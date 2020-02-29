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الرئيسية | سياسة | وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا"

وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا"

وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا"
هسبريس من الرباط
السبت 29 فبراير 2020 - 13:00

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن وجود وثائق رسمية لدولة جارة (يقصد الجزائر) تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا".

وأكد بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة أمس مع سفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى المملكة المغربية، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن "منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف النجاح نفسه، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء".

وأضاف الوزير أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".

وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بنّاء لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بأن "المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض".

وأشار إلى أن الملك محمد السادس أكد أن المغرب لن يظل مكتوف الأيدي، بل هناك تنمية ونموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز القبول الدولي بمغربية الصحراء.

وأضاف، في هذا الإطار، أن مغربية الصحراء هي بمثابة قطار يمشي في إطار مسار أخذ طريقه باعتراف دولي، مشيرا إلى أن هناك دولا أكثر فأكثر ستعمل على فتح تمثيليات قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية، كما أن هناك اجتماعات متعددة سيتم عقدها هناك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - سعيد السبت 29 فبراير 2020 - 13:11
لابد من رفع دعوى قضائية لدى الامم المتحدة
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52
2 - انزكان السبت 29 فبراير 2020 - 13:13
سلم لسانك وعقلك ويداك. وخاب مسعى من رمى شرا للوطن .وأنا هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. والسلام على نبينا. والمغرب في صحراءه. والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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105
3 - your السبت 29 فبراير 2020 - 13:14
ستبقى الجزاير على الدوام تلهث وراء السراب.
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79
4 - الحل السبت 29 فبراير 2020 - 13:16
لا يمكن وضع نهاية لهذا الملف الا بالدخول في حرب شاملة هع دولة الشرائر وعصابة قصر المرادية بمنطق علي وعلى اعدائي وليس لذينا ما ستخسره فالحرب ستحرق الكل الاخضر واليابس من حدود تونس حتى المحيط
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-9
5 - ابو علي السبت 29 فبراير 2020 - 13:17
لان عصابة بوخروبة خسرت 1000 مليار دولار على قضية فاشلة و عصابة ارهابية و جعلوا الشعب الجزائري يكره الشعب المغربي و و نحن كمغاربة لا نكره احد لاننا بلد السلم و السلام و الحمد لله ليس عندنا لا بترول و لا غاز و نحن الافضل و الحمد لله
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74
6 - اسفي حاضرة المحيط السبت 29 فبراير 2020 - 13:17
الله يعطيك الصحة و كثر من امثالك أنتم من أبناء المغرب الأبرار المدافعين عن و حدة المغرب بكل ما اوتيتم من معرفة وحنكة وعلم و الله المستعان . وليكن في علمكم ايها الوزير المحترم أن كل والمغاربة كبارا و صغارا أغلبية و معارضة الشعب المغربي كله وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله للدفاع عن وجودنا و عن وحدتنا من طنجة العالية الى الكويرة الغالية . تصريحكم هذا ربما سيتسبب في شلل نصفي للرئيس المفروض تبون .
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49
7 - متتبع رقم 1 السبت 29 فبراير 2020 - 13:17
سبحان الله حكام الجزائر أصابتهم عقدة اسمها المغرب
أي خطوة يقوم بها المغرب وفي أي مجال
الا وتجد معاكسة ومعارضة لا مثيل لها من جانب الجارة
همها الوحيد والاوحد هو تتبع خطوات المغرب ومراقبته في كل الخطوات
أي عقدة هاته ..واي جنون هذا الذي أصيب به حكام الجزائر ..
عجبا أنها البلد الوحيد في العالم الدي صرف ميزانية ضخمة(400مليار دولار) مند 1975 في قضية لا تعنيه ولا تهمه
هذا مرض عضال
نطلب الله السلامة
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43
8 - سعيد صادق السبت 29 فبراير 2020 - 13:19
سيادة المغرب غير قابلة للمساومة، والجارة الشقيقة الجزائر نتمنى من حكامها ان يهتموا برفاهية إخواننا من الشعب الجزائري العظيم، نريد ان نعانق إخواننا هناك و نبني جسر التعاون لما فيه مصلحتنا جميعا...
و سينعكس كل ذلك بالخير على المنطقة و على دعاة الانفصال الدين يجدون التربة مناسبة لممارسة رأيهم و حكمهم في إطار ما يعرف بالحكم الذاتي...
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17
9 - Achraf السبت 29 فبراير 2020 - 13:20
كنت امل ان يكون حقد عسكر الجزائر على فرنسا التي استباحت دماء الجزائريين لا على المغرب الجار والمسلم مثلهم ،الذي ساندهم حتى حصلوا على الاستقلال

