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كُتّاب وآراء
وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا"
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن وجود وثائق رسمية لدولة جارة (يقصد الجزائر) تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا".
وأكد بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة أمس مع سفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى المملكة المغربية، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن "منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف النجاح نفسه، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء".
وأضاف الوزير أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".
وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بنّاء لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بأن "المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض".
وأشار إلى أن الملك محمد السادس أكد أن المغرب لن يظل مكتوف الأيدي، بل هناك تنمية ونموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز القبول الدولي بمغربية الصحراء.
وأضاف، في هذا الإطار، أن مغربية الصحراء هي بمثابة قطار يمشي في إطار مسار أخذ طريقه باعتراف دولي، مشيرا إلى أن هناك دولا أكثر فأكثر ستعمل على فتح تمثيليات قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية، كما أن هناك اجتماعات متعددة سيتم عقدها هناك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
أي خطوة يقوم بها المغرب وفي أي مجال
الا وتجد معاكسة ومعارضة لا مثيل لها من جانب الجارة
همها الوحيد والاوحد هو تتبع خطوات المغرب ومراقبته في كل الخطوات
أي عقدة هاته ..واي جنون هذا الذي أصيب به حكام الجزائر ..
عجبا أنها البلد الوحيد في العالم الدي صرف ميزانية ضخمة(400مليار دولار) مند 1975 في قضية لا تعنيه ولا تهمه
هذا مرض عضال
نطلب الله السلامة
و سينعكس كل ذلك بالخير على المنطقة و على دعاة الانفصال الدين يجدون التربة مناسبة لممارسة رأيهم و حكمهم في إطار ما يعرف بالحكم الذاتي...
العسكر الجزائري لم يستوعب الدرس في حرب الرمال ويبحثون عن درس آخر ،فإن لم يستححوا فسيكون في القريب العاجل ،لان الشعب الجزائري و كل شمال افريقيا ملت من فسادهم وعقليتهم المتحجرة والقديمة
بسببكم التنمية متوقفة في شمال افريقيا
للوطن رجال من طنجة الي خدود السينيغال والتكن المغر ب والسينيغال دولة واحدة كما كانت في الماظي ونحن كشعب لا نعترف إلا بهذه الحدود.
الله الوطن الملك
هذا المغرب وما أدراك من المغرب انتصارات تلوى الأخرى ستتحقق مستقبلا للدبلوماسية المغربية.
غريب مواقف السياسيين الجزائريين تجاه المغرب.
وستخسر اوراقها الكاملة ما دام انها تؤكد بانها فقط تتضامن عن مبدأ تقرير مصير الشعوب وتقف امام الجميع مثل ما تتشدق بالوقوف مع فلسطين لكنها لم تستطع ان ان تستدعي سفيرها في الولاية المتحدة من اجل الاحتجاج على ما قام به ترامب لانها تدرك جيدا ان اللعب مع الكبار امر عسير عنها لذا التزمت الصمت واختارت فقط ما يناسب وضعها داخل افريقيا التي لم تكترث بمساعيها نحو اضعا ف المغرب بما يملك من تأثير داخل هذه المجموعة التي اصبحت تاني اكلها بخصوص قضيتنا الوطنية بينما اصبح النظام العسكري الجزائري وسياسته امام الوضع الداخلي كالبحر الذي تعج امواجه على تبون وقصر المرادية لتضعهم بين المطرقة والسندان ولن يبقى بجانبها غير جنوب افريقيا ليستجد غريق بغريق
انا اتفق مع صاحب تعليق رقم 11.يجب إظهار هاته الوثائق للمجتمع الدولي حتى تنكشف هذه المؤامرة النكراء لأن الجزائر تظهر للعالم بأن موقفها من القضية هو موقف محايد وليست طرف في النزاع ولكن العالم يعرف الحقيقة والدول الأوربية تعرف ذلك جيدا ، إلا أن المصالح الاقتصادية المشتركة تجعل بعض الدول تخفي هذه الحقيقة.
المغرب في صحراءه والجزائر تعرف جيدا ان الصحراء مغربية و لايمكن للمغرب المساومة في هذه القضية.
لن تجدوا لهذا اللفظ مرادفا بالفرنسية
ولن تجدوا له تفسيرا لا في الشرق ولا في الغرب
هو موجود فقط في منظومة المغرب العربي الأمازيغي
عندنا في المغرب دواءها لافشال التابعة لهذا لن ولا تصلوا الى اهدافكم ابدا الا ان ياخد الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها والسلام