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الرئيسية | سياسة | "فيروس كورونا" يتسبب في تأجيل "برلمان البام"

"فيروس كورونا" يتسبب في تأجيل "برلمان البام"

"فيروس كورونا" يتسبب في تأجيل "برلمان البام"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:05

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني لـ"البام"، التي كانت مقررة يوم السبت المقبل بالرباط، بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه إلى أعضاء "البام"، أن قرار تأجيل "برلمان البام" جاء "بناء على التطورات المرتبطة بمرض "كورونا" بالمغرب، ووقاية من احتمال انتشاره السريع بين المواطنين، واحتراما لقرار اللجنة الوطنية للقيادة التي تم إحداثها ببلادنا، ودعوتها تأجيل جميع التظاهرات والاجتماعات المبرمجة".

وتورد المنصوري أن قرار التأجيل هذا جاء بعد التداول مع الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي؛ "وذلك حماية لمناضلاتنا ومناضلينا، وكافة شعبنا ووطننا، من انتشار هذا الفيروس الفتاك، واحتراما كذلك لتنفيذ توجيهات السلطات الصحية ببلادنا".

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