العسكر الجزائري لم يستوعب الدرس في حرب الرمال ويبحثون عن درس آخر ،فإن لم يستححوا فسيكون في القريب العاجل ،لان الشعب الجزائري و كل شمال افريقيا ملت من فسادهم وعقليتهم المتحجرة والقديمة

بسببكم التنمية متوقفة في شمال افريقيا
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19
10 - مغربي قح السبت 29 فبراير 2020 - 13:20
ومن تكون الجزائر ؟لا يجب إعطاء الامور أكثر من قيمتها.لو كان بيدها شي لما تسارعت كل الدول الإفريقية لفتح قنصلياتها بمدن جنوب المملكة ،وبالمناسبة ندعو الأشقاء الصحراويين بجمهورية تندوف الصحراوية بفتح قنصلية لهم بإحدى مدن الجنوب للملكة المغربية بالعيون أو الداخلة على غرار اشقائهم الأفارقة !
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20
11 - مغربي صحراوي شرقي السبت 29 فبراير 2020 - 13:21
لماذا لا تسلم هذه الوثائق للأمم المتحدة في الإجتماع المقبل لمزيد من التعرية على خبث النظام الجزائري البليد الذي فقر شعبه وهدر ثروته على مرتزقة ومجهولي الهوية يسميهم الشعب الصحراوي الخيالي
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18
12 - الحو السبت 29 فبراير 2020 - 13:21
سبحان الخالق، و من تكون هذه الجازاءير حتى تفرض رأيها على دول ذات سيادة و هي أصلا ليست لها سيادة بحكم لا شرعيتها حسب الثورة القاءيمة منذ سنة و هي الآن في سنتها الثانية. يقول المثل المغربي الله إجيب اللي فيقنا بعيوبنا.
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12
13 - yoz السبت 29 فبراير 2020 - 13:24
امور غريبة تقع بين البلدين يصعب استيصاغها... وهي ان الجزائر دائما ما"تنمم" في المغرب و تشيطنه..و في نفس الوقت المغرب لا يتدخل في شؤون الجزائر رغم عدة فرص كانت و لازالت متاحة له لتشويه النظام الجزائري من بينها الحراك... لكنه"المغرب" ينأى بنفسه و يسالم قدر الامكان.. لدرجة انه سبق ان اطار راس مزوار و اغتاله سياسيا و اداريا بسبب تعليق بسييييط... فهل يوجد سلم و مسالمة كهده .. ام ان هناك كواليس.؟؟
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11
14 - Mohajir السبت 29 فبراير 2020 - 13:25
سنواصل التفاوض دبلوماسيا ولن نتخلى عن صحرائنا ، الجارة ستصبح هي الخاسرة.
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7
15 - جلال السبت 29 فبراير 2020 - 13:25
ما يحيرني هو درجة بلادة بعض الصحراويين الذين يعتقدون بان العصابة الحاكمة في الجزائر تحب لهم الخير و تدافع عنهم بالغالي و النفيس ، رغم ان الحقيقة واضحة فلو كان في العصابة خير لكان الشعب الجزائري اولى به .
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11
16 - اولاد الوطن السبت 29 فبراير 2020 - 13:25
تبارك الله عليك السي بوريطة هذا هو الكلام الزين ، الحزم والصرامة في الموقف والمغرب في صحراءه رغم أنف الأعداء والخونة وإذا اقتضى الحال فنحن مجندون لردع كل من سولت له نفسه المساس بشبر واحد من صحراءنا الطاهرة وتحية اجلال واكبار لجنودنا الابرار وشهداء هذا الوطن العظيم ، عاش الملك ،عاش المغرب وعاش المغاربة
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13
17 - imad السبت 29 فبراير 2020 - 13:26
المغرب ليس فيه الصحراء وحدها التي تحظى بالنصيب الأكبر للتنمية ..هناك جهات داخل المغرب تعاني الركود اق ولا أحد ينظر اليها ولا من مسؤول
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-6
18 - حاميدو السبت 29 فبراير 2020 - 13:27
تبارك الله على سي بوريطة....هذا الرجل أكيد سيرسل تبون الجزائر إلى مستشفى الأمراض العقلية .
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13
19 - youssef ech chaffani السبت 29 فبراير 2020 - 13:29
الله الوطن الملك عاش المغرب الصحراء هي جزء لا يتجزاء
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10
