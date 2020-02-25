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الرئيسية | سياسة | غياب "تبون" يؤجل زيارة "غونزاليس" إلى الجزائر

غياب "تبون" يؤجل زيارة "غونزاليس" إلى الجزائر

غياب "تبون" يؤجل زيارة "غونزاليس" إلى الجزائر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:45

نفت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، وجود أي علاقة للمغرب بإلغاء زيارتها التي كانت مقررة غدا إلى الجزائر، أو بموقف إسبانيا من النزاع على الصحراء المغربية.

في المقابل، أكدت الوزيرة الإسبانية، على هامش مشاركتها في اجتماع "مجموعة 5" (G 5) للساحل بنواكشوط، أن إلغاء زيارتها إلى الجزائر يرجع إلى تواجد عبد المجيد تبون، رئيس الدولة، ووزير خارجيته، في المملكة العربية السعودية، مخبرة بأن موعدا جديدا حدد للزيارة.

وبذلك دحضت المسؤولة الحكومية الإسبانية تكهنات بعض وسائل الإعلام بأن تأجيل الزيارة كان بسبب غضب الجزائر من موقف إسبانيا تجاه الصحراء المغربية، وبأن الجزائر تشعر بأن مدريد مساندة للرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هشام من فاس الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:03
الجزائر اصيبت بالسعار . حقد دفين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - rado الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:27
لو كان أي بلد آخر غير الجزائر جارا شرقيا للمغرب ما كان لمشكل الصحراء المغربية أن يكون إطلاقا إطلاقا.....n!، هل يستطيع (تبون وزبانيته) أن يجرأ ولو بهمسة خفيفة جدا جدا... دفاعا عن شعب الباسك الدي هو على حق مليار مرة من عصابة بوزبال، طبعا لا وألف لا، بل مستحيل، ولماذا مستحيل، الجواب بسيط جدا، لأن (تبون وزبانيته) أشد كفرا ونفاااااقا، وهدا تعلمه الوزيرة الإسبانية حق المعرفة.
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