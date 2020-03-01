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الرئيسية | سياسة | بنكيران ينتقد العثماني ويرفض جعل فلسطين مقابِلة لقضيّة الصحراء

بنكيران ينتقد العثماني ويرفض جعل فلسطين مقابِلة لقضيّة الصحراء

بنكيران ينتقد العثماني ويرفض جعل فلسطين مقابِلة لقضيّة الصحراء
هسبريس ـ محمد الراجي
الأحد 01 مارس 2020 - 16:00

عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إلى مهاجمة خلفه سعد الدين العثماني بسبب المصادقة على القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، ذاهبا إلى القول إن التصويت على هذا القانون "خطأ جسيم يقتضي ما يقتضي".

ولأوّل مرة كشف بنكيران، في كلمة مطوّلة أمام أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، سبب عدم حضوره دورة المجلس الوطني للحزب الأخيرة، المنعقدة شهر يناير الماضي، وهو رغبته في تفادي مواجهة العثماني بسبب القانون الإطار.

وقال: "لم أحضر حتى لا أصطدم مع الأمين العام، لأنه هو الذي يسيِّر الحزب ونتيجة عمله ستظهر، أو أصادق على ما تمّ (يقصد مباركة التصويت على القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين)، وأنا لن أفعل"، مضيفا: "ما آلمني هو أن سي العثماني يؤيد القانون الإطار ويفتخر بذلك، وهادي خايبة حتى للتعاويد".

بنكيران هاجم بشدّة العثماني، قائلا: "ما كان يجب تمرير القانون الإطار مهما كان الثمن، ولا يمكن نسب تمريره إلى الجهات العليا، فلا أحد فرض عليك أن تبقى في مكانك، ويلا شفتي شي حاجة ماشي هي هاديك، فعليك أن تقول ما يمكنش".

وتابع: "حين واجهت صعوبات في إخراج قانون دعم الأرامل، قيل لي إن هناك جهات عليا هي التي تعارض هذا القانون، وقلت لا يمكن التراجع عن هذا القرار مهما كان الثمن، ودافعت عنه، وفي النهاية ساندني الملك وتحقق مشروع إحداث صندوق الأرامل".

الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق جدّد رفضه لـ"فرنسة التعليم"، معتبرا أن العربية "قطعة من بِنيتنا كأمّة، لا يمكن أن نأخذ منها طرفا ونعطيه للآخرين، فإذا فرطنا فيها فماذا سنترك لأنفسنا"، واصفا "فرنسة" التعليم بـ"كارثة ستفرز كوارث مستقبلا".

من جهة ثانية، عاد بنكيران ليقول: "أننا في حزب العدالة والتنمية ملكيون، وْشادّينْ فْالملكية عن قناعة وليس تكتيكا، لأن هذا هو مصلحة البلد، وفي نفس الوقت فنحن أحرار ولا يمكن أن يُسكتنا أحد بالملكية أو الملك".

وذهب رئيس الحكومة السابق إلى القول إنّ "المؤسسة الملكية تريد أن تكون هناك مقاومة في المجتمع تقول الحقيقة لمواجهة بعض الأصوات التي لا تتماشى مع قناعات المجتمع المغربي"، مشيرا في هذا الإطار إلى تصريحات وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول القضية الفلسطينية.

