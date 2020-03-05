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الرئيسية | سياسة | العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا"

العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا"

العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 15:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن "الحالة الوبائية الحالية في بلادنا تبقى عادية، رغم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وأضاف العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، أن "الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة، مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".

العثماني أشار إلى أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، "يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم".

وجدد رئيس الحكومة التحذير من ترويج الأخبار المزيفة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، وتأسف لزيادة انتشار تلك الأخبار إما مكتوبة أو وصلات وفيديوهات، "الأمر الذي يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب"، يقول العثماني.

رئيس الحكومة دعا كل من ينشر معلومات زائفة بصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو غيره إلى تحمل مسؤوليته، وحذر من أن "الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الحال ضد كل من يختلق الأخبار الكاذبة والمدمرة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين".

وزارة الداخلية أكدت بدورها، الأربعاء، ضرورة "توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية" منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه تم رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية بخصوص محاربة فيروس "كورونا".

وشددت الوزارة على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - انسان الخميس 05 مارس 2020 - 15:18
مع تنامي الجهل داخل المجتمع فالحكومة مدعوة الى تكتيف حملات اعلامية عبر وصلات تحسيسية و توعوية بالدارجة و الامازيغية توضح الامر للناس و هكذا يمكن قطع الطريق على من ينشرون الجهل و الاخبار الزائفة في المجتمع
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3
2 - said الخميس 05 مارس 2020 - 15:20
WAWW les marocains vous ont demandé l arrêt des vols de l italie et la mise en quarantaine des arrivants des pays européens infectés ..Le virus vient de l étranger
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3
3 - rachid الخميس 05 مارس 2020 - 15:22
حزبكم اسيادت الوزير روع المغاربة أكثر من فيروس كورونة .
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23
4 - إبن المملكة الخميس 05 مارس 2020 - 15:26
مهما فعل كورونا في المغاربة فسيكون أقل ضررا من الضرر الذي سببه السياسيون المغاربة البراغماتيون و الكاذبون ... كورونا أزمة صحية و بائية و ستمر ... أما العمل السياسي في المغرب فستبثى نتائجه و خيمة لسنوات و سنوات ..
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24
5 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 15:26
رسالة للناس اللي كايقولو : سدو الحدود مع ايطاليا
الى كان خوك ولا ختك تما ماتبغيش يبقا فديك المنطقة حيت فيما المرض منتشر
تا هوما مواطنين مغاربة جايين لبلادهم
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-15
6 - البريد الخميس 05 مارس 2020 - 15:26
الحكومة خاصها تعطي نصائح الموطنين ماشي تحدرم الموطين خاصو سبيطار فين يتعلاج باا كورونا ولا سرطان يجب على الحكومة مرقبة تجمعات ومرقبة اصحاب السمك الفساد واصحاب الوجبات الفسيدة مثل الدجاج والبيتزة والكفثة من اين اصل دالك الماكولات المطاعم واصحاب اوجبات غير كوار وعطي العوار باش حنا بقينا حلين فمنا وسافي اين هي مرقبة الصحية
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5
7 - Ait الخميس 05 مارس 2020 - 15:28
