24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقيقة الفلسفة.. وأوهــام الديداكتيك.. (5.00)

  2. "3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)

  3. "مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل (5.00)

  4. سكان فاس والزيارة الملكية (5.00)

  5. مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي يشيد بالموقف الكولومبي من قضية الصحراء

المالكي يشيد بالموقف الكولومبي من قضية الصحراء

المالكي يشيد بالموقف الكولومبي من قضية الصحراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 17:47

أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن العلاقات بين المغرب وبين كولومبيا تعرف دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة، مبرزا تقاسم البلدين للقيم ذاتها المرتبطة بالديمقراطية والحرص على الأمن والاستقرار، ومثمنا تعدد أوجه التعاون بينهما وجودة التنسيق بينهما على الصعيد الجهوي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، ماريا ديل بيلار غوميز، سفيرة كولومبيا بالمملكة المغربية، في إطار زيارة مجاملة وتعارف بعد تعيينها سفيرة جديدة لبلادها بالمملكة.

كما أشاد المالكي بموقف كولومبيا من قضية الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بمصادقة الكونغرس الكولومبي سنة 2018 على ملتمس يساند مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل نهائي لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومعربا في الآن ذاته عن الإرادة القوية للدفع بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين إلى مزيد من التعاون والتضامن.

من جهتها، شددت السفيرة على أن كولومبيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المملكة، مضيفة: "علاقاتنا يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الجيد، وهي تمتد لحوالي 40 سنة".

كما استعرضت في السياق ذاته الاتفاقيات المتعددة للتعاون التي أبرمها البلدان، والتي تشمل المجال الثقافي والسياحي والجامعي وغيرها، موضحة أن كولومبيا لها موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، "وهي تدعم مقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة كحل للتسوية النهائية لهذا النزاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.