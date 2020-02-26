24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكرنفالات في زمَن الكُورُونَا فِيرُوس! (5.00)

  2. "مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)

  3. مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬ (5.00)

  4. نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل (5.00)

  5. الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الهمة ينقل رسالة ملكية إلى ولي العهد السعودي

الهمة ينقل رسالة ملكية إلى ولي العهد السعودي

الهمة ينقل رسالة ملكية إلى ولي العهد السعودي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:27

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم بالرياض، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الذي أبلغه رسالة شفوية من الملك محمد السادس.

وأكد الهمة خلال اللقاء ذاته إرادة الملك محمد السادس القوية لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين في كل المجالات وتدعيم آلياتها وإغناء مضمونها، كما تم التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقل الهمة إلى الأمير سلمان، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها له الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متقاعد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:52
تحيا الاخوة المتينة والقوية للشعب المغربي والشعب السعودي بقيادة عاهلي البلدين الشقيقين محمد السادس ومحمد بن سلمان حفظهما الله ونصرهما!!!! يارب امين!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.