أخنوش يعرض "الجيل الأخضر" في مجلس الحكومة

هسبريس من الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، ليتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، حول أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030" المقدمة أمام الملك محمد السادس.

وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم المتعلق بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، والثاني بنظامي الترخيص والتصريح بالأنشطة وبالمنشآت وبمصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بهما المنتمية للفئة الثانية.

الموعد سيعرف، أيضا، دراسة اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد بتاريخ 23 شتنبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.