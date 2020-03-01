"قادمون وقادرون" تعلن المشاركة في الانتخابات

رشيد الكويرتي من فاس

أعلن المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، عن الانخراط الرسمي للحركة في العملية السياسية، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بكل أطوارها ومؤسساتها.

وقال المريزق، خلال فعاليات إحياء الحركة سالفة الذكر لعيد ميلادها الثاني التي انطلقت مساء أمس السبت واختتمت ظهر اليوم الأحد بأحد المركبات السياحية بجماعة سيدي خيار بإقليم صفرو، إن هذه التجربة ستفتح المجال للانخراط في العمل السياسي لما سماها نخب الهامش والفئات المهمشة.

ولفت زعيم حركة قادمون وقادرون، في كلمته، إلى أن الحركة ستطلق نداء لتعزيز المشاركة السياسية عبر تبني اللائحة المواطنة كرؤية وآلية جديدة للانخراط في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف أنه "انطلاقا من الحب العميق للوطن، اختارت الحركة لهذه الذكرى شعار "من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي" لتعبر من خلاله عن "عدم الرضا عن واقع يكرس الجهل، والزبونية، والمحسوبية، والريع، وهدر الطاقات، وتبخيس دور المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والخصوصية".

وأبرز المتحدث ذاته أن شعار هذه المحطة من عمر الحركة "يأتي في سياق المساهمة المواطنة وانبعاث الأمل والتعبئة والإيمان العميق بدور كفاءات وأطر ونخب وشباب المغرب في رد الاعتبار للمشاركة السياسية، وبناء الجسور بين مغاربة الهامش ومغاربة المركز، وبناء الدولة الاجتماعية الحقة القائمة على القانون والمواطنة والحرية وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأكد المريزق أن اختيار شعار "من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي" لم يكن اختيارا اعتباطيا، "بل يجسد الطريق الرابع، ويكثف الهوية المؤسسة لمشروع الحركة، بدءا من المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمجالية وبناء مغرب الجهات المتحدة، وصولا إلى الحق في البنيات الأساسية، كالتعليم والصحة والشغل، والسكن، والثقافة".

في غضون ذلك، قال المصطفى المريزق، في تصريح أدلى به لهسبريس، إن "إعلان الحركة عن المشاركة السياسية والانخراط في العملية الانتخابية يروم تعزيز الديمقراطية التشاركية"، مشيرا إلى أنه سيتم التوافق حول صيغة الانخراط في الانتخابات المقبلة من داخل المؤتمر الثاني للحركة الذي سينعقد شتنبر المقبل.

وأردف الناطق الرسمي لحركة قامون وقادرون – مغرب المستقبل أن مشاركة الحركة في الانتخابات ستكون إما بالإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، أو عبر التحالف مع أحزاب سياسية قائمة، أو في إطار "اللائحة المواطنة" باسم الحركة، مبرزا أنه سيتم رفع مذكرة لوزارة الداخلية للترخيص للحركة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار اللائحة المذكورة.