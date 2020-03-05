وهبي يحظى باستقبال الملك محمد السادس في فاس

هسبريس من الرباط

يستقبل الملك محمد السادس، غدا الجمعة، بالقصر الملكي في فاس، عبد اللطيف وهبي، بمناسبة انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة؛ وذلك كما جرت العادة أن يستقبل الملك الأمناء العامين الجدد للأحزاب.

وكان الملك قد بعث برقية تهنئة إلى وهبي عقب انتخابه أمينا عاما لحزب "الجرار"، أشاد فيها بكفاءة وتجربة وهبي وتشبثه المكين بمقدسات الأمة وثوابتها.