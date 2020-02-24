وفد غابوني يحل ضيفا على والي "جهة الداخلة"

هسبريس من الداخلة

استقبل لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، صباح اليوم، وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من جمهورية الغابون، يزور مدينة الداخلة ضمن برنامج تكويني تُشرف عليه الأكاديمية المغربية للدراسات الخارجية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

الاجتماع الذي احتضنه مكتب والي الجهة عرف تباحث الجانبين تاريخ العلاقات المغربية الغابونية وسبل تعزيزها، فضلا عن تقديم عرض مفصل يشرح مؤهلات وموارد جهة الداخلة وادي الذهب، السياحية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والأمنية.

كما بسط العرض المقدم إحصائيات ونسب التقدم في إنجاز المشاريع الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في ظل العناية المولوية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الأقاليم الصحراوية.

ومن المرتقب أن يلتقي الوفد المكون من 15 دبلوماسيا غابونيا عددا من ممثلي المجلسين الجهوي والبلدي للداخلة؛ وذلك من أجل استبيان مدى مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها الخاصة، والاطلاع عن قرب على إمكانيات الاستثمار وفرص الشراكة الممكنة بالجهة.

يذكر أن جمهورية الغابون كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها، الشهر الماضي، بجهة العيون الساقية الحمراء، حرصا منها على ترسيخ مبدأ دعم مغربية الصحراء وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الرباط.