المتابعة القضائية حل امثل لمواجهة الفيروس وهذا ابداع مغربي خالص، الاحتياطات تعني الخوف على سلامة المواطنين الذين تحمل على عاتقك مسؤوليتهم امام الله ،وليس اخافتهم بالاجراءات القضائية ، من حقنا ان نخاف على انفسنا لانه لاثقة في حكومة الكلام ،وقد تبين ان الحكومة لا تريد من يشكك في اجراءتها الورقية ، والايام ستريك ان كان تصريحك هذا صحيحا ام لا.؟..ونتمنى معاك ان يكون خيرا ..
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8
8 - مقهور الخميس 05 مارس 2020 - 15:29
لي قهرنا هو الغلا في كلشي,كرا,اكل,تنقل,تطبيب,وجامعات تتخرج شباب ماتيعرفو يديرو والو,اما كورونا فراها هي دايزة
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4
9 - aroub الخميس 05 مارس 2020 - 15:30
واش بغين اوقع لينا بحال ايران بقاو اخزنو ويكدبو على الشعب تتطلة كلشي
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10 - prof الخميس 05 مارس 2020 - 15:30
ASSI ALOTHMANI DESCEND A LA RUE POUR VOIR...
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11 - شرحها ما تخناز الخميس 05 مارس 2020 - 15:31
من أجل محاربة الأخبار الزائفة ومن ثم ترويع الناس قامت الصين بما يلي
1 أخدت الخطر مأخد الجد،
2 الوقاية خير من العلاج : سياسة عزل المصابين، حوالي 60 مليون شخص ضعف ساكنة المغرب مع إغلاق المحلات التجارية والشركات والإدارات العمومية، حيث فضلت صحة المواطن على الأرباح الإقتصادية
3 إقامة مصحات مؤقتة فيظرف قياسي خاصة بعلاج المصابين حتى لا يختلطوا مع مرضى آخرين
4 استعمال التكنولوجيا الحديثة : غير الكمامات ومقياس الحرارة العادي، تم استعمال خودات تقيس الحرارة في الشارع على بعد 5 أمتار من الشخص المعني
5 شفافية علمية، بعد إخفاء الخبر، سمع للمختصين بالحديث بكل شفافية، مما ساعد على تقليص نسبة الإصابة.
شكرا هسبريس
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5
12 - hahya الخميس 05 مارس 2020 - 15:32
لا سيادة الوزير الشعب يطلب ايقاف الرحلات مع الدول التي ينتشر فيها الوباء
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9
13 - هشام الخميس 05 مارس 2020 - 15:34
نحن لا نريدك أن تكلمنا على أخبار زائفة وفيديو
هناك جهات أمن تسهر على متابعتهم
انت يا رءيس كومة ستأخدنا تدابير لحماية الشعب مغربي وتمنع دخول مسافرين قادمين من بؤر الوباء .
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14 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 15:34
السيد رئيس الحكومة حريص على تهديد المواطنين ولا يهتم بتهديد الفيروس نراه كل ما حلت مشكلة ما إلا وتجده يهدد المغاربة أظن أن أحسن حل لك أيها الوزير أن تقدم استقالتك أنت وزعيم حزبك السابق تكلمتم كثيرا ولم تأتوا إلا بالكوارث لهذا الشعب المقهور
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15 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 05 مارس 2020 - 15:37
هل الحكومة ووزيرها الأول لم يعد لهم شغل سوى موضوع كورورنا في كل خرجاتهم الإعلامية؟؟ هل نسوا ان المغرب يعيش فترة جفاف خانقة وان على الدولة ان تتحرك بسرعة لإنقاذ المواشي والابقار بتوفير الاعلاف والضرب على أيدي المضاربين فيها وكذلك الشروع في حملة صارمة للاقتصاد وترشيد استعمال الماء
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16 - حميد الخميس 05 مارس 2020 - 15:37
ملامح رءيس الحكومة تبين الخوف الذي أصابه عمد سماع خبر دخول الفيروس الي المغرب والمشكل هو عدم استعداد الحكومة الي هذه الحالة الوبائية وسببها افتقار الدولة للمستوصفات والكفاءة في الممرضين والحجر الصحية الضعيفة التي لا يمكن لها كبح الفيروس في الداخل وضغطه امام هذا رءيس الحكومة يدعو الي عدم التهويل في الكلام وإحساس المغاربة بالخوف الذين يتحدثون عن الفيروس بااستثهتار و هو يقول المغاربة خائفون علي الحكومة التقيد بالإجراءات السلامة وغلق الحدود علي الدول التي اصبح المرض يفوق 2000 حالة كما يجب عليهم جعل عطلة خاصة للتعليم حتي أشعار اخر والحد من السفر الا لضرورة هذا هو الصحيح في الكلام الذي وجب قوله وليس خوف المغاربة واستهثارهم بالفيروس الدولة مسؤولة علي توعية الناس
