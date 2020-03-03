المالكي يشيد بالموقف الكولومبي من قضية الصحراء

هسبريس من الرباط

أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن العلاقات بين المغرب وبين كولومبيا تعرف دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة، مبرزا تقاسم البلدين للقيم ذاتها المرتبطة بالديمقراطية والحرص على الأمن والاستقرار، ومثمنا تعدد أوجه التعاون بينهما وجودة التنسيق بينهما على الصعيد الجهوي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، ماريا ديل بيلار غوميز، سفيرة كولومبيا بالمملكة المغربية، في إطار زيارة مجاملة وتعارف بعد تعيينها سفيرة جديدة لبلادها بالمملكة.

كما أشاد المالكي بموقف كولومبيا من قضية الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بمصادقة الكونغرس الكولومبي سنة 2018 على ملتمس يساند مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل نهائي لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومعربا في الآن ذاته عن الإرادة القوية للدفع بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين إلى مزيد من التعاون والتضامن.

من جهتها، شددت السفيرة على أن كولومبيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المملكة، مضيفة: "علاقاتنا يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الجيد، وهي تمتد لحوالي 40 سنة".

كما استعرضت في السياق ذاته الاتفاقيات المتعددة للتعاون التي أبرمها البلدان، والتي تشمل المجال الثقافي والسياحي والجامعي وغيرها، موضحة أن كولومبيا لها موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، "وهي تدعم مقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة كحل للتسوية النهائية لهذا النزاع".