24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية (5.00)

  2. نشطاء يطلبون تدخل الملك لوقف جريمة بيئية في "مرجة الفوارات" (5.00)

  3. انتشار فيروس "كورونا" عبر العالم يخيم على أسواق النفط والغاز (5.00)

  4. ممتهنات الدعارة بالجنوب الشرقي .. فقيرات و"مرغمات لا بطلات" (5.00)

  5. غياب الصرف الصحي يهدد الفرشة المائية بزاكورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون الوساطة الاتفاقية

مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون الوساطة الاتفاقية

مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون الوساطة الاتفاقية
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 09:43

ينعقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس المقبل، ليتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن المجلس سيتدارس، أيضا، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية والمجر، أولاهما تتعلق بتسليم المجرمين، والثانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعتين بمراكش في 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.