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17 - عادل ش الخميس 05 مارس 2020 - 15:39
لا تريد ترويعهم وانتم لا ترغبون في إغلاق الأجواء والموانئ في وجه السفن والطائرات القادمة من الدول الموبوءة هل هادا مبلغكم من العلم ام هي الجهالة بعينها انتم لاتعلمون ان الوباء اذا انتشر فلن يسلم منه لا انتم يا أصاحب السعادة ولا المغلوب على أمرهم وحتى لو قررتم الهروب فستجدونه في انتظاركم هناك يا من لا تريدون تغيير سياستكم في معاملاتكم مع شعبكم
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18 - مالك الحزين الخميس 05 مارس 2020 - 15:39
يعتبر مواطن كامل المواطنة و الحقوق كل مواطن له حق الاقتراع والانتخاب.
وفي المغرب هناك خمسة ملايين مغربي مهاجر ناقصي المواطنة وليس لهم الحق في الانتخاب واختيار من يمثلهم في البرلمان.
كل الدول عبر العالم ينتخب مهاجروها من يمثلهم الا المغرب . ولا حزب نادى و طالب الدولة باعطاء حق الانتخاب للجالية المغربية.
اذن نحن كمهاجرين مغاربة بالخارج نرفض ان تكون الحكومة وصية علينا و تعين وزراء يتكلمون باسمنا ويمثلوننا.لاننا اصلا لم ننتخب ااحكومة التي عينتهم.
والحل هو ان يعطى لنا حقنا الدستوري . او تدعنا وشاننا وتبعد عنا وزراءها وهيآتها التي تنتفع من ورائنا.
و بصفة شخصية لم تعد يربطني بوطني الا اهلي وان هم ذهبوا ستقطع صلتي ببلدي والسبب تصرفات مثل هذه الحكومات الانتهازية و الفاشلة .
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19 - saidr الخميس 05 مارس 2020 - 15:41
أوقفوا الرحلات من الدول الموبوءة.
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20 - سلطانة الخميس 05 مارس 2020 - 15:42
هذا ابتلاء من الله عز وجل ..والمؤمن مصاب ..
خاصنا نكثروا من الدعاء والاستغفار ونطلب من الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة .. وبالنسبة للناس لي كجيبو أخبار زائفة ويروجوها مابين المواطنين ويخلقوا الرعب فالمجتمع فهادشي لازم تنفد فحقهم المسطرة القضائية حيث كيمسوا بسلامة وأمن البلاد..
كورونا مرض أو كيفما سماه البعض راه طاعون وكنطلبوا من الله يخفف علينا ولا يحملنا مالا طاقة لينا به ..يااااارب
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21 - من روما الخميس 05 مارس 2020 - 15:46
اااا سي لوزير ايوجد اكتر من ترويعكم فالناس فقدت الاحساس أولادهم هجرو رغما عنهم وماتو في البحر وهناك مرضى وعرى وجوعى الا يكفي هذا والان تتكلم عن ترويع الناس إن كنت تتكلم عن فرنسا فمنحقك اما عن الشعب المغربي فأنت تعلم والكل يعلم لكن الله يمهل ولا يهمل
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22 - ايت وااعش الخميس 05 مارس 2020 - 15:52
التعليق 5 شرعا لا يجوز الخروج من بلاد الوباء وانسانيا وصحيا لا يجوز وذالك حفاظا على الصحة العامة ولحصر الوباء..ثم ان المغرب دولة فقيرة وامكانيتنا محدودة وميزانيتنا ينهكها الجفاف الان، وايضا يجب ان يفكر اي قادم من ايطاليا او اي مكان به الفيروس ان يفكر في العدوى التي سينقلها لاهله واصدقائه وجيرانه واقرب الناس اليه وسيسبب لهم الما كبيرا..الحل هو البقاء في الدول الاوروبية حيث العناية والطب والميزانيات وكل شيء متوفر..الحل الانجع للدول الفقيرة هو منع الطيران ومنع قدوم الاشخاص من مناطق الوباء...ومنها الصين وايطاليا وايران وكوريا وفرنسا وسويسرا والمانيا واسبانيا ...لكن تبين ان اجراءات الحكومة منقولة حرفيا من فرنسا رغم علتها وعدم كفاءتها .ونجاعتها ففرنسا لها مصالحها الخاصة والتي لا تعنينا بشيء واقتصادها قوي ..ووزنها عالميا اكبر منا .فلماذا لا نتخد اجراءات دات فعالية حفاظا على السلم الاجتماعي والصحة العامة وعلى ميزانيتنا ومواردنا الفقيرة ، وفرنسا دولة بداخل اتحاد قوي وتعيقها قوانين الاتحاد .تعليق الرحلات الجوية ومنع القادمين من بلاد الوباء اسهل حل ..ولكن من يسمع ...
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