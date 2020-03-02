منيب تُوضح حقيقة جدل "مؤامرة فيروس كورونا"

هسبريس من الرباط

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إنها لم تقل إن فيروس "كورونا" مؤامرة من قبل جهات معينة، مشيرة إلى أنها طرحت تساؤلات حول أسباب قدوم هذا الوباء.

وكانت تصريحات منسوبة إلى نبيلة منيب حول "كورونا" انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خلال حلولها ضيفة على طلبة أحد المعاهد الخاصة للتكوين الصحافي بمدينة الدار البيضاء.

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أوضحت في تصريح لهسبريس (النسخة الفرنسية) أن تصريحاتها حول "كورونا" جرى تفسيرها وتحويرها بشكل سيء، موردة: "لم أقل إن الفيروس مؤامرة، بل أشرت إلى إمكانية وقوع الكثير من الأمور في مثل هذه الحالات.. وعلينا أن نطرح السؤال دائماً حول خلفيات الفيروس".

واعتبرت منيب أن الهجوم عليها "مجاني"، وأضافت في تصريحها: "هناك مواضيع أكثر أهمية في المغرب لم يعلق عليها أي أحد".

وكانت التصريحات المنسوبة إلى منيب دفعت النائب البرلماني عمر بلافريج إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة، يدعو من خلاله إلى محاربة "الفكر الخرافي والتفسيرات الشعبوية" المرتبطة بالفيروس القاتل.

وقال النائب البرلماني، الذي تجمعه علاقة متوترة مع زميلته في الاشتراكي الموحد، الإثنين، في سؤال إلى رئيس الحكومة: "في سياق متابعة المغاربة لانتشار فيروس "كورونا"، تطغى على النقاش الدائر كما يحدث في عدة مواضيع أخرى تفسيرات مغلوطة، غير مبنية على مصادر علمية، وفي جزء كبير منها مبنية على ثقافة المؤامرة".