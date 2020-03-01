24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البراح (5.00)

  2. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  3. حزب العدالة والتنمية ولعبة الأخلاق قبيل الانتخابات (5.00)

  4. بعد "البريكسيت" .. نظام الهجرة الجديد لبريطانيا يثير جدلا ومخاوف (5.00)

  5. القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "قادمون وقادرون" تعلن المشاركة في الانتخابات

"قادمون وقادرون" تعلن المشاركة في الانتخابات

"قادمون وقادرون" تعلن المشاركة في الانتخابات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 01 مارس 2020 - 18:25

أعلن المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، عن الانخراط الرسمي للحركة في العملية السياسية، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بكل أطوارها ومؤسساتها.

وقال المريزق، خلال فعاليات إحياء الحركة سالفة الذكر لعيد ميلادها الثاني التي انطلقت مساء أمس السبت واختتمت ظهر اليوم الأحد بأحد المركبات السياحية بجماعة سيدي خيار بإقليم صفرو، إن هذه التجربة ستفتح المجال للانخراط في العمل السياسي لما سماها نخب الهامش والفئات المهمشة.

ولفت زعيم حركة قادمون وقادرون، في كلمته، إلى أن الحركة ستطلق نداء لتعزيز المشاركة السياسية عبر تبني اللائحة المواطنة كرؤية وآلية جديدة للانخراط في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف أنه "انطلاقا من الحب العميق للوطن، اختارت الحركة لهذه الذكرى شعار "من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي" لتعبر من خلاله عن "عدم الرضا عن واقع يكرس الجهل، والزبونية، والمحسوبية، والريع، وهدر الطاقات، وتبخيس دور المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والخصوصية".

وأبرز المتحدث ذاته أن شعار هذه المحطة من عمر الحركة "يأتي في سياق المساهمة المواطنة وانبعاث الأمل والتعبئة والإيمان العميق بدور كفاءات وأطر ونخب وشباب المغرب في رد الاعتبار للمشاركة السياسية، وبناء الجسور بين مغاربة الهامش ومغاربة المركز، وبناء الدولة الاجتماعية الحقة القائمة على القانون والمواطنة والحرية وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأكد المريزق أن اختيار شعار "من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي" لم يكن اختيارا اعتباطيا، "بل يجسد الطريق الرابع، ويكثف الهوية المؤسسة لمشروع الحركة، بدءا من المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمجالية وبناء مغرب الجهات المتحدة، وصولا إلى الحق في البنيات الأساسية، كالتعليم والصحة والشغل، والسكن، والثقافة".

في غضون ذلك، قال المصطفى المريزق، في تصريح أدلى به لهسبريس، إن "إعلان الحركة عن المشاركة السياسية والانخراط في العملية الانتخابية يروم تعزيز الديمقراطية التشاركية"، مشيرا إلى أنه سيتم التوافق حول صيغة الانخراط في الانتخابات المقبلة من داخل المؤتمر الثاني للحركة الذي سينعقد شتنبر المقبل.

وأردف الناطق الرسمي لحركة قامون وقادرون – مغرب المستقبل أن مشاركة الحركة في الانتخابات ستكون إما بالإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، أو عبر التحالف مع أحزاب سياسية قائمة، أو في إطار "اللائحة المواطنة" باسم الحركة، مبرزا أنه سيتم رفع مذكرة لوزارة الداخلية للترخيص للحركة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار اللائحة المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.