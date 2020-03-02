مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون الوساطة الاتفاقية

هسبريس من الرباط

ينعقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس المقبل، ليتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن المجلس سيتدارس، أيضا، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية والمجر، أولاهما تتعلق بتسليم المجرمين، والثانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعتين بمراكش في 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.