وقال بنكيران متسائلا: "لماذا قام السي بوريطة بوضع قضية الصحراء والقضية الفلسطينية في موضع تقابل، فالصحراء لن نفرط فيها وفلسطين أيضا هي قضية إسلامية، نْموتو على هادي ونموتو على هاديك؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مغربي قح الأحد 01 مارس 2020 - 16:08
L hôpital qui se fout de la charité.
قضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية. لا داعي لخلط الملفات.
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43
2 - ياسين الأحد 01 مارس 2020 - 16:10
فلسطين عايشين حايتهم ويتعاملون مع اسرائيل بل يفضولون ذلك لانهم مستفدين من دولة متقدمة بالله عليكم هل ملايين التبرعات واستقبال اطفال القدس انا لست ضد ذلك ولكن الاولى اطفال المغرب الاولى فقراء المغرب فالله سياحسبكم على هؤلاء لان ايضا لهم الحق في ثروات بلادهم مثلكم ومثل لاداعي للمزايدات فاسرائيل دولة قوية حاضرة مدعمة من طرف اقوى الدول الواقع هو العيش الكريم للانسان المغربي اولا وسلام.
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61
3 - Marocaine pure الأحد 01 مارس 2020 - 16:10
هل سبق لدولة مشرقية ان تدخلت من اجل الصحراء المغربية ... هل لسبق لشعب اي دولة مشرقية ان خرج من اجل الصحراء المغربية... والله اتعجب من بعضنا اصبحنا نهتم بقضايا المشرق اكثر من قضايانا الجوهرية..
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61
4 - حاميدو الأحد 01 مارس 2020 - 16:12
في قضية الصحراء وفلسطين يقول....نموتو على هادي ونموتو على هاديك....وهو ما يموت لا على هادي ولا على هاديك هو كا يموت غير على لفلوس وبس.....
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91
5 - مواطن الأحد 01 مارس 2020 - 16:13
من يتدخل فيما لا يعنيه يسمع مالا يرضيه.شدتي تقاعد ديالك سير تكمش خلي ناس تخدم،ال بقي كتحلم تولي رئيس الحكومة.
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61
6 - Abdou الأحد 01 مارس 2020 - 16:14
من هي هذه الجهات العليا التي لا ترغب في اقتراحاتك يا بنكيران؟ إذا كان الملك هو الذي ساندك ضد تلك الجهات!!!!
فهل هناك جهات أعلى من الملك؟؟؟!!!!
يبدو أن بنكيران يضحك على ذقون المغاربة..
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54
7 - ابو المقمقم الأحد 01 مارس 2020 - 16:15
نعلم ان الصحراء المغربية مسألة حياة او موت و نعلم ان فلسطين و القدس مسألة حياة او موت عندنا كمسلمين و عرب و لكن ما لا نعلم هو متى تنتهي الخطابات السياسية الرنانة المدغدغة للمشاعر كلما اقترب موعد الانتخابات الحزبية و الله تعبنا من خطبكم يا سي بنكريان و خطب الحكومة و لم نعد نثق في احد من السياسيين و ان تمسك باستار الكعبة.
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21
8 - moi-meme الأحد 01 مارس 2020 - 16:16
"وقال بنكيران متسائلا: "لماذا قام السي بوريطة بوضع قضية الصحراء والقضية الفلسطينية في موضع تقابل، فالصحراء لن نفرط فيها وفلسطين أيضا هي قضية إسلامية، نْموتو على هادي ونموتو على هاديك؟"....


