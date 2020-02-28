جمهورية جيبوتي تفتح قنصلية عامة بالداخلة

هسبريس من الداخلة

افتتحت جمهورية جيبوتي، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله.

ويتعلق الأمر بثالث تمثيلية دبلوماسية بالداخلة، بعد القنصلية العامة لغامبيا التي افتتحت في سابع يناير المنصرم، والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في 17 من نفس الشهر.