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كُتّاب وآراء
العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا"
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن "الحالة الوبائية الحالية في بلادنا تبقى عادية، رغم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".
وأضاف العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، أن "الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة، مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".
العثماني أشار إلى أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، "يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم".
وجدد رئيس الحكومة التحذير من ترويج الأخبار المزيفة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، وتأسف لزيادة انتشار تلك الأخبار إما مكتوبة أو وصلات وفيديوهات، "الأمر الذي يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب"، يقول العثماني.
رئيس الحكومة دعا كل من ينشر معلومات زائفة بصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو غيره إلى تحمل مسؤوليته، وحذر من أن "الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الحال ضد كل من يختلق الأخبار الكاذبة والمدمرة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين".
وزارة الداخلية أكدت بدورها، الأربعاء، ضرورة "توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية" منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه تم رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية بخصوص محاربة فيروس "كورونا".
وشددت الوزارة على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
الى كان خوك ولا ختك تما ماتبغيش يبقا فديك المنطقة حيت فيما المرض منتشر
تا هوما مواطنين مغاربة جايين لبلادهم
1 أخدت الخطر مأخد الجد،
2 الوقاية خير من العلاج : سياسة عزل المصابين، حوالي 60 مليون شخص ضعف ساكنة المغرب مع إغلاق المحلات التجارية والشركات والإدارات العمومية، حيث فضلت صحة المواطن على الأرباح الإقتصادية
3 إقامة مصحات مؤقتة فيظرف قياسي خاصة بعلاج المصابين حتى لا يختلطوا مع مرضى آخرين
4 استعمال التكنولوجيا الحديثة : غير الكمامات ومقياس الحرارة العادي، تم استعمال خودات تقيس الحرارة في الشارع على بعد 5 أمتار من الشخص المعني
5 شفافية علمية، بعد إخفاء الخبر، سمع للمختصين بالحديث بكل شفافية، مما ساعد على تقليص نسبة الإصابة.
شكرا هسبريس
هناك جهات أمن تسهر على متابعتهم
انت يا رءيس كومة ستأخدنا تدابير لحماية الشعب مغربي وتمنع دخول مسافرين قادمين من بؤر الوباء .
وفي المغرب هناك خمسة ملايين مغربي مهاجر ناقصي المواطنة وليس لهم الحق في الانتخاب واختيار من يمثلهم في البرلمان.
كل الدول عبر العالم ينتخب مهاجروها من يمثلهم الا المغرب . ولا حزب نادى و طالب الدولة باعطاء حق الانتخاب للجالية المغربية.
اذن نحن كمهاجرين مغاربة بالخارج نرفض ان تكون الحكومة وصية علينا و تعين وزراء يتكلمون باسمنا ويمثلوننا.لاننا اصلا لم ننتخب ااحكومة التي عينتهم.
والحل هو ان يعطى لنا حقنا الدستوري . او تدعنا وشاننا وتبعد عنا وزراءها وهيآتها التي تنتفع من ورائنا.
و بصفة شخصية لم تعد يربطني بوطني الا اهلي وان هم ذهبوا ستقطع صلتي ببلدي والسبب تصرفات مثل هذه الحكومات الانتهازية و الفاشلة .
خاصنا نكثروا من الدعاء والاستغفار ونطلب من الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة .. وبالنسبة للناس لي كجيبو أخبار زائفة ويروجوها مابين المواطنين ويخلقوا الرعب فالمجتمع فهادشي لازم تنفد فحقهم المسطرة القضائية حيث كيمسوا بسلامة وأمن البلاد..
كورونا مرض أو كيفما سماه البعض راه طاعون وكنطلبوا من الله يخفف علينا ولا يحملنا مالا طاقة لينا به ..يااااارب