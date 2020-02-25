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كُتّاب وآراء
غياب "تبون" يؤجل زيارة "غونزاليس" إلى الجزائر
نفت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، وجود أي علاقة للمغرب بإلغاء زيارتها التي كانت مقررة غدا إلى الجزائر، أو بموقف إسبانيا من النزاع على الصحراء المغربية.
في المقابل، أكدت الوزيرة الإسبانية، على هامش مشاركتها في اجتماع "مجموعة 5" (G 5) للساحل بنواكشوط، أن إلغاء زيارتها إلى الجزائر يرجع إلى تواجد عبد المجيد تبون، رئيس الدولة، ووزير خارجيته، في المملكة العربية السعودية، مخبرة بأن موعدا جديدا حدد للزيارة.
وبذلك دحضت المسؤولة الحكومية الإسبانية تكهنات بعض وسائل الإعلام بأن تأجيل الزيارة كان بسبب غضب الجزائر من موقف إسبانيا تجاه الصحراء المغربية، وبأن الجزائر تشعر بأن مدريد مساندة للرباط.