أهل الدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - ملاحظ السبت 22 فبراير 2020 - 15:24
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني يدعم وحدة التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة وجهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة. هل سيستدعي تبون سفير فلسطين كما فعل مع ساحل العاج ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - من تخوم الريف السبت 22 فبراير 2020 - 15:25
انتهازيون، يريدون تمزيق الممزق. لم زج فلسطين في مشكلة كهذه و هي تعاني ما تعانيه من ويلات. و كأن ما تعيشه فلسطين من مآسي لا يكفيهم. شرذمة انتهازية تفتقر لأسس و أدبيات السياسة، لكن الخطأ يتحمله النظام الجزائري. حركة صبيانية غير مدروسة العواقب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - رفيق امحمد السبت 22 فبراير 2020 - 15:33
أعتقد ام الفلسطينيين يوزعون الأدوار بينهم ليضحكو على ذقون المغاربة . نحن كمواطنين مغاربة لايهمنا مواقف حكومة المغرب . قضيتنا الاولى هي قضية الوحدة الترابيةرلبلادنا ولم تبقى قضية فلسطين التي اختار قياديون فلسطين ان يبدلوا دعم المغرب بدعم جمهورية تندوف واسيادها في نظام عسكر الجزائر . نحن زج بنا في العداء لاسرائيل من اجل شعب قياديوه منخرطون في مخططات معادية لوحدة ترابنا . لا فلسطين ولا عباس ولا عبد القادر . لا وزير ولا سفير فلسطيني يهمنا . لقد اختاروا من يدعمهم ووضعوا المغرب في في قائمة الاعداء . فإلى الجحيم هؤلاء الذين مزقوا أرضهم ويتقاتلون من أجل المنافع والسلطة . لا شان لنا بهم ولاشان لهم بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - قلم واقعي السبت 22 فبراير 2020 - 15:35
كيف ل سفير دبلوماسي أن يقع في المحظور في مثل هكذا خطأ ، أوا لا يعرف علم المرتزقة ؟!!! الموقف الثابت هو أن لا تضع يدك في يد عدو صاحبك و أخوك كما نفعل نحن مع الإسرائيليين الذين يطلبون ود المملكة المغربية و نرفضهم من أجل الفلسطينيين ، أو نتعامل مع إسرائيل نحن أيضا لكن نبقي على موقفنا الثابت من القدس لفلسطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.