لجنة نموذج التنمية تختبر جدية السياسيّين في استعادة ثقة المواطنين

هسبريس - نورالدين إكجان

اختبار جديد لمدى جدية الأحزاب أنهته لجنة النموذج التنموي خلال الأيام القليلة الماضية، فالنقاش لم يعد مقتصرا أمام التنظيمات السياسية على تدبير سنوات حكومية، بل بات يطرق باب المساهمة في وضع تصور عام لخروج المغرب من مرحلة "ضيق الأفق"، التي يجتازها على عدة مستويات، باعتراف أعلى سلطة بالبلد.

وعلى امتداد الأسابيع الماضية، استقبلت "لجنة بنموسى" الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، لاستقاء آرائها بشأن "النموذج التنموي الجديد"، وهو ما قابلته تعاليق برفض الأمر، على اعتبار أن هذه التنظيمات كانت جزءا من الأزمة القائمة على امتداد السنوات التي مارست فيها، كما تتحمل مسؤولية إخفاق العديد من المشاريع.

ويبقى أكبر تحد يواجه المقترحات الحزبية بخصوص النموذج التنموي هو غياب النخب القادرة على فرز أطروحة بديلة لما هو سائد، فقد توارت أغلب الوجوه الأكاديمية والمُطلعة دخلها إلى الوراء، لتظل التي جربت تولي حقائب ومسؤوليات بمختلف أجهزة الدولة، وهو ما يضعف قدرتها على صياغة مستجدات تفيد "اللجنة الملكية".

في المقابل، يرى سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن "الأحزاب والنقابات دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي واجتماعي، فهي المكلفة بتنظيم المواطنين والتعبير عن طموحاتهم"، مشيرا إلى أن "هذه المعطيات هي مدخل مناقشة مدى مساهمة الأحزاب في بلورة النموذج التنموي الجديد".

وأضاف خمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "دور الأحزاب والنقابات محوري في العملية السياسية، رغم عديد الاختلالات الموجودة"، مشددا على ضرورة تجاوز أزمة الهيئات الوسيطة، وزاد: "اللجنة عندما استدعت الأحزاب والنقابات من أجل النقاش فمنطلقها كان هو المعرفة المسبقة بأدوارها وموقعها".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "مسألة الضعف وعدم القدرة لا يمكن إسقاطها على جميع الهيئات، فمنها المنبثقة من المجتمع أحزابا ونقابات، ولها إيديولوجيتها الخاصة بها"، مسجلا أن "النقاش مع لجنة النموذج التنموي تمرين ديمقراطي آخر لهذه الأحزاب والنقابات، لقياس قدرتها على بلورة أفكار جديدة".

وزاد خمري: "النموذج التنموي الجديد كما يريده الملك هو مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين المؤسساتيين، من الأحزاب والنقابات، كما يعني المجتمع المدني، وهيئات الكتاب والمثقفين والمبدعين والصحافيين".