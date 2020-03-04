بوشارب: "السنبلة" تواكب رهانات اقتصادية للمملكة

هسبريس - حارث بنوالي

بحضور أكثر من 40 إطارا من مختلف التخصصات، ترأست نزهة بوشارب، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، اجتماعا تشاوريا موسعا لكفاءات وأطر الحزب بعمالة الصخيرات تمارة.

الاجتماع حضره كذلك السعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، وعضوا المكتب السياسي للحزب إدريس مرون، المكلف بقطب المنظمات الموازية، ولحسن سكوري، المكلف بقطب تدبير شؤون الأمانة العامة.

وتداول خلال اللقاء سعيد بنمعنان، مدير مقر الأمانة العامة للحزب، وحميد خليفي، رئيس رابطة المهندسين الحركيين، ونهاد صفي، رئيسة المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات، وفتيحة غرابي، النائبة الأولى لرئيسة المنظمة، والسعدية وانجين، الكاتبة العامة للمنظمة، مواضيع مختلفة.

وقالت نزهة بوشارب، في تصريح لهسبريس، إن "هذه المبادرة من طرف المكتب الإقليمي للحركة الشعبية بعمالة الصخيرات تمارة هي ترجمة للتجاوب مع التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب جلالته الافتتاحي للبرلمان في 12 أكتوبر 2018، حين دعا إلى دعم الكفاءات داخل الأحزاب السياسية وتوظيفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، مذكرا جلالته بمنطلق شعار المرحلة المتجسد في "روح المسؤولية والعمل والجاد"".

وأضافت بوشارب أن اللقاء اقتصر على أطر وكفاءات عمالة الصخيرات تمارة، "من أجل تحفيزهم على الإسهام في عملية التنوير والتأطير والمشاركة الفعلية والمباشرة في إنجاح الورشين الكبيرين للمرحلة الانتقالية الراهنة".

ويتعلق الأمر حسب المتحدثة ذاتها بالجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد، مشددة على الدور المنوط بالطبقة المتوسطة الحاضرة بقوة في النسيج السكاني للعمالة، "وهي الطبقة التي أكد الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2019 على أهميتها في البناء المجتمعي، ما يتطلب العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها".

وأكدت بوشارب على "حاجة المجتمع إلى خطاب متجدد وصادق ومعقول مستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة ولمستلزمات الحاضر ولرهانات المستقبل، مرتبط بالفعل السياسي النبيل المبني على القيم، والكفيل بإعادة الثقة بالدرجة الأولى إلى المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون إنجازات ملموسة يتلمسون وقعها في حياتهم اليومية"، داعية أطر وكفاءات الحزب بالعمالة إلى تسخير طاقاتهم وخبراتهم ومعرفتهم من أجل الوطن والمواطنين.

من جهته وقف السعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، عند "المواقف التاريخية والوطنية المشرفة للحزب منذ تأسيسه"، داعيا الشباب على وجه الخصوص إلى "الابتعاد عن الأفكار العدمية وممارسة العمل السياسي من خلال المؤسسات".