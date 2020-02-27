العثماني: ترويج أخبار كاذبة بشأن "كورونا" ممارسات "غير معقولة"

هسبريس من الرباط

حذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، من نشر معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة بشأن انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه إلى حدود الساعة لم تسجل أي حالة ببلادنا كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة.

وقال العثماني، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، إن "الأخبار غير الصحيحة تثير الذعر وتضر بالمواطنين وبمصالحهم وباستمرارية مرافق عملهم، وكذا بالمرفق العام"، مردفا بأن مثل هذه الممارسات "غير معقولة نهائياً".

ودعا العثماني إلى التأكد من المعلومات باللجوء إلى الجهات المختصة، وزاد: "لدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، كما أن وزارة الصحة تبقى المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذي يعيش العالم على وقع انتشاره، فهي التي تتوفر على اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة واتخاذ الترتيبات اللازمة".

رئيس الحكومة شدد على أن هناك "لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تتابع تطورات الموضوع عن كثب، تضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين؛ كما تشكلت لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا، عاليي المستوى، تتابع كل ما يخص الجانب الطبي والتقني وتطور الفيروس دوليا وإقليميا".

كما أن آليات المراقبة المتبعة، يضيف رئيس الحكومة، "أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتتطور باستمرار وفق المعايير الدولية"، مردفا: "لذا أطمئن المواطنين بوجود متابعة ومراقبة جيدتين، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، لكن دون المبالغة والشعور أمام أي خبر بنوع من الهلع والذعر".

وحث العثماني المواطنين على التصرف بطريقة إيجابية، "لأن الجهات المعنية تتعامل مع الحالات المشتبه فيها بسرعة وباستعجال وتقوم باللازم لعزلها والقيام بالتحليلات الضرورية".

وأكد المصدر ذاته أن "جميع الحالات المشتبه فيها تأكد أنها غير مصابة بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "منذ البداية، وبتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، اتخذت جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط، حتى لا يتسرب هذا المرض لبلادنا".

"وزارة الصحة، من خلال بوابتها وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، تقدم باستمرار الأخبار المرتبطة بتطور الفيروس، وأدوات الوقاية والنصائح الضرورية في هذا المجال، من قبيل غسل اليدين بانتظام وبشكل متكرر وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال اللصيق مع المصابين بأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الاتصال بالجهات الطبية في حالة الاشتباه"، يورد رئيس الحكومة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى إطلاق خط اقتصادي للتواصل (ألو اليقظة الوبائية) لتلقي اتصالات المواطنين وطرح أسئلتهم أو التأكد من بعض الحالات، أو غير ذلك من المعلومات.

ونوره العثماني، في ختام كلمته، بـ"جميع الجهات الصحية والأمنية التي تتابع الموضوع، وبنجاح عملية إرجاع مغاربة مقاطعة ووهان الصينية بعد تعليمات مباشرة من جلالة الملك حفظه الله".

وأورد العثماني أن "طلبة ووهان اجتازوا فترة المراقبة الطبية، في مركزين صحيين، بجميع الاحتياطات الضرورية"، وأن "المرحلة تمت بسلام ورجعوا إلى أسرهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وشكر رئيس الحكومة الملك محمد السادس والأطر الصحية والطبية والأمنية، وأيضا جميع من تعاونوا، سواء العائدون أو عائلاتهم، أو الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.