الحاجة الوحيدة التي "تموتو" عليها, هي الريع !
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44
9 - مساعف الأحد 01 مارس 2020 - 16:18
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ما أردت سماعه من الحكومة المغربية منذ بزوغ فجر هذه الخطة المدمرة للإسلام والمسلمين، لكن لا حياة لمن تنادي، يقولون بتقديم المصلحة العامة على الخاصة؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تكمن المصلحة الخاصة، وأين تكمن المصلحة العامة؟!!!!! سؤال لا يحتاج إلى جواب، بل إلى رجال يقررون، فيحمون قراراتهم، ولا يخافون في الله لومة لائم...
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-28
10 - مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 16:22
كل شيء داير على اللعاقة مكاين لا لحية و لا سيدي زكري .
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30
11 - عبدو الأحد 01 مارس 2020 - 16:30
وذهب رئيس الحكومة السابق إلى القول إنّ "المؤسسة الملكية تريد أن تكون هناك مقاومة في المجتمع تقول الحقيقة لمواجهة بعض الأصوات التي لا تتماشى مع قناعات المجتمع المغربي"، مشيرا في هذا الإطار إلى تصريحات وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول القضية الفلسطينية.
هذا خطير وكأن بنكيران مستشار أو صديق ملكي يطلعه على ما يريد اتقوا الله ايها السياسيين وكفى مزايدات اسم الملك .الملك ليس قنطرة أو سلم يصعد عليه انه راعي البلاد ويدير شأن البلاد .
الحقيقة تصارع المذاهب السياسية الأيديولوجية هو الحاصل
انا شخصيا لاأؤيدالإخوان لأنها صناعة العصر وصناعة مستوردة اغلقت بالسياسة لتصل إلى الحكم
لنا تاريخ ولسنا في حاجة إلى فكر شرقي ووهابي
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22
12 - نهاية شياسي الأحد 01 مارس 2020 - 16:37
انت السي بنكيران مررت قوانين قهرت بها البلاد والعباد:( التقاعد والمقاصة تحرير أسعار النفظ و.....) لم يجرأ يوما أحد على تمريرها وخيبا حتى لتعودا ولم تجرا أن ترفضها للمخزن مقابل ولاية تانية في الحكومة ولكن دحرجوك بعدما إنتهت صلاحيتك. الله يأخد فيك الحق.
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11
13 - HDA الأحد 01 مارس 2020 - 16:39
هذا الرجل لايكل ولايمل...نفس الاسطوانة..اظن نظام تشغيله علق في نقطة القانون الاطار...
اما القضية الفلسطينية والصحراء المغربية فبوريطة وبن كيران ينظر كلاهما للقضيتين من وجهة نظر مختلفة...بوريطة يعرف جيدا مكانة كل قضية في السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية أما بنكيران فينطلق من مرجعية حزبه وحساباته السياسية..
سي بنكيران السيادة الوطنية والوحدة الترابية تأتي في المرتبة الاولى لدى جميع الدول والشعوب..واعتقد أن المغرب ينظم سنويا مسيرات داعمة للقدس اكثر من أي بلد عربي او اسلامي آخر...
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5
14 - علاء الادريسي الأحد 01 مارس 2020 - 16:42
السلام عليكم!بالله عليكم اش ربحوا منكم متقاعدين بنوا هذا البلد أقبل منكم؟
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2
15 - CITOYEN الأحد 01 مارس 2020 - 16:45
المشكل عندنا في اللمغرب هو ان الحكومة صورية تتنفذ التعليمات والكل يعرف ذلك ولهذا السبب كل الحكومات في المغرب محكوم عليها بالفشل لانهم موضفون فقط
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-3
16 - استاذ مدة 30 سنة الأحد 01 مارس 2020 - 16:45
قمة النفاق السياسي يا محضر المختبرات سابقا !؟ لما كنت في موقع المسؤولية كنت تقول دائما بأنك لانحكم والآن تتهم العثماني وبوريطة بأنهما فعلا كذا وكان عليهما أن يفعلا كذا !؟ اتقوا الله في هذا الوطن وباراكا من التنوعير والديماغوجية والسفسطة
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1
17 - محمد العربي الامازيغي الأحد 01 مارس 2020 - 16:48
عكس ما يريده بعض دعاة التضبيع والتطبيع..قضيتنا واحدة و وحيدة الصحراء وسبتة ومليلية وباقي الجزرالمغربية..وفلسطين طبعا..لا محل للمقايضة وللمراهنة مع الكيان الغاصب الاسرائيلي وحليفه الامريكي ولادواتهما في الداخل..من امازيغي..ريفي..
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-3
18 - مواطن الأحد 01 مارس 2020 - 16:53
وسي بنكيران تفرق مع الشأن العام سير صاوب وعاود الصالون والكوزينة بفلوس الريع وتكمش راه كلشي بان
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0
19 - صحافي مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 16:54
فلسطين هي سبب كل مآسي ما يعرف بالدول العربية ، لقد قالها عبد الله العروي ذات مرة قال أن القضية الفلسطينية أعاقت تحديث العالم العربي وقوت من القوى التقليدية المتخلفة داخله ، اليوم الدول العربية محاصرة بإحكام خارجيا وداخليا : إيران تركيا إيثيوبيا والقوى الأصولية المتطرفة ..وامريكا وإسرائيل يدعمان كل هذه الأطراف لأن العدو الرئيسي لهما هم العرب والسبب تشبث العرب بقضية فلسطين ، والقوى الإقليمية تستغل ذلك وتضرب العرب في العمق .
ليس أمام مغربنا سوى خيار واحد أن ينأى بنفسه عن هذا كله ويرتبط بعمقه
الإفريقي وجيرانه الأوربيين ، أما العرب والمسلمون فأقربهم الجزائر يطعنه في وحدته الترابية اما أبعدهم تركيا فتسعى فقط لاستغلال المغرب اقتصاديا تجعله سوقا استهلاكية لبضائعها ووووو
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4
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