24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود (5.00)

  2. لوبيات تستولي على مخزون "الكمامات" الواقية من "كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي (5.00)

  4. الأسرة في خطر.. (5.00)

  5. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أمير قطر يستقبل "فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك

أمير قطر يستقبل "فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك

أمير قطر يستقبل "فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك
هسبريس من الرباط
الخميس 27 فبراير 2020 - 15:20

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة مستشار الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه خلال هذه المقابلة، التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جرى "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ونقل فؤاد عالي الهمة، في بداية هذا اللقاء، لأمير دولة قطر "تحيات الملك محمد السادس، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بدوام النماء والرفعة"، فيما "حمله أمير قطر تحياته لأخيه الملك وتمنياته له بموفور الصحة والسداد، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهذه المناسبة، عن "شكره على قرار الملك محمد السادس تعبئة كل طاقات وخبرات المملكة المغربية للمساهمة في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.