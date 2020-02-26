الهمة ينقل رسالة ملكية إلى ولي العهد السعودي

هسبريس من الرباط

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم بالرياض، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الذي أبلغه رسالة شفوية من الملك محمد السادس.

وأكد الهمة خلال اللقاء ذاته إرادة الملك محمد السادس القوية لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين في كل المجالات وتدعيم آلياتها وإغناء مضمونها، كما تم التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقل الهمة إلى الأمير سلمان، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها له الملك محمد السادس.