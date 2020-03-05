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الرئيسية | سياسة | الخوف من العزوف الانتخابي يخيّم على لقاء بين الحكومة وقادة الأحزاب

الخوف من العزوف الانتخابي يخيّم على لقاء بين الحكومة وقادة الأحزاب

الخوف من العزوف الانتخابي يخيّم على لقاء بين الحكومة وقادة الأحزاب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 05 مارس 2020 - 14:00

دعا قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان رئيس الحكومة إلى القيام بإجراءات سياسية تصالح المغاربة مع السياسية، وذلك تخوفاً من ارتفاع ظاهرة العزوف الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، أول اجتماع مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بحضور وزير الدولة ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية، خصص لإطلاق ورش التحضير للانتخابات المقبلة، يليه اجتماع اليوم الخميس مع بقية الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد اتفق رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية على إنهاء جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات المقبلة لسنة 2021 قبل نهاية الدورة البرلمانية الربيعية، أي في أواخر شهر يوليوز المقبل.

رئيس الحكومة عبر عن استعداده لمواصلة التشاور مع جميع الفرقاء السياسيين بدون استثناء من أجل إعداد جيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار توافق وطني، وأكد أن "هاجسنا جميعا مواصلة الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا بما يستجيب لتطلعات المواطنين".

محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن اللقاء مع رئيس الحكومة لم يتطرق إلى تفاصيل التعديلات على القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى.

وأضاف بنعبد الله، في تصريح لهسبريس، أن حزب التقدم والاشتراكية شدد خلال الاجتماع على ضرورة "فتح نقاش حول الأوضاع السياسية في البلاد، والوقوف على الفراغ البين الحاصل في العمل الحزبي على مستوى العلاقة بين المواطن والعمل السياسي".

ودعا الأمين العام لحزب الـ"PPS" الحكومة إلى القيام بإجراءات من شأنها أن تصالح المغاربة مع السياسة، معتبرا أن المدخل الأول لأي عملية انتخابية يجب أن يمر عبر رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وشدد الفاعل السياسي ذاته، في تصريحه، على ضرورة "تقوية منسوب الاهتمام بالشأن الانتخابي، بعد ذلك يمكن أن نمر إلى مناقشة تفاصيل التعديلات على القوانين الانتخابية".

من جهته، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "التوافق بخصوص الاستحقاقات المقبلة مطلوب وبأفق وطني في إطار ما رسمه الدستور وبالإرادة السياسية لجميع الفاعلين، ويجب أن يظهر في التشريع الانتخابي، وفي مشاركة مغاربة العالم، وفي غيرها من القضايا ذات الصلة بالانتخابات".

ودعا العمراني، في تصريح صحافي، الأحزاب السياسية إلى جعل السنة الانتخابية "موعدا متجددا لبلادنا من أجل تقديم نموذج متميز بطريقة تراكمية، وفرصة لتكريس المسار الديمقراطي والوفاء لما نص عليه الدستور من ثابت الاختيار الديمقراطي"، مضيفا أن "هذه إرادة نتقاسمها جميعا، لذلك ما سنعتمده في التحضير للانتخابات يجب أن يمشي في هذا المنطق لتكريس المسار الديمقراطي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ربيع الخميس 05 مارس 2020 - 14:08
غير بقاو سادين عليكوم المكاتب المكيفة وفكروا في الكعكة الإنتخابية من دابا وفكروا كيفاش تقسموا ثروات البلاد، وخليو الناس تحماق مع الهم ديال فيروس كورونا، لا علاج، لا عقاقير للحد من حدة المرض، لا تعبئة للموارد والأطر الطبية، ولا معلومة دقيقة عن المرض، الناس في المناطق الموبؤة مجندين 24/24 ساعة واقفين على قدم وساق على الله يلقاو حل للمعضلة المرضية وانتوما غاديين تحماقوا مع الانتخابات، ماتوصل 2021 حتى تلقاو نص المغاربة ماتو والنص لاخور كايتسنى ساعتو، ديك الساعة سيرو جيبو الناخبين من بوتسوانا، وانوضو تخدمو آشمن انتخابات.لا حول ولا قوة الا بالله
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18
2 - خوك كورنا حزقان بوبزقان الخميس 05 مارس 2020 - 14:09
واش الدول كتجري او تجاري باش توضع حد للفيروس لي منتشر في العالم او انتما كتخططو للانتخابات اش دارتو او اشنو داروا لي سبقوكم غير الكدب على المغاربة
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11
3 - غاضب الخميس 05 مارس 2020 - 14:11
الحقيقة هي ان الأحزاب هي من جعل الشعب يفقد الثقة في العمل السياسي وفي كل ما يتعلق بالسياسة وتاتي اليوم تتباكى بالخوف من العزوف
انتم من جعل الاحزاب دكاكين لاتفتح ابوابها إلا مع بداية الحملة الانتخابية وأصبحت المحسوبية وبيع التزكيات لا ترتبط لا بنضال ولا بالكفاءة بل بالدفع والولاء والعاءلة لذالك مسختم الحياة العامة
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10
4 - Mazagan الخميس 05 مارس 2020 - 14:15
هههه صراحة الوضع السياسي بالمغرب لا يبشر بخير، فمن خلال عنوان المقال - قادة الأحزاب تجتمع برئيس الحكومة لتدارس الإجراءات المتخدة أمام عزوف المواطنين على التصويت يبين بالملموس أن اللعبة السياسية بالمغرب لا يهمها لا من قريب أو بعيد مصلحة الشعب بل همها الوحيد الرفع من نسبة التصويت لنيل رضى المجتمع الدولي.
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6
5 - مغربي الخميس 05 مارس 2020 - 14:15
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يتم معالجة هذا المشكل من قبل ، لماذا الانتظار حتى تقترب الانتخابات؟ المغاربة جلهم فقدوا الثقة في الحكومة و البرلمان و جميع الجهات المنتخبة، و الغريب ان بعد كل انتخابات تخرج الحكومة و الصحافة لتقول ان نسبة المشاركة جيدة ، و من بين الاسباب هو ان المراكز في البرلمان في الجماعات الجهات اصبحت كما يقول المصريون "سبوبة" : " تعمل" 5 سنوات و تتقاعد في حسن ان المواطن يعمل 40 او 35 سنة قبل ان ياخد تقاعد اقل من "جوج فراك"
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4
6 - أدربال الخميس 05 مارس 2020 - 14:17
و مادا ينفع العزوف عن التصويت مدام الدستور لم يحدد النسبة التي يمكن إلغاء الإنتخابات عند عدم بلوغها .
في بعض الدول يجب أن يتجاوز عدد الأصوات المعبر عنها 60% و دونها تعتبر الانتخابات لاغية .
هاد الشرط ما عندناش فالدستور ديالنا الممنوح .
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8
7 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 14:17
إذا أرادت الأحزاب السياسية فعلا التصالح مع المواطن فلتتصالح مع ذاتها أولا بالقطع مع الممارسات السياسية المشينة التي تنفر المواطنين من الانخراط في العمل السياسي وتغيير السلوكات التي لا تشرف بلادنا في تدبير الشأن العام وثانيا ضرورة تشبيب الأحزاب ودعو انجازاتكم هي من تتصالح مع المواطن وليس خطاباتكم الجوفاء...
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3
8 - يوسف الخميس 05 مارس 2020 - 14:19
السلام عليكم والله العظيم إلى احسن حاجه هي مقاطعة الانتخابات لأن جميع الأحزاب السياسية بحال بحال عندنا مسلسل تركي يعاد كل 5سنوات و فيقوا وبركة ماتخليو رزقكم ياكلوه البرلمانيين و الأحزاب الفاشلة لي مبرعين هما و اولادهم بخيرات البلاد لك الله يا وطني و شعبه المحكور
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2
9 - خاد الخميس 05 مارس 2020 - 14:20
لن أصوّت في مدينة مكناس،،لأن عمدتها رخّص لقاعة حفلات وسط حيّ سكني بحي الازدهار ب م ع رغم شكايا تقدّمنا بها قبل الرخصة التي قلبت ليلنا ضجيجا وسهرا
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0
10 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 05 مارس 2020 - 14:21
لتفادي مخاطر العزوف الانتخابي على الأحزاب السياسية تكليف الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني لاختيار وكلاء اللوائح عن طريق الانتخابات المحلية متل ما هو معمول به في الدول المتقدمة وكلاء اللوائح يختارهم المواطنون عكس ماهو معمول به في المغرب الأمانة العامة للأحزاب تتحكم في كل شيء وهذا ما يجعل المواطنين يقاطعون الانتخابات والمطلوب أيضا رفع الكوطة الانتخابية إلى 10 في المائة والدعوة إلى إجراء الانتخابات على اختلافها أيام الأحد بدل الجمعة
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-1
11 - مغير الخميس 05 مارس 2020 - 14:24
أين النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون التصويت إلكترونيا و كذلك يجب رحيل الوجوه الدائمة أو المستحتات البشرية فالمغربية ليست عقيما نطلب من جلالته حل هذه التشكيلات أو الدكاكين السياسية و تعويضها بتكنوقراط لديهم الغيرة على الوطن سئمنا تلك الوجوه التي لا خير برجى منها سوى مص الدماء نحن لن نصوت ما لم يكن هناك تغيير جدري و ملموس
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12 - علاج معضلة ... الخميس 05 مارس 2020 - 14:24
... العزوف السياسي و الانتخابي عند الشباب في استشارة خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من البلدان المتقدمة للاستفادة من تجاربها في استخدام التقنيات الحديثة لتعبئة وتحفيز الشباب على المشاركة في الحملات الانتخابية.
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