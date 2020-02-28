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كُتّاب وآراء
بوريطة: المغرب يحترم صلاحيات "غوتيريش"
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم بمدينة العيون، إن "المغرب يحترم صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء".
وأكد بوريطة، في لقاء صحافي أعقب اختتام أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب -دول جزر المحيط الهادي، التي نظمت تحت شعار "توطيد علاقات التعاون وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة وتوحيد الأصوات وتعزيز الرخاء المشترك"، على أن "المغرب لا يتدخل في صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة، ويظل، في الوقت نفسه، متشبثا والمبادئ والمحددات التي يتبناها مجلس الأمن لإيجاد حل لقضية الصحراء".
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن "هذه المبادئ والمحددات التي تتشبث بها المملكة تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية"، مذكّرا في الوقت ذاته بموقف دول جزر المحيط الهادئ بمقتضى "إعلان العيون"، والذي شدد على أن إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يتم إلا "في احترام تام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية".
وأكّد رؤساء وفود البلدان المشاركة في المنتدى أن "جهة الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية"، معبّرين في الوقت ذاته عن "دعمهم للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، في احترام تام للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية".