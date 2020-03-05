العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا"

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن "الحالة الوبائية الحالية في بلادنا تبقى عادية، رغم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وأضاف العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، أن "الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة، مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".

العثماني أشار إلى أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، "يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم".

وجدد رئيس الحكومة التحذير من ترويج الأخبار المزيفة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، وتأسف لزيادة انتشار تلك الأخبار إما مكتوبة أو وصلات وفيديوهات، "الأمر الذي يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب"، يقول العثماني.

رئيس الحكومة دعا كل من ينشر معلومات زائفة بصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو غيره إلى تحمل مسؤوليته، وحذر من أن "الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الحال ضد كل من يختلق الأخبار الكاذبة والمدمرة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين".

وزارة الداخلية أكدت بدورها، الأربعاء، ضرورة "توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية" منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه تم رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية بخصوص محاربة فيروس "كورونا".

وشددت الوزارة على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".