20 - bensaid السبت 29 فبراير 2020 - 13:29
إن الله واحد. و يحب الوحدة. و لا يحب التفرقة.
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5
21 - ابن المغرب السبت 29 فبراير 2020 - 13:31
الله أكبر كبيرا من نصر إلى نصر بإذن المولى حينما تتوفر عزائم الرجال ويعضون بالنواجد على الوطن ووحدته وتنميته تتحقق الأهداف نريد فتح ملف المدينتين السليبتين سبتة ومليلية الطاقم الحالي لوزارة الخارجية ورجالات الديبلوماسية المغربية في مستوى اللحظة الآن نقولها بوضوح ويجب الاستمرار ووصل اللاحق بالسابق لن يحترمك المنتظم الدولي إذاكنت ضعيفا وتدافع فقط لابد من سياسة هجومية ولابد من تعزيز الجبهة الداخلية لإلحاق الهزيمة النهائية بالاعداء والمتربصين المراهنين على الأوهام ولابد من تحية جنود الديبلوماسية المغربية ومعهم جنود الميدان أفراد القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية ومواطنينا في الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس المغرب ماض في طريقه الصحيح طريق الديمقراطية والتنمية ولا نامت أعين الأعداء والخونة
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2
22 - Hollandddddsdss السبت 29 فبراير 2020 - 13:32
ما علينا إلا أن نقول لكم وللاجيال القادمة ما قاله الله سبحانه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون.
للوطن رجال من طنجة الي خدود السينيغال والتكن المغر ب والسينيغال دولة واحدة كما كانت في الماظي ونحن كشعب لا نعترف إلا بهذه الحدود.
الله الوطن الملك
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3
23 - ahmed السبت 29 فبراير 2020 - 13:34
ce régime algerien cherche une autre triha est il va bientot l'avoire cette fois ci pas du maroc mais du peuple algérien ce régime ces jours sont compter quand chengriha ira s'installer a elalia pour toujours ca sera la fin de ce régime maudit
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2
24 - Fahd السبت 29 فبراير 2020 - 13:36
يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. كفى عصابة جينرالات الجزائر ما ينعثون به من طرف الشعب الجزائري ونظرة هذا الأخير اليهم كوحوش مفترسة. مصيرهم مزبلة التاريخ لما أضاعوا لمواطنيهم وللمغرب العربي من فرص التقدم والخروج من الفقر والبطالة. غضب الله عنهم ولعنهم الى يوم الدين ان شاء الله.
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25 - فكيكي السبت 29 فبراير 2020 - 13:36
إلى الأمام فعلا المغرب اخذ مساره التنموي الشامل من طنجة إلى لكويرة العالم بأسره يساند المغرب في هذا المسار لأنه اكتشف ان هذا المشكل يخص الجزائر وحدها في العالم وتريد أن تجر معها بعض الدول الضعيفة اقتصاديا لتصنع منها حلف يساند جوقتها بتندوف.ومشكل الصحراء بالنسبة للجزائر أولى من التفكير في حل مشاكلها الداخلية والإستحابة للشارع الجزائري الذي له مطالب عدة بدل الإستجابة لحركة انفصالية لا مستقبل لها وعاقبتها ستكون مزبلة التاريخ.
هذا المغرب وما أدراك من المغرب انتصارات تلوى الأخرى ستتحقق مستقبلا للدبلوماسية المغربية.
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26 - ابراهيم السبت 29 فبراير 2020 - 13:36
صراحة غريب جدا هذا الإصرار من طرف النظام الجزائري على معاكسة المصالح المغربية!!!لماذا نتصارع في الوقت الذي يمكن فيه أن نتعاون؟!!!! قتل في الحرب العالمية الثانية 50 مليون شخص..ولا توجد أحقاد اليوم بين دول أوروبا في حين لا نزال نجتر بقايا العداء الأيديولوجي والغباء السياسي المتراكم منذ 60 عاما!!!! افيقو من سيادتكم رحمكم الله،فلن يكون هناك منتصر مهما طال عمر هذا الصراع...
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2
27 - حداش السبت 29 فبراير 2020 - 13:38
أتعلمون من هي الدولة المفلسة ،هي التي توهم نفسها بل شعبها بأن لها مبادئ ومواقف إنسانية وتدافع عن هذه المواقف الوهمية من صنع خيالها ضلت تكذب على شعبها بصحة موقفها حتى ظنو هم أنفسهم أنهم على صواب ،وإنما هم يركضون وراء السراب ،لا هم بالغو مرادهم ولا طورو بلدهم (سخونيت الرأس كاتلى بالندامة).ماشي الحماق هاذا 50 سنة وما طفروهاش المهم حصلو حصلة واعرة ،كيطلبو السلة بلا عنب.
غريب مواقف السياسيين الجزائريين تجاه المغرب.
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3
28 - سيف الإسلام السبت 29 فبراير 2020 - 13:43
الملك محمد السادس حفظه الله له بعد اقتصادي تنموي عربي أفريقي عالمي.فمن أراد الانخراط فيه فمرحبا به. من أراد السير في الاتجاه المعاكس فله دلك.لتبقى تلك الحدود مغلقة بيننا وبين جنرالات الجزائر وليس الشعب الجزائري الشقيق المهضوم في حقوقه وثروته من طرف هؤلاء الذين يكنون الحقد الذفين للمغرب منذ حكم هواري بومدين إلى الآن.ونحن نسير في مسار تنموي بحكمة وتبصر ونماء بصحراءنا ومختلف مناطق المغرب الحبيب ونهج ديموقراطي مشهود به.
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3
29 - بركاني ابن الشرق السبت 29 فبراير 2020 - 13:47
الحرب الذي يتحدث عنه البعض بين الجزائر والمغرب مستبعد جدا ولن يكون لانه حتى لو اقدمت الجارة الشرقية على التلويح به فانها ستقع في المصيد وسيفتضح امرها بانها طرف في النزاع حينئذ سينقلب عليها كل شيئ
وستخسر اوراقها الكاملة ما دام انها تؤكد بانها فقط تتضامن عن مبدأ تقرير مصير الشعوب وتقف امام الجميع مثل ما تتشدق بالوقوف مع فلسطين لكنها لم تستطع ان ان تستدعي سفيرها في الولاية المتحدة من اجل الاحتجاج على ما قام به ترامب لانها تدرك جيدا ان اللعب مع الكبار امر عسير عنها لذا التزمت الصمت واختارت فقط ما يناسب وضعها داخل افريقيا التي لم تكترث بمساعيها نحو اضعا ف المغرب بما يملك من تأثير داخل هذه المجموعة التي اصبحت تاني اكلها بخصوص قضيتنا الوطنية بينما اصبح النظام العسكري الجزائري وسياسته امام الوضع الداخلي كالبحر الذي تعج امواجه على تبون وقصر المرادية لتضعهم بين المطرقة والسندان ولن يبقى بجانبها غير جنوب افريقيا ليستجد غريق بغريق
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0
30 - ملك & نور السبت 29 فبراير 2020 - 13:47
الجزائر الحالية فهي دولة ضعيفة سياسيا واقتصاديا ووو...لأنها محكومة و مسيرة من طرف حفنة من عصابة عسكرية لايهمها إلا مصلحتها الشخصية وتقوية أرصدتها البنكية في سويسرا وفرنسا وإسبانيا ووو..أما عن تأتريها السياسي فلا قيمة ولا وزن لها ولا قيمة لها ....وأتمنى من الحراك الشعبي الجزائري أن يستمر حتى النصر .
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0
31 - ملاحظ السبت 29 فبراير 2020 - 13:50
السلام عليكم ،
انا اتفق مع صاحب تعليق رقم 11.يجب إظهار هاته الوثائق للمجتمع الدولي حتى تنكشف هذه المؤامرة النكراء لأن الجزائر تظهر للعالم بأن موقفها من القضية هو موقف محايد وليست طرف في النزاع ولكن العالم يعرف الحقيقة والدول الأوربية تعرف ذلك جيدا ، إلا أن المصالح الاقتصادية المشتركة تجعل بعض الدول تخفي هذه الحقيقة.
المغرب في صحراءه والجزائر تعرف جيدا ان الصحراء مغربية و لايمكن للمغرب المساومة في هذه القضية.
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32 - مواطن السبت 29 فبراير 2020 - 13:55
بالعامية المغربية نسمي ما تقوم الجزائر [ بالتابعة ]
لن تجدوا لهذا اللفظ مرادفا بالفرنسية
ولن تجدوا له تفسيرا لا في الشرق ولا في الغرب
هو موجود فقط في منظومة المغرب العربي الأمازيغي
عندنا في المغرب دواءها لافشال التابعة لهذا لن ولا تصلوا الى اهدافكم ابدا الا ان ياخد الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها والسلام
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