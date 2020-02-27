أمير قطر يستقبل "فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك

هسبريس من الرباط

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة مستشار الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه خلال هذه المقابلة، التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جرى "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ونقل فؤاد عالي الهمة، في بداية هذا اللقاء، لأمير دولة قطر "تحيات الملك محمد السادس، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بدوام النماء والرفعة"، فيما "حمله أمير قطر تحياته لأخيه الملك وتمنياته له بموفور الصحة والسداد، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهذه المناسبة، عن "شكره على قرار الملك محمد السادس تعبئة كل طاقات وخبرات المملكة المغربية للمساهمة في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022".