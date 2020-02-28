24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)

  3. الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)

  4. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

  5. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | جمهورية جيبوتي تفتح قنصلية عامة بالداخلة

جمهورية جيبوتي تفتح قنصلية عامة بالداخلة

جمهورية جيبوتي تفتح قنصلية عامة بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:04

افتتحت جمهورية جيبوتي، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله.

ويتعلق الأمر بثالث تمثيلية دبلوماسية بالداخلة، بعد القنصلية العامة لغامبيا التي افتتحت في سابع يناير المنصرم، والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في 17 من نفس الشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سليم الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:17
تبون سيصاب بجلطة دماغية اذا استمرت الدول في فتح قنصلياتها في المغرب، برافو استمروا، الهجوم خير وسيلة للدفاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - زكرياء عبد العزيز الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:18
شكرا للأصدقاء والحلفاء الأفارقة على قراراتهم فتح قنصليات لهم بالصحراء المغربية المزيد من الهزائم للجبهة الإرهابية والنظام الجزائري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
3 - يونس الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:21
ضربة موجعة للنفصاليين ما كاين غي التصرفيق من دبا للقدام استعدوا يا مرتزقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - Mustapha Annour الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:24
شكرا لدول التي تؤكد صدقتها مع المغرب واتمنى ان تقوم الدولة بفتح طريق صيار من اݣادير الى الداخلة وكدالك سكة قطارات وموانئ بجودة عالمية وتشجيع شركات الأجنبية بالاستتمار هناك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - ولد الشعب الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:28
تحية للديبلوماسية المغربية..كم اتمنى ان ياتي دور بعض الدول الصديقة حتى نسمع انهيار التبون عصابنه والمرتزقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - عمر المغربي الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:39
تحية طيبة وشكر جزيل للاشقاء الافارقة حكومة و شعبا لموقفهم النبيل المتضامن مع المغرب من أجل وحدته الترابيه تعبيرا منه بذلك عبر فتح قنصليات بلدانهم بالاقاليم الجنوبية عاش المغرب ألم حد من طنجة للكويرة والعز للافارقة الاحرار الرافضين لسياسة فرق تسد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - الباعمراني. الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:40
ما يلاحظ ان المملكة المغربية الشريفة تحقق تباعا انتصارات ديبلوماسية ساحقة على اعداءها،،
وقريبا ان شاء الله ستطلق عليهم رصاصة الرحمة ..
بعد سحب مايقارب من تسعين دولة في العالم اعترافها بجمهورية الوهم، هاهي الدول الافريقية بدات تفتح قنصلياتها تباعا في مدينة العيون ومدينة الداخلة وهذا معناه ان مرتزقة البوليزاريو وأسيادهم في قصر المرادية لم يعد لهم. اليوم الحق حتى في الوهم والاحلام هههه!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.