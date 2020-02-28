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كُتّاب وآراء
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جمهورية جيبوتي تفتح قنصلية عامة بالداخلة
الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:04
افتتحت جمهورية جيبوتي، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله.
ويتعلق الأمر بثالث تمثيلية دبلوماسية بالداخلة، بعد القنصلية العامة لغامبيا التي افتتحت في سابع يناير المنصرم، والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في 17 من نفس الشهر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - سليم الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:17
تبون سيصاب بجلطة دماغية اذا استمرت الدول في فتح قنصلياتها في المغرب، برافو استمروا، الهجوم خير وسيلة للدفاع
2 - زكرياء عبد العزيز الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:18
شكرا للأصدقاء والحلفاء الأفارقة على قراراتهم فتح قنصليات لهم بالصحراء المغربية المزيد من الهزائم للجبهة الإرهابية والنظام الجزائري .
3 - يونس الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:21
ضربة موجعة للنفصاليين ما كاين غي التصرفيق من دبا للقدام استعدوا يا مرتزقة.
4 - Mustapha Annour الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:24
شكرا لدول التي تؤكد صدقتها مع المغرب واتمنى ان تقوم الدولة بفتح طريق صيار من اݣادير الى الداخلة وكدالك سكة قطارات وموانئ بجودة عالمية وتشجيع شركات الأجنبية بالاستتمار هناك
5 - ولد الشعب الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:28
تحية للديبلوماسية المغربية..كم اتمنى ان ياتي دور بعض الدول الصديقة حتى نسمع انهيار التبون عصابنه والمرتزقة.
6 - عمر المغربي الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:39
تحية طيبة وشكر جزيل للاشقاء الافارقة حكومة و شعبا لموقفهم النبيل المتضامن مع المغرب من أجل وحدته الترابيه تعبيرا منه بذلك عبر فتح قنصليات بلدانهم بالاقاليم الجنوبية عاش المغرب ألم حد من طنجة للكويرة والعز للافارقة الاحرار الرافضين لسياسة فرق تسد
7 - الباعمراني. الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:40
ما يلاحظ ان المملكة المغربية الشريفة تحقق تباعا انتصارات ديبلوماسية ساحقة على اعداءها،،
وقريبا ان شاء الله ستطلق عليهم رصاصة الرحمة ..
بعد سحب مايقارب من تسعين دولة في العالم اعترافها بجمهورية الوهم، هاهي الدول الافريقية بدات تفتح قنصلياتها تباعا في مدينة العيون ومدينة الداخلة وهذا معناه ان مرتزقة البوليزاريو وأسيادهم في قصر المرادية لم يعد لهم. اليوم الحق حتى في الوهم والاحلام هههه!
وقريبا ان شاء الله ستطلق عليهم رصاصة الرحمة ..
بعد سحب مايقارب من تسعين دولة في العالم اعترافها بجمهورية الوهم، هاهي الدول الافريقية بدات تفتح قنصلياتها تباعا في مدينة العيون ومدينة الداخلة وهذا معناه ان مرتزقة البوليزاريو وأسيادهم في قصر المرادية لم يعد لهم. اليوم الحق حتى في الوهم والاحلام هههه!
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