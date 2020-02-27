البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

هسبريس - د.ب.أ

صوت البرلمان التونسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك بموافقة 129 عضوا ورفض 77 عضوا وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل عدد نواب البرلمان المؤلف من 217 